Los expertos alertan de errores al declarar herencias en el IRPF: dos claves fiscales y qué bienes deben tributar los herederos

La recepción de una herencia suele generar dudas sobre trámites y obligaciones fiscales. El abogado especializado en sucesiones David Jiménez recuerda que los bienes adquiridos por herencia no tributan en el IRPF, tal como establece el artículo 6.4 de la Ley 35/2006. La herencia ya queda gravada por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, por lo que no procede una segunda tributación.

Jiménez introduce, sin embargo, un matiz esencial: una vez aceptada la herencia, los bienes sí tributan en el IRPF si generan rendimientos. Una vivienda heredada no tributa por el mero hecho de recibirla, pero sí lo hará si se alquila. Lo mismo ocurre con fondos de inversión o inmuebles que se vendan posteriormente.

Errores habituales en la declaración de la Renta tras una herencia

Uno de los fallos más comunes es olvidar que el fallecido podía estar obligado a presentar la declaración de la Renta. Si sus ingresos superaban el umbral legal, los herederos deben presentar el IRPF correspondiente al año del fallecimiento, incluyendo únicamente las rentas generadas desde el 1 de enero hasta el día de la muerte.

Luis Miguel Mora

Otro error frecuente es no declarar los inmuebles heredados porque no aparecen en los datos fiscales o en el borrador. La Administración puede tardar en actualizar la información, pero la obligación de declarar existe igualmente, aunque el bien no figure todavía en los registros.

Dos claves fiscales: fecha de adquisición y valor de referencia

Jiménez señala que la fecha de adquisición de los bienes heredados es siempre la del fallecimiento, y no la de la escritura de aceptación. Esta precisión es determinante para futuros cálculos de plusvalías o ganancias patrimoniales.

El experto también subraya la importancia del valor de referencia, utilizado en el Impuesto de Sucesiones. Este valor no puede superar el valor de mercado y, si lo hace, puede impugnarse. Además, el IRPF tomará ese valor como precio de adquisición en caso de venta futura, por lo que una revisión adecuada puede evitar problemas posteriores.

La correcta gestión fiscal de una herencia exige conocer qué debe declararse, qué no y cómo hacerlo. Evitar errores en fechas, valores y obligaciones pendientes del fallecido permite a los herederos cumplir con la normativa y prevenir complicaciones administrativas.