Seis macrotendencias que marcan el cambio de hábitos de consumo: "El futuro son los alimentos personalizados"

La salud, y con ella la longevidad, el envejecimiento en buenas condiciones y el bienestar a todas las edades, van a marcar en los próximos años la manera que tenemos de comer y el tipo de alimentos que ingerimos. "En un sector que no está tan acostumbrado como otros a innovar, la industria alimentaria está abocada a tener que elaborar productos cada vez más personalizados, más individualizados, porque no son las mismas las necesidades de los mayores, con sus problemas de masticación o su distinta percepción de los sabores, que las de un joven", observa Daniel Ramón, catedrático de Tecnología de Alimentos de la Universidad Cardenal Herrera-CEU.

La reflexión, lanzada por Ramón en el marco de la 29ª jornada IESE Food & Beverage, que la escuela de negocios celebra este martes en Barcelona en coordinación con la consultora Deloitte, es posiblemente una de las macrotendencias a las que se van a tener que adaptar, más pronto que tarde, las empresas del sector alimentario español. "Estamos en un momento que es una encrucijada", ha insistido el investigador, especializado en alimentos fermentados. "El ejemplo sería el de Blockbuster, una compañía que acabó cerrando porque no supo adaptarse al no ver que su competencia no eran otros videoclubs, sino Netflix", ha ilustrado Elena Izquierdo, socia de Deloitte y moderadora de la charla, en la que además de Ramón han participado Álvaro Justribó, fundador de Mazinn, y Beatriz Santos, directora comercial de Eroski.

De izquierda a derecha, Elena Izquierdo, de Deloitte; Beatriz Santos, de Eroski; Daniel Ramón, de la Universidad Cardenal Herrero-CEU, y Álvaro Justribó, de Mazin, en la jornada sobre Food & Beverage celebrada en el IESE. / M. J. I.

Pero además de la preocupación por la salud y el bienestar, los expertos han detectado otros retos, otros cambios en el perfil y los hábitos de los consumidores que pueden marcar una nueva senda para el sector de la alimentación y de la distribución. Estos son algunos de ellos.

"Vivimos más tiempo y lo hacemos también con mejor salud, con más ganas de hacer cosas y con presupuesto", ha señalado Izquierdo antes de dar la palabra a la responsable de Eroski, que ha destacado que, efectivamente, "el consumidor de más de 65 años supone ya el 27% de su clientela, con un porcentaje de gasto del 30%", ha indicado Santos. ero no solo eso, ha agregado, es un tipo de comprador que va a evolucionar muy rápidamente, "porque la generación X, que será la siguiente en jubilarse, presenta ya unos hábitos de compra muy distintos, como por ejemplo, la fidelidad a la marca, que no es ya la misma". Santos ha coincidido con el biotecnólogo Ramón en que "los consumos son y van a ser cada vez más personalizados, también porque se han disparado los tipos de dietas".

Cuando a un joven se le pregunta qué entiende él (o ella) por un alimento saludable, "ya no responden que debe ser 'light' o bajo en azúcares, ahora lo que se valora es que los ingredientes sean de calidad", ha afirmado, por su parte, Justribó, cuya consultora se ha especializado en las nuevas generaciones de consumidores. Los que nacieron después de 2010, que están ya irrumpiendo en el mercado adolescente, se guían por la inteligencia artificial y tienen nuevos referentes que siguen en TikTok y otras redes sociales. "El 39% de los jóvenes están diciendo ya que consideran que el alcohol no es necesario para divertirse cuando se sale de fiesta, pero ese porcentaje sube dos puntos, hasta el 41%, en el caso de las personas de entre 18 y 21 años", agrega el fundador de Mazzin.

En 2044, "la mitad de los hogares españoles estarán formados por personas que nacieron fuera de España o cuyos padres fueron inmigrantes" y eso va a condicionar el consumo, ha proseguido la moderadora. De hecho, su peso y su influencia en los productos que entran en la cesta de la compra son ya tenidos en cuenta no solo por los fabricantes, sino también por las cadenas de distribución. Aunque su tíquet de compra es todavía un 10% más bajo que el de los hogares autóctonos, el futuro del sector de los supermercados, pero también de las tiendas de proximidad y de los establecimientos especializados, pasa por saber atraer a los consumidores extranjeros, un colectivo que, primero, es más joven y tiene hijos, y, segundo, suele cocinar más en casa.

El auge de los complementos alimentarios, de las proteínas, de las dietas veganas y vegetarianas son consecuencia y fiel reflejo de cómo la salud se ha trasladado a la alimentación. "Todos tenemos un dispositivo que nos cuenta los pasos, que no controla las horas de sueño, la glucosa, la presión... Y todo eso está haciendo reaccionar al consumidor, que quiere cuidarse más", ha subrayado la socia de Deloitte. "Es una preocupación, sin duda, que está marcando hacia dónde va el sector", ha destacado también Santos.

Esa preocupación por lo saludable se traduce, sin embargo, en una paradoja, ha continuado la directora comercial de Eroski. "Cada vez hay menos tiempo para comprar y menos tiempo para cocinar", ha dicho. Eso se traduce, en primer lugar, en un uso cada vez mayor de las tecnologías para realizar las compras y, en segundo lugar, en la entrada, en la cesta de compra de productos de rápido consumo o de conveniencia, que "le dan una solución fiable y cómoda al consumidor sin tener que dedicarse a los fogones", ha sentenciado.

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La conclusión final de todo ello, ha cerrado Ramón, es que el camino hacia la investigación y el desarrollo de nuevos productos, nuevos formatos, nuevos envases, nuevas formas de consumo es amplísimo. "Vamos hacia una alimentación segmentada, que distinguirá, por ejemplo, las distintas edades de una mujer, ya que en cada etapa de la vida, en el caso de ellas, la alimentación debe de ser distinta", ha concluido el científico valenciano.