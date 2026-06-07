Canarias tiene proyectadas 58.464 viviendas pendientes en grandes urbanizaciones

En plena emergencia habitacional, Canarias tiene proyectadas 58.464 nuevas viviendas dentro de las grandes urbanizaciones que ya están desarrolladas o se incluyen dentro del planeamiento de muchos municipios del Archipiélago. Pero de ellas, algo más de 5.000 se encuentran a un golpe de poder comenzar a construirse. Miles de casas que están previstas dentro de estos grandes espacios de desarrollo urbano y que podrían mitigar la carestía de vivienda o, al menos, ser un paso más para facilitar a muchos canarios el acceso a un hogar.

Son 5.000 viviendas que están incluidas dentro de estos sectores residenciales, en concreto, en aquellos que ya están urbanizados o en los que el proceso está muy adelantado, es decir, en los que los terrenos ya se han parcelado, pueden contar con las canalizaciones necesarias y, en algunos casos, las conexiones básicas a otros servicios. En algunas de ellas, incluso, ya existen edificios terminados en los que residen muchas familias. Se trata, por tanto, de 5.000 viviendas que están, al menos sobre el papel, a un golpe de comenzar las obras, pero que no se han llevado a cabo por diferentes motivos.

Así al menos ha quedado reflejado en el documento Sectores Residenciales en España 2025, publicado recientemente por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. En él, se recoge que en estas 38 grandes urbanizaciones –ya que solo se han incluido aquellos espacios que tienen capacidad de albergar al menos 1.000 viviendas– estaba previsto que se levantasen 67.301 casas. Sin embargo, aunque muchas de ellas llevan muchos años proyectadas solo se han construido 8.837. Por lo que faltarían 58.464 pisos que podrían convertirse en el hogar de miles de familias.

Mayor capacidad

Sin embargo, se debe puntualizar que estas 58.464 viviendas no son todas las que Canarias tiene ya proyectadas, porque como se ha dicho, aquí solo están incluidas las que se ubican en esas grandes zonas residenciales. Con lo que pueden existir otras bolsas de suelo más reducidas o incluso solares repartidos por toda la geografía canaria en los que también sea posible la construcción de viviendas.

Pero dentro de esas 58.464 casas pendientes de finalizar en las grandes urbanizaciones del Archipiélago, la situación es muy diferente. Esas más de 5.000 viviendas son las que se encuentran previstas en estas grandes zonas residenciales que ya están totalmente urbanizadas y con un grado de edificabilidad elevado. Tal y como se indica en el documento, son aquellas que, potencialmente, serían más fáciles de arrancar, ya que el suelo en el que están previstas ya está urbanizado e incluso puede haber edificios gemelos cercanos ya finalizados.

Aunque la situación en la que se encuentren estas 5.000 potenciales viviendas puede ser muy diferentes y las razones por las que, aunque hayan pasado incluso décadas desde que fueron planeadas, no hayan sido finalizadas también pueden serlo. Entre ellas puede haber edificios que hayan comenzado a construirse y quedasen abandonados tras el estallido de la crisis inmobiliaria de 2008, convirtiéndose en edificios fantasma. Pueden existir problemas de los propietarios del suelo o conflictos judiciales respecto a esa zona o al conjunto residencial que hayan dilatado en el tiempo las obras.

Algunos de los sectores residenciales de Canarias que ya están urbanizados y cuentan con alguna de estas 5.000 casas que todavía están pendientes son, por ejemplo, Las Rehoyas-Arapiles o Tamaraceite Sur, en Las Palmas de Gran Canaria; La Caleta, en Adeje o Punta Larga en el municipio de Candelaria.

16.00 en sectores ya urbanizados

Pero además de esas 5.000 viviendas, existirían alrededor de 16.000 que estarían previstas en grandes espacios que ya están urbanizados –es decir, que cuentan con calles, parcelas y conexiones de alcantarillado y telecomunicaciones– pero que cuentan con un grado de edificabilidad muy bajo. O lo que es lo mismo, todavía no existen allí edificios que estén ya construidos y en muchas ocasiones son páramos de terreno esperando para convertirse en zonas llenas de vida.

El resto de las viviendas hasta alcanzar esas más de 58.000 que quedan por construir están proyectadas en zonas donde todavía no se ha urbanizado nada, es decir, que por ahora solo son grandes extensiones de terreno con la pretensión de albergar algún día una urbanización.

De esta manera, y siempre atendiendo a los datos facilitados por el Ministerio que dirige Isabel Rodríguez, Canarias solo ha logrado poner en el mercado el 13.2% de las viviendas previstas en el planeamiento, es decir, las que se podrían edificar atendiendo al suelo con ese uso aprobado en estas grandes urbanizaciones. Y todo esto en un momento de auténtica emergencia habitacional, en el que la escasez de la oferta, entre otros factores, está elevando los precios a niveles estratosféricos. Precios totalmente fuera de la capacidad adquisitiva de los canarios, que conviereten en misión imposible encontrar un hogar para miles y miles de canarios.