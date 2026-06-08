Lidl refuerza su compromiso con la protección de los océanos a través de la pesca sostenible certificada

Con motivo del Día Mundial de los Océanos, Lidl reafirma su compromiso con la conservación de los ecosistemas marinos y la promoción de una pesca responsable, en un contexto marcado por el descenso del consumo de pescado en los hogares y la necesidad de concienciar sobre la importancia de elegir productos procedentes de fuentes sostenibles.

Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el consumo en España continúa perdiendo intensidad de compra. En noviembre de 2025, el consumo medio por persona se situó en 1,48 kilogramos, lejos de los más de dos kilogramos registrados hace una década.

Ante este escenario, Lidl mantiene una firme apuesta por acercar a los consumidores productos del mar que garanticen tanto la calidad como el respeto por los recursos marinos. La compañía trabaja desde hace más de dos décadas para impulsar una pesca sostenible y responsable, incorporando progresivamente certificaciones internacionales de referencia y desarrollando exigentes estándares de control para sus proveedores.

Actualmente, la cadena exige que los productos del mar de sus marcas propias procedan, siempre que la especie sea certificable y exista disponibilidad de mercancía, de fuentes acreditadas mediante sellos reconocidos internacionalmente como MSC (Marine Stewardship Council) para pesca extractiva sostenible y ASC (Aquaculture Stewardship Council) para acuicultura responsable, entre otros. Estas certificaciones garantizan prácticas respetuosas con los ecosistemas marinos, la protección de las poblaciones de peces y una gestión sostenible de los recursos pesqueros.

Uno de los objetivos de la compañía es ofrecer la posibilidad de consumir pescado de calidad a un precio accesible. Por eso, además de ofrecer productos sostenibles, Lidl cuenta con alrededor de 200 referencias de oferta permanente y estacional, situándose como uno de los tres retailers con mayor crecimiento en ventas en pescado fresco y la segunda cadena de supermercados líder en ventas de pescado ultracongelado, según datos de Kantar Worldpanel.

La estrategia de pesca responsable de la compañía se sustenta en varios principios clave como garantizar la trazabilidad completa de los productos, desde el origen hasta el punto de venta, rechazar cualquier producto procedente de pesca ilegal, no declarada o no reglamentada o favorecer métodos de captura que minimicen el impacto sobre los ecosistemas marinos y reduzcan las capturas accidentales. Además no comercializa especies procedentes de poblaciones sobreexplotadas o en riesgo de extinción e impulsa modelos de acuicultura responsables que respeten el bienestar animal y el entorno natural.

Este compromiso se enmarca dentro de la estrategia global de sostenibilidad de Lidl, que sitúa la protección del planeta como uno de sus ejes prioritarios a través de actuaciones centradas en la lucha contra el cambio climático, la conservación de los recursos naturales y la protección de la biodiversidad.

Canarias, laboratorio de sostenibilidad

En Canarias, Lidl ha consolidado durante los últimos años una estrategia pionera en materia medioambiental. Desde 2018, el archipiélago se ha convertido en un referente para la implantación de iniciativas sostenibles e innovadoras dentro de la compañía.

Entre las principales actuaciones destacan la incorporación de los primeros camiones eléctricos del sector de la distribución en las Islas, una medida que permite evitar la emisión de aproximadamente 100 toneladas de CO₂ al año, así como la instalación de más de 40.000 metros cuadrados de paneles solares repartidos entre sus plataformas logísticas y establecimientos.

Actualmente, Lidl dispone de instalaciones fotovoltaicas en sus dos plataformas logísticas de Tenerife y Gran Canaria y en 17 tiendas del archipiélago. La compañía también avanza en la reducción de residuos mediante iniciativas de economía circular, como el uso de bandejas para pescado elaboradas con un 80% de plástico reciclado, contribuyendo a disminuir el consumo de materias primas vírgenes y el impacto ambiental asociado a los envases.

Con motivo del Día Mundial de los Océanos, Lidl recuerda la importancia de que consumidores, empresas e instituciones trabajen conjuntamente para proteger los mares y océanos, fomentando hábitos de compra responsables que contribuyan a preservar estos ecosistemas esenciales para el equilibrio ambiental y el futuro del planeta.