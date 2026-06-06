La Cámara apoya la empleabilidad de las mujeres tinerfeñas

La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife acogió un encuentro para impulsar el empleo de un centenar de tinerfeñas en el marco del Proyecto ISOS, una iniciativa impulsada por el Cabildo de Tenerife, a través de la Fundación Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo Empresarial (FIFEDE), que busca mejorar la inserción laboral de mujeres desempleadas que, pese a contar con formación, carecen de experiencia profesional en su sector.

El evento, celebrado en el Salón de Actos de la entidad, fue inaugurado por la directora de la Cámara, Lola Pérez, y el consejero insular de Empleo, Educación y Juventud, Efraín Medina, quienes destacaron la colaboración entre ambas administraciones con el objetivo de generar nuevas oportunidades de empleo y crear puentes entre el talento y las empresas.

En este sentido, Lola Pérez destacó la importancia de proyectos como el Programa ISOS que “no solo ofrecen formación o prácticas profesionales, sino que generan confianza, acompañamiento y experiencias reales dentro de las empresas, permitiendo demostrar que el talento existe y que, cuando se crean las condiciones adecuadas, las oportunidades pueden convertirse en empleo”.

El consejero del Cabildo de Tenerife agradeció a la Cámara el haber acogido este encuentro al que asistieron más de ochenta mujeres inscritas en el programa, así como representantes de las entidades colaboradoras.

La jornada permitió a las participantes interactuar y demostrar su talento, cualificación y potencial profesional ante los responsables de recursos humanos de Gehocan, Grupo Dinosol, Fundación ONCE, Eurocampus, ACINTE y Sotesa, que estuvieron presentes en el evento y participaron en una mesa redonda sobre los retos y oportunidades del mercado laboral en Tenerife. En este debate, las empresas coincidieron en que la experiencia puede ser un factor secundario si existe actitud, ganas de trabajar y aprender.

Programa ISOS

El Programa ISOS tiene una duración total de siete meses, dividida en varias fases, en las cuales las mujeres participantes reciben un servicio de acompañamiento, formación y una oportunidad real de acceso al mercado laboral, teniendo en cuenta tanto las empresas que se ajustan a su perfil profesional como su lugar de residencia.

La iniciativa también contempla ayudas económicas en sus diferentes etapas. En la primera, correspondiente a la parte de formación, las beneficiarias reciben 250 euros mensuales, mientras que, durante los seis meses de las prácticas profesionales, la cuantía asciende a 750 euros, además de 150 euros adicionales en caso de tener hijos menores de 12 años o personas dependientes a su cargo.

Más allá del apoyo económico, el programa representa una oportunidad clave para adquirir experiencia laboral real, conocer el funcionamiento interno de las empresas y demostrar la valía profesional, facilitando así el acceso al empleo.

Desde su puesta en marcha en 2018, el proyecto ISOS ha beneficiado a más de 400 mujeres, de las cuales 200 han logrado incorporarse al mercado laboral en los últimos dos años.

La colaboración de las empresas participantes resulta esencial para el éxito de esta iniciativa, permitiendo generar un impacto real y transformador en la empleabilidad de las mujeres.

Conexión con las empresas

La Cámara cuenta, además, con un amplio abanico de programas que mantienen un trabajo constante de prospección empresarial, captación de ofertas de trabajo y difusión segmentada para garantizar procesos de selección de personal más eficientes.