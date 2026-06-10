Sergio Gutiérrez, asesor inmobiliario, avisa a las personas que quieran una vivienda: "Compra y no esperes, la falta de vivienda seguirá impulsando los precios"

¿Conviene esperar a que bajen los precios para comprar una vivienda o es mejor hacerlo ya? Esta es una de las grandes preguntas que se hacen miles de personas que quieren acceder a su primera casa. Los precios no dejan de subir, aunque algunos expertos consideran que el mercado podría estar cerca de tocar techo. Ante este escenario, el asesor inmobiliario Sergio Gutiérrez analiza qué deben tener en cuenta los compradores antes de tomar una decisión.

La evolución del precio de la vivienda sigue siendo una de las grandes preocupaciones para miles de familias canarias. La desaceleración de las compraventas, los cambios de ciclo en algunas zonas y las primeras correcciones de precios son algunos de los problemas a los que se enfrentan quien buscan un inmueble que adquirir.

Sergio Gutiérrez pide que se construyan más viviendas / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Sergio Gutiérrez considera que el comportamiento del mercado no es uniforme y que las tendencias actuales dependen en gran medida del segmento de vivienda que se analice. Según explica el experto, las viviendas de mayor valor son las que están comenzando a mostrar síntomas de enfriamiento. "En vivienda de más de 500.000 euros se está frenando y comenzamos a ver correcciones de precio porque la gente ya no quiere pagar tanto", señala el asesor.

Sin embargo, matiza que estas rebajas no están provocando una caída generalizada del mercado. "Cuando corrige levemente el precio se vende porque sigue teniendo demanda", afirma, destacando que muchas de estas propiedades partían inicialmente de precios considerados demasiado elevados.

Las viviendas más asequibles siguen volando del mercado

La situación es muy diferente en las viviendas más económicas. Gutiérrez asegura que los inmuebles por debajo de los 300.000 euros continúan registrando una fuerte demanda y apenas permanecen unos días anunciados y "se vende todo". Aunque las estadísticas muestran un descenso en el número de compraventas, el experto cree que la causa no es una caída de la demanda, sino un problema de oferta insuficiente. Esta situación es especialmente visible en territorios como Canarias, donde la escasez de vivienda disponible se ha convertido en una de las principales preocupaciones del mercado residencial.

El alquiler sigue empujando a los compradores

Otro de los factores que destaca el asesor inmobiliario está sosteniendo la demanda es el elevado coste de los alquileres. El incremento de las rentas en numerosas zonas está llevando a muchos inquilinos a plantearse la compra de una vivienda en cuanto tienen capacidad financiera para hacerlo.

"Con los precios que hay de alquiler, el inquilino que puede, compra", dice Gutiérrez. Esto provoca que el interés por las viviendas de precio medio y bajo continúe siendo muy elevado, incluso en un contexto marcado por los altos tipos hipotecarios y la incertidumbre económica.

¿Esperar o comprar ya?

Ante la pregunta que recibe con frecuencia de potenciales compradores, Sergio Gutiérrez se muestra contundente: "Compra ahora porque no vamos a ser capaces de construir nada con estos políticos. Compra y no esperes".

El experto considera que el mercado inmobiliario no presenta actualmente las características de una burbuja inmobiliaria como la que precedió a la crisis de 2008. A su juicio, el principal problema sigue siendo la falta de viviendas disponibles para atender la demanda existente.

Por ello, sostiene que quienes esperan una caída brusca de precios podrían llevarse una decepción. Aunque reconoce que determinadas viviendas de alto valor están ajustando sus precios, cree que en el segmento más demandado la escasez de oferta continuará ejerciendo presión sobre el mercado durante los próximos años.