Adolfo Utor: "La compra de Armas nos permite competir con los grandes operadores europeos"

Prestar servicio en todo el país y generar economía de escala son los objetivos de Baleària con la compra de Armas. Habrá capital canario en la nueva compañía, pero no por la necesidad de sumar socios financieros. En los años 90, cuando peor le iba al PSOE tras perder en 1996 fue concejal de dicho partido en Dénia. No se arrepiente de aquella experiencia y asegura que la incapacidad de los políticos actuales para acordar algo le produce sonrojo.

P. ¿Por qué se meten en la compra de Armas? Dicho de otro modo, ¿por qué esta complicación cuando la situación de Baleària era más que buena?

R. Llevamos en Canarias más de siete años ya, operando con Huelva y teniendo como socios a los que ahora van a ser nuestros competidores [Fred.Olsen], así que nos conocemos muy bien.

P. ¿Esa experiencia ha influido en la decisión?

R. Evidentemente eso nos ha posibilitado conocer la realidad y las necesidades del Archipiélago, pero hay mucho más. Al atender los tráficos interinsulares canarios completamos el mapa de los servicios de interés público de nuestro país. Somos líderes entre islas en Baleares, y en las conexiones desde Barcelona, Valencia y Denia; en Melilla, en Ceuta, y en los tráficos desde España con Marruecos y Argelia. El transporte interinsular canario era la pata que nos faltaba.

"Hemos comprado porque queremos estar en toda España y optimizar mejor nuestra estructura"

P. ¿Como parte de una estrategia diseñada?

R. Correcto. Queremos ser la empresa española que dé una respuesta integral a todos los servicios y líneas de interés público que, desde nuestro punto de vista, tienen carácter estratégico y esencial.

P. ¿No hay razones más apegadas al negocio?

R. Las hay. Esta operación nos permite generar una economía de escala suficiente como para competir con los grandes operadores europeos e internacionales que ya están presentes en el país. Hablamos de MSC a través de su filial GNV; Grimaldi, con Trasmed; la danesa DFDS; Estena, socia de la marroquí AML, y aquí Fred.Olsen, otro gran grupo, muy arraigado en Canarias y que tiene su consejo de administración en Oslo. No deja de ser un grupo con capital internacional, europeo, que yo me considero europeísta, no creo que eso sea un hándicap, pero el carácter esencial y estratégico de este servicio hace necesario un operador nacional que en un momento clave responda para garantizar la cohesión territorial del país.

El presidente de Baleària, durante la entrevista / J. PÉREZ CURBELO

P. ¿Alguien les susurró la conveniencia de entrar en la operación? ¿O les han aplaudido tras conseguir el objetivo?

R. Ni nos susurraron que compráramos Armas ni nos aplaudieron cuando lo hicimos, tienen otras cosas más importantes que hacer.

P. Entiendo que dar el salto que están dando requería que un competidor, Armas en este caso, tuviera dificultades.

R. No necesariamente. En todos los sectores la tendencia ha sido hacia la concentración, han ido desapareciendo navieras durante los últimos 20 años. Ese es el contexto. Nosotros teníamos dos formas de aterrizar en el mercado interinsular canario, o incluso tres. Una es la que hemos elegido, pero teníamos las alternativas del crecimiento orgánico, es decir, poner en marcha líneas y competir, o también, integrarnos con una compañía local saneada como Fred.Olsen. Lo único que teníamos claro era que debíamos venir a Canarias, por los dos motivos que comentaba: estar en todo el territorio español y adquirir tamaño para poder optimizar mejor nuestra estructura. Era solo cuestión de decidir cómo, y al final nos inclinamos por esta adquisición. Todos sabíamos que Armas Trasmediterránea no estaba pasando por su mejor momento. Había vendido 16 barcos para sostener su caja y hablamos de una naviera ya implantada, con sus terminales, sus líneas y sus barcos; la adquisición es la vía que permite crecer con mayor rapidez, lograrlo arrancando con nuevas líneas desde cero lleva mucho más tiempo. El camino de Armas Trasmediterránea terminaba posiblemente en la disolución y pensamos que adquirirla, o rescatarla, como quiera verlo cada uno, era buena opción.

"Con Boluda tenemos en común ir por el mar, pero ellos están especializados en portacontenedores"

P. ¿Usted lo ve más como rescate o como adquisición?

R. Me lo planteo más como un rescate. Los equipos de Armas Trasmediterránea han pasado mucho tiempo huérfanos de dirección, de claridad y de estrategia. Al llegar, nos hemos encontrado unas tripulaciones, un personal de operaciones y unos mandos intermedios deseosos de que viniera un operador. Esta actitud está facilitando mucho la integración de las dos compañías.

P. Tuvieron un serio competidor, que además contaba con presencia de capital canario en su proyecto. Por eso mismo, ustedes no eran los preferidos del Gobierno de Canarias. ¿Se ha reconducido esa situación?

R. Armas Trasmediterránea hace lo que nosotros, que no es transporte marítimo en general, sino de pasajeros, vehículos y mercancías rodadas. Esta compra no es una inversión financiera o especulativa ni complementa nuestra actividad principal. Presentamos nuestra candidatura con capacidad suficiente desde el punto de vista financiero, con músculo, para hacerlo por nosotros mismos; ni necesitábamos un fondo de inversión, que puede condicionar nuestra estrategia, ni socios financieros. Es cierto que existía otro operador con un grupo de empresarios canarios, Vicente Boluda, que es un suministrador de las Islas y cuya especialidad es el portacontenedores. Tenemos en común que vamos por el mar, pero somos nosotros los que realizamos la misma labor que Armas.

P. ¿Cómo fue el fichaje de los socios canarios?

R. En ningún momento planteamos la posibilidad de tener inversores, no los necesitábamos, pero pareció que esta circunstancia podía ser un hándicap. A los que vendían les importaba poco quién compraba. Si tenemos socios canarios es porque ha habido una voluntad expresa de las instituciones de las Islas, a las que hacemos caso, como no puede ser de otra manera. Nuestra actividad está muy vinculada a las necesidades del Archipiélago, que se canalizan a través de sus legítimos representantes, llámense Gobierno canario, cabildos o municipios. Tenemos una clara vocación de servicio público y somos muy conscientes de la importancia que el transporte marítimo tiene para el territorio.

"Tenemos socios canarios porque hay una voluntad expresa de las instituciones del Archipiélago"

P. ¿Se ha formalizado ya esa entrada de capital canario?

R. No. Estamos pendientes de segregar las tres actividades que hemos adquirido: Canarias, Alborán y Estrecho. También de que las autoridades de Competencia marroquíes den su visto bueno a la operación en las dos últimas áreas que menciono. Cuando todo esto esté, se formalizará el traspaso de un 30% de Baleària Canarias a manos de socios locales. Solo estamos esperando a que jurídica, técnica y formalmente pueda concretarse.

P. Pasaron los quince días que tenía el ministro Carlos Cuerpo para elevar la decisión de la CNMC al Consejo de Ministros y no hubo noticia. ¿Silencio positivo?

R. No ha habido modificación y el 18 de mayo se formalizó la toma de control de Armas Trasmediterránea por parte de Baleària.

P. El jueves dijo en Tenerife: «Somos canarios».

R. Llevamos más de siete años aquí, conocemos la realidad y la complejidad de Canarias, y sus necesidades. En la compañía hay casi 200 personas canarias. Nos nutrimos de las distintas escuelas náuticas del país y una de ellas está en las Islas. Un ejemplo es que el capital del Mercedes Pinto es de La Laguna, Eduardo Báez, que empezó de alumno con nosotros.

"Pagamos más de 350 millones de euros, pero solo el valor de los barcos ya supera el coste de la operación"

P. En febrero se quejó de la demora de la CNMC a la hora de comunicar su decisión sobre la compra de Armas. Llegó a comentar que esa tardanza podía provocar daños irreparables. ¿Se produjeron esos daños? ¿Y a qué se refería en concreto?

R. Cada minuto que pasaba, la situación de Armas era peor. Si la decisión se dilataba en exceso, podía llegar un momento en que la recuperación en la que ahora estamos inmersos se complicara. Habría sido mucho mejor poder empezar a trabajar en Navidad, porque habríamos partido de un punto de menor deterioro. Ahora arrancamos con una mochila más pesada. Ese era el sentido de las palabras que pronuncié.

Un instante de la entrevista. / J. PÉREZ CURBELO

P. Su compromiso es invertir 25 millones de euros en tres años. ¿Esa es la frontera?r.

R. Solo en capex (adquisición y mantenimiento de activos) vamos a invertir 45 millones de euros. El compromiso con la CNMC es de mínimos. A partir de ahí, vemos que la flota requiere de inversiones, principalmente y entre otras cuestiones para adaptarse a la normativa medioambiental, y también va a haber un lavado de imagen para las terminales.

P. ¿Cuánto les ha costado finalmente esta operación?

R. Está por encima de los 350 millones de euros sumando todos los conceptos. Pero no estamos comprando negocios, sino barcos que tienen un valor superior al de adquisición de la propia compañía.

P. ¿Cuándo esperan los primeros resultados positivos?

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R. Hemos llegado con el año avanzado, tenemos que empezar a competir y el combustible se ha disparado. Calculamos que el año próximo estaremos en condiciones de dar resultados positivos.