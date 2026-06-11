Confirmado por la justicia europea: los hombres podrán cobrar esta ayuda de la Seguridad Social destinada a las mujeres si se jubilaron entre 2016 y 2021

Los jubilados que cumplan los requisitos pueden acceder a un complemento de hasta 300 euros después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) reconociera que los hombres también tenían derecho a percibir esta ayuda. La Seguridad Social la había creado inicialmente para mujeres, pero los tribunales concluyeron que excluir a los hombres en determinados casos suponía una discriminación, abriendo así la puerta a nuevas reclamaciones.

Este ingreso se trata del antiguo Complemento de Maternidad por Aportación Demográfica, una prestación adicional que incrementa el importe de determinadas pensiones contributivas. Durante años, esta ayuda estuvo reservada exclusivamente a las mujeres, pero tras varios pronunciamientos judiciales, los hombres que se jubilaron entre 2016 y 2021 y tuvieron dos o más hijos también pueden reclamar esta mejora económica.

El Complemento de Maternidad por Aportación Demográfica se puede solicitar si tienes dos o más hijos / Eduardo Sanz - Europa Press

Según algunas estimaciones de los expertos, la pensión se puede incrementar entre 50 y 300 euros al mes. La cuantía final depende directamente de la pensión que perciba cada persona y del número de hijos que tenga.

Quién puede solicitar el complemento

Este derecho está dirigido a quienes accedieron a una pensión contributiva entre el 1 de enero de 2016 y el 3 de febrero de 2021. Además, es necesario ser padre de dos o más hijos, ya sean biológicos o adoptados.

Lucía Feijoo Viera

La medida afecta a pensiones de jubilación, incapacidad permanente y viudedad. También pueden solicitarla los funcionarios incluidos en el régimen de Clases Pasivas si cumplen las condiciones establecidas. Sin embargo, existen algunas excepciones, como quienes se jubilaron anticipadamente de forma voluntaria y quienes siguen en situación de jubilación parcial, aunque estos últimos podrán reclamarlo cuando pasen a la jubilación definitiva.

Un incremento que puede llegar al 15%

La mejora económica se aplica como un porcentaje adicional sobre la pensión:

Dos hijos: incremento del 5%.

incremento del 5%. Tres hijos: incremento del 10%.

incremento del 10%. Cuatro o más hijos: incremento del 15%.

Este aumento se incorpora de forma permanente a la nómina mensual del pensionista y se mantiene durante toda la vida. En el caso de quienes ya cobran la pensión máxima, la normativa permite superar ese límite, aunque aplicando únicamente la mitad del porcentaje que correspondería según el número de hijos.

Los atrasos pueden superar los 15.000 euros

Uno de los aspectos más importantes de esta reclamación es la retroactividad. Los tribunales han establecido que la Seguridad Social debe abonar todas las cantidades que el pensionista dejó de percibir desde la fecha en la que comenzó a cobrar su pensión. Esto significa que un jubilado que accedió a la prestación hace varios años puede recibir un pago único de miles de euros. Dependiendo de la cuantía de la pensión y del tiempo transcurrido, los atrasos pueden situarse entre 4.000 y más de 15.000 euros.

Además, el Tribunal Supremo ha considerado que los afectados se hayan visto obligados a acudir a los tribunales para obtener este derecho ya reconocido por la justicia europea y que la Seguridad Social se lo había negado, recibirán una indemnización adicional de 1.800 euros.

La jurisprudencia actual considera que este derecho es imprescriptible, por lo que los posibles beneficiarios pueden iniciar el procedimiento aunque hayan pasado varios años desde su jubilación.