Canarias finaliza 248 viviendas públicas en dos años y medio

Hasta 30.000 personas figuran como demandantes de vivienda en Canarias. En este contexto, y ante una falta de oferta que tensiona unos precios cada vez menos accesibles, la construcción de nuevas casas se ha convertido en uno de los principales asuntos de la agenda política. La lentitud de los procedimientos queda reflejada en el nuevo visor que el Observatorio Canario de la Vivienda (Obvia) ha puesto a disposición en su página web, una herramienta que permite seguir la evolución del parque residencial y que muestra que se han finalizado 248 viviendas públicas desde enero de 2024.

La nueva pestaña permite conocer el impacto de las políticas aplicadas desde entonces, con esos 248 inmuebles terminados; 1.189 planificados y pendientes de licitación; y 1.966 que se construyen en estos momentos. Los datos se irán actualizando, ha indicado el consejero de Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, quien ha señalado que la intención del Ejecutivo es poder licitar a lo largo de este año las 1.189 viviendas planificadas con los 42 millones de euros que recibirán las Islas del nuevo Plan Estatal de Vivienda, que confían que lleguen antes del mes de julio, así como con fondos del Feder.

La nueva página web presenta estos datos procedentes de Visocan y del Instituto Canario de la Vivienda, así como de otras entidades públicas, que se ofrecen por islas y municipios, y que, además, incorporará más adelante las viviendas protegidas que construye el sector privado.

Asimismo, ha señalado que el periodo de construcción de viviendas es de unos 20 meses, una vez que se adjudica la obra, y que el plazo de tiempo para sacarlas a licitación es de entre cuatro y seis meses. Rodríguez ha insistido en que el objetivo del Gobierno de Canarias de incrementar el "ritmo" en la construcción de viviendas en las Islas se ha logrado, aunque ha reconocido que "nada es suficiente" por la alta demanda existente en el Archipiélago, con más de 30.000 personas solicitantes de viviendas de protección oficial destinadas a alquiler o venta, y de vivienda pública de alquiler.