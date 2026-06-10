El Banco de España y el BOE lo hace oficial: así son las nuevas monedas 2 euros que miles de tinerfeños tienen en sus bolsillos sin saberlo y que pueden valer mucho dinero

Aunque cada vez las usamos menos, las monedas siguen formando parte de nuestro día a día cuando vamos a comprar. Pueden parecer objetos insignificantes, pero esconden una gran historia y guardan detalles que muchas veces pasan desapercibidos. Los euros son pequeños fragmentos de un legado que se actualiza cada año. Por eso, el Banco de España ha puesto en circulación una nueva moneda conmemorativa de dos euros dedicada a un hecho histórico ocurrido en España en 2024. Muchos tinerfeños ya pueden tenerla en sus bolsillos sin haberse dado cuenta.

Las monedas de dos euros se han convertido en una especie de lienzo para la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, encargada de acuñar las piezas con las que pagamos a diario. Cada año se lanzan ediciones especiales para conmemorar aniversarios, efemérides o elementos destacados del patrimonio español. Su producción limitada hace que muchas de estas monedas se conviertan en piezas muy buscadas por los coleccionistas numismáticos.

El Banco Central Europeo mantiene un diseño común para todas las monedas de euro. En una de sus caras aparece el valor monetario junto al mapa de Europa. En la otra, cada país puede incluir su propio diseño nacional, siempre rodeado por las doce estrellas de la Unión Europea. Esta imagen suele mantenerse estable, salvo en el caso de las monedas conmemorativas de dos euros, que permiten introducir diseños especiales por acontecimientos relevantes. Cada país puede emitir hasta dos modelos distintos al año.

En España, las monedas de 1, 2 y 5 céntimos muestran la Catedral de Santiago de Compostela; las de 10, 20 y 50 céntimos incluyen la efigie y la firma de Miguel de Cervantes; y las de 1 euro llevan la imagen del jefe del Estado, actualmente el rey Felipe VI, después de que anteriormente apareciera Juan Carlos I.

Deseño de las monedas en España / El Día

Sin embargo, en las monedas de dos euros esta cara nacional ha variado mucho con el paso del tiempo. Basta con abrir la cartera para comprobar que no siempre es fácil encontrar dos iguales. En ellas han aparecido motivos como los bisontes de Altamira, los arcos de la Mezquita-Catedral de Córdoba, el escudo de la Policía Nacional o referencias a la Casa Real. Esta posibilidad existe desde 2005, después de que los países de la eurozona recibieran autorización para emitir monedas conmemorativas.

La nueva moneda de dos euros celebra una reforma histórica de la Constitución

El 15 de febrero de 2024 se produjo un acontecimiento relevante en España. El Congreso de los Diputados aprobó, con 315 votos a favor y 33 abstenciones, la reforma del artículo 49 de la Constitución. Este cambio sustituyó el término "disminuidos" por "personas con discapacidad", en un apartado dedicado a garantizar la "libertad y la igualdad reales y efectivas" de estos ciudadanos.

Para conmemorar esta reforma, se han acuñado 1,5 millones de monedas de dos euros en esta edición de 2026, que comenzaron a ponerse en circulación en marzo. El diseño muestra, sobre fondo dorado, dos manos sosteniendo un libro con el escudo nacional. En la composición aparece en grande la referencia "Art. 49" junto a la palabra "inclusión". También figuran la palabra "España" y el año 2026, todo ello rodeado por las doce estrellas de la Unión Europea.

Esta moneda representa una de las reclamaciones históricas de las personas con discapacidad, que ya ha quedado plasmada en la Constitución Española y ahora también en una pieza de dos euros que puede circular a diario por cualquier bolsillo.