Adiós a las viviendas caras: así son las casas prefabricadas que puedes comprar en internet desde 6.000 euros y que pueden acabar con la crisis del mercado inmobiliario

La vivienda es una de las necesidades básicas de cualquier persona, pero acceder a ella se ha convertido en un desafío cada vez mayor. El encarecimiento de los precios, la escasez de oferta y las dificultades para conseguir financiación han impulsado nuevas fórmulas para convertirse en propietario. Entre ellas destacan las casas prefabricadas, un modelo de construcción industrializada que gana adeptos año tras año gracias a su menor coste, rapidez de ejecución y facilidad de acceso, convirtiéndose en una de las alternativas más populares para quienes buscan una vivienda propia en un mercado inmobiliario cada vez más tensionado.

Los expertos inmobiliarios y de construcción consideran que este tipo de inmuebles puede ayudar a aliviar parte de la presión existente sobre el mercado residencial gracias a unos plazos de ejecución mucho más reducidos que los de la obra tradicional y a una mayor previsibilidad de los costes.

Casa prefabricada que comercializa Amazon por 7.000 euros. / EL PERIÓDICO

Puedes comprar estas casas prefabricadas en webs como Amazon por 6.000 euros y están listas para instalar en la parcela. A partir de este precio, diferentes fabricantes ofrecen muchos modelos según tus necesidades, como más o menos habitaciones, diferentes pisos, etc.

Una vivienda lista en meses frente a años de espera

Uno de los principales atractivos de las casas prefabricadas es la rapidez. Mientras que una promoción convencional puede necesitar entre 18 y 24 meses para completarse, una vivienda modular puede estar terminada en apenas tres o seis meses como máximo. Esto es gracias a que gran parte del proceso se desarrolla en fábrica, mientras que los trabajos de cimentación se realizan de forma paralela en la parcela donde se instalará la vivienda. Esta reducción de los tiempos es clave en un momento en el que España arrastra un importante déficit de oferta residencial y la demanda continúa creciendo en numerosas ciudades y zonas turísticas.

Otro de los factores que explican el auge de estas construcciones es el control presupuestario. A diferencia de las obras convencionales, donde los sobrecostes derivados del encarecimiento de materiales o de imprevistos son frecuentes, la fabricación industrial permite cerrar el precio prácticamente desde el inicio. Esto ofrece una mayor seguridad económica tanto a particulares como a promotores, especialmente en un contexto de inflación y de fuerte volatilidad en el sector de la construcción.

Las nuevas viviendas prefabricadas destacan por su eficiencia energética. Al producirse en entornos industriales controlados, los módulos pueden ensamblarse con gran precisión, reduciendo pérdidas térmicas y mejorando el aislamiento. Como resultado, muchas de estas viviendas alcanzan certificaciones energéticas de máxima eficiencia, lo que permite reducir el gasto en calefacción, aire acondicionado y electricidad durante toda la vida útil del inmueble.

Una respuesta a la falta de mano de obra

La construcción tradicional también se enfrenta a otro problema, la escasez de trabajadores cualificados. La industrialización traslada buena parte de los procesos a las fábricas. Esta transformación permite aumentar la capacidad productiva del sector y reducir los tiempos que afectan actualmente a la construcción de nuevas viviendas.

Las casas prefabricadas no solucionan el principal problema, el suelo

Aunque todo parezca positivo, los expertos advierten de que las casas prefabricadas no son una solución milagrosa para la crisis inmobiliaria. El principal obstáculo sigue siendo el acceso al suelo urbanizable. Una vivienda modular necesita una parcela apta para uso residencial y debe cumplir exactamente los mismos requisitos urbanísticos que una vivienda tradicional.

Además, los propietarios deben obtener licencias municipales, presentar proyectos técnicos visados y cumplir con el Código Técnico de la Edificación. En muchos municipios, los plazos para obtener una licencia de obra mayor pueden extenderse entre ocho y dieciocho meses, un tiempo que en ocasiones supera incluso al necesario para fabricar la vivienda.

Desde el punto de vista fiscal, una casa prefabricada instalada de forma permanente sobre una parcela tributa igual que una vivienda convencional.

La construcción industrializada se perfila como una de las herramientas con mayor capacidad para aumentar la oferta de vivienda en menos tiempo y con costes más previsibles. Sin embargo, su desarrollo sigue condicionado por los mismos problemas que afectan al resto del sector, la escasez de suelo disponible, la lentitud administrativa y las dificultades de financiación.