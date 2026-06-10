¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Santa Cruz de Tenerife, hoy miércoles?

En la isla de Tenerife podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife a 1,280€ el litro en CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo del municipio de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, seguida de la gasolinera TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo de Tenerife situada en el municipio de Santa Cruz de Tenerife con un precio de 1,281€ el litro.

Hoy miércoles 10 de junio las gasolinas más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife las puedes encontrar en Tenerife para la Gasolina 98 a 1,370€ el litro en la estación de servicio E.S. OCÉANO SANTA CRUZ de CALLE PANAMÁ, 9 en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, seguida de la estación de servicio CANARY OIL, S.L. a 1,370€ el litro, situada en el municipio de Santa Cruz de Tenerife en Calle Subida al Mayorazgo en la isla de Tenerife.

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo en la isla de Tenerife, a 1,408€ el litro en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL y la siguiente más barata la puedes encontrar Tenerife, a 1,409€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo del municipio de Santa Cruz de Tenerife.

La gasolina más barata de este miércoles en Tenerife

La Gasolina 98 más barata de la isla de Tenerife se encuentra en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, en la estación de servicio E.S. OCÉANO SANTA CRUZ en CALLE PANAMÁ, 9, a 1,370€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo de Santa Cruz de Tenerife a 1,370€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Tenerife está en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife a 1,408€ el litro. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo en Santa Cruz de Tenerife a 1,409€ el litro de Gasóleo A.

La estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife es la más barata de Tenerife para la Gasolina 95, a 1,280€ el litro, seguida por la estación TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo del municipio de Santa Cruz de Tenerife a 1,281€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en La Palma

La Gasolina 95 más barata en La Palma de hoy miércoles 10 de junio, está en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación PLENERGY, donde está a 1,519€ el litro. La otra opción está en Puntagorda, Carretera LP-114 km 78, a 1,560€ el litro en la estación REPSOL.

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de la Palma, en la estación PLENERGY en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde el diésel está a 1,519€ el litro. La segunda mejor opción está en Puntagorda, a 1,580€ el litro en REPSOL en Carretera LP-114 km 78.

Para la Gasolina 98 más barata de La Palma hay que ir hasta Puntagorda, Carretera LP-114 km 78, a la gasolinera REPSOL, donde el litro está a 1,640€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, en la PCAN, que está a 1,669€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en El Hierro

Para la Gasolina 98 más barata de El Hierro hay que ir hasta Valverde, Calle de la Constitución, 22, a la gasolinera DISA VALVERDE, donde el litro está a 1,789€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la DISA FRONTERA, que está a 1,789€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en El Hierro de hoy miércoles 10 de junio, está en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L., donde está a 1,657€ el litro. La otra opción está en Valverde, Calle de la Constitución, 22, a 1,709€ el litro en la estación DISA VALVERDE.

El gasoil más barato lo encontraremos en Frontera, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. en CALLE EL MATORRAL, 55, donde el diésel está a 1,719€ el litro. La segunda mejor opción está en Valverde, a 1,779€ el litro en DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22.

La gasolina más barata de este miércoles en La Gomera

La Gasolina 95 más barata en La Gomera de hoy miércoles 10 de junio, está en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, en la estación SAN SEBASTIAN, donde está a 1,679€ el litro. La otra opción está en San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, a 1,679€ el litro en la estación DISA MUELLE GOMERA.

El gasoil más barato lo encontraremos en San Sebastián de la Gomera, en la estación DISA MUELLE GOMERA en Paseo Fred Olsen, 3, donde el diésel está a 1,725€ el litro. La segunda mejor opción está en Hermigua, a 1,725€ el litro en DISA HERMIGUA en Carretera TF-711 km 22.

Para la Gasolina 98 más barata de La Gomera hay que ir hasta San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, a la gasolinera DISA MUELLE GOMERA, donde el litro está a 1,759€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Hermigua, Carretera TF-711 km 22, en la DISA HERMIGUA, que está a 1,759€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Santa Cruz de Tenerife

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) de este miércoles 10 de junio está en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL a 1,408€ el litro de diésel en Polígono Industrial El Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. a 1,409€ el litro de Gasóleo A en Calle Subida al Mayorazgo.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ de CALLE PANAMÁ, 9 es la que tiene más barato el litro en Santa Cruz de Tenerife, a 1,370€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo a 1,370€ el litro.

La estación CANARY OIL, S.L. es la más barata de Santa Cruz de Tenerife para la Gasolina 95 de Calle Subida al Mayorazgo, a 1,280€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación TGAS-TU TRÉBOL a 1,281€ el litro en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La gasolina más barata de este miércoles en San Cristóbal de La Laguna

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna está a 1,370€ el litro, en CALLE SANTA AMELIA, 20 en la estación de servicio OCÉANO TACO. La estación SHELL LA LAGUNA ofrece la segunda mejor opción, a 1,465€ el litro, en Avenida Calvo Sotelo.

La Gasolina 95 más barata de hoy, miércoles 10 de junio, está en la estación de servicio OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 a 1,285€ el litro de Gasolina 95, situada en San Cristóbal de La Laguna. La estación de servicio OCÉANO de Carretera TF-111 km 8 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,359€ el litro.

El diésel más barato está en OCÉANO TACO, a 1,419€ el litro, situada en CALLE SANTA AMELIA, 20. La segunda opción más barata es la estación OCÉANO que ofrece el gasoil a 1,419€ el litro en Gasóleo A en Carretera TF-111 km 8.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [10/06/2026 8:10:42]