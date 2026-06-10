Fred. Olsen Express: conexión marítima entre Canarias y Huelva

El Buenavista Express, que conecta Canarias y la península a través de Huelva, es la nueva incorporación a la flota de Fred. Olsen Express y recientemente se ha sometido a una renovación integral. El ferry está enfocado como un minicrucero, convirtiendo la travesía en una experiencia que va más allá de la navegación. Cuenta con un diseño centrado en el viajero, donde la comodidad, el bienestar y el ocio son la prioridad.

Preparado para mover hasta 1.850 metros lineales de carga, con una eslora de 172 metros y capaz de alcanzar una velocidad de 21,5 nudos, el Buenavista Express puede transportar hasta 944 pasajeros y un total de 390 vehículos, lo que lo convierte en una de las mejores opciones para viajar con total libertad, flexibilidad, sin limitaciones de equipaje, con vehículo propio y, si se desea, en compañía de mascotas.

La travesía, que conecta los puertos de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Huelva en aproximadamente 33 horas, dispone de butacas ergonómicas de alta gama, una sala de literas premium, camarotes cuádruples exteriores, camarotes dobles premium y camarotes para mascotas, además de las Pet Rooms.

La experiencia a bordo pasa por espacios como piscina, zona infantil, sala arcade, solárium, terrazas, cafeterías y restaurante, sports bar, zona arcade, área de calistenia, áreas pet-friendly o coworking.

Para el director de flota de Fred. Olsen Express, Juan Ignacio Liaño, la naviera persigue conectar con el viajero en cada trayecto. “Cada vez que planteamos una acción, ponemos al cliente en el centro, lo que supone escuchar y atender a sus necesidades, buscar constantemente la mejora y priorizar la innovación convirtiendo su experiencia en un acción repetible y recomendable. La fidelización es lo que nos hace fuertes”, señala.

Este compromiso con los usuarios se ve en cada una de las acomodaciones y servicios que ofrece el buque, que cuenta con instalaciones adaptadas y un servicio de asistencia gratuito, además de sillas de ruedas para facilitar el embarque y desembarque de las personas que lo requieran. Asimismo, los pasajeros disponen de wifi de alta velocidad a bordo.

La flexibilidad es otra de las garantías al escoger a Fred. Olsen Express, ya que entre sus servicios contempla la posibilidad de cancelación gratuita o las modificaciones de fecha sin penalización, adaptándose a cualquier imprevisto del viajero.

La travesía a bordo del Buenavista Express es una opción de conexión marítima que permite llegar al destino con tranquilidad, respaldada por una compañía vinculada a la conectividad y al desarrollo de las islas y su población desde hace más de medio siglo y con experiencia en esta ruta desde 2018.