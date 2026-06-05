Luis Martínez-Sicluna, secretario general de la FEMP: «El Estado debe compensar a los municipios turísticos»

¿Cree que el turismo MICE (de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones) puede ayudar a diversificar el modelo turístico en destinos tan consolidados como Canarias?

El turismo de congresos es un sector compatible con el resto del turismo de ocio y de playa. Canarias, y en concreto Las Palmas de Gran Canaria, es un destino turístico referente en el ámbito MICE y también en el turismo de ocio y playa. El sector turístico MICE es esencial en nuestro país. Conforme a los datos del informe correspondiente al año 2025, encargado por el Spain Convention Bureau, ese año visitaron nuestro país más de 10 millones de personas que asistieron a eventos, congresos y actividades MICE, y dejaron más de 14.000 millones de euros en ingresos, con una media de cerca de 400 euros de gasto diario. Por lo tanto, el sector turístico MICE es puntero y un referente en la actividad turística de nuestro país. De hecho, España ocupa el tercer lugar en el ranking mundial de destinos turísticos MICE.

¿El Archipiélago está diversificando su oferta turística como debiera?

Sí. Se está trabajando muy bien. La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, cada vez es más elegida para la realización de este tipo de congresos y eventos MICE. Por lo tanto, es una de las ciudades punteras dentro del Spain Convention Bureau y, además, una de las ciudades que está trabajando en todo lo relativo al legado. De hecho, ha hecho una guía de buenas prácticas que ha puesto en común para el resto de los municipios que componen la red.

La desagregación de municipios, como con la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC), ¿fortalece o debilita la FEMP?

Pueden ser actividades perfectamente compatibles. Formar parte de otra asociación no impide que un ayuntamiento se incorpore también a las redes de la FEMP. Desde la Federación ofrecemos a todos los ayuntamientos de España la posibilidad de integrarse en nuestras redes, que trabajan en ámbitos como el cambio climático, la biodiversidad, la Agenda 2030 o el Spain Convention Bureau. Creemos que las redes que cuentan con el apoyo material, personal e institucional de la FEMP funcionan muy bien y aportan un valor añadido a los municipios.

A través de ellas, los ayuntamientos pueden conocer nuevas experiencias, compartir buenas prácticas y acceder a herramientas útiles para mejorar su gestión. En el caso del Spain Convention Bureau, por ejemplo, se ha elaborado un plan de sostenibilidad y legado, se ha desarrollado un sistema de inteligencia turística y se ha creado una herramienta digital para medir el impacto de los eventos. Estos instrumentos permitirán a los municipios avanzar en la organización de eventos más sostenibles, reducir su impacto negativo sobre los vecinos y generar un impacto positivo en la ciudad. Ese es precisamente el objetivo del legado: impulsar actuaciones perdurables que beneficien tanto a la ciudadanía como al propio destino.

«La crisis habitacional exige más que la autorización para utilizar millones de euros de remanentes»

¿Debe cambiar la financiación local para adaptarse mejor a la realidad de los municipios turísticos?

Sí. Estos ayuntamientos soportan costes muy superiores en limpieza, seguridad, mantenimiento urbano y prestación de servicios, especialmente en temporadas de alta afluencia, cuando su población puede duplicarse o triplicarse por la llegada de visitantes. La FEMP reclama una reforma global del sistema de financiación local, vigente desde 2002, que se negocie junto a la financiación autonómica. Se trata de una reivindicación unánime del municipalismo español desde hace años.

Además, en el caso concreto de los municipios turísticos, la Federación pide actualizar este concepto y vincular esa calificación a beneficios económicos reales, de forma que el Estado compense a los ayuntamientos por los gastos derivados de atender a una población flotante cada vez más elevada.

La Ley de Vivienda Vacacional sitúa a los municipios en primera línea de decisión. ¿Le parece positivo que participen de manera tan protagonista o supone cargarles un problema a los ayuntamientos?

Lo que reclamamos desde la FEMP es un pacto de Estado en materia de vivienda para que tanto el Estado como las comunidades autónomas, y, en la parte que les toca, los ayuntamientos, establezcan un marco legislativo y de actuaciones que venga a solventar el problema. Es un problema complejo, que obedece a muchos factores y que no se va a solventar en el corto plazo. Construir el número de viviendas que necesitamos en este país, que conforme a los datos del Banco de España son más de 700.000, no se va a hacer en dos años. Pero es urgente avanzar en un pacto para que cada Administración pública ejerza las responsabilidades que le incumben.

«En 2025, el turismo de congresos generó 14.000 millones de euros y un gasto diario de 400»

¿Qué capacidad tienen los municipios para agilizar la construcción de vivienda?

Desde la FEMP hemos elaborado una guía de recomendaciones para la tramitación ágil en materia de vivienda, con buenas prácticas para que los ayuntamientos puedan ser más rápidos a la hora de otorgar licencias de construcción, que es una competencia municipal. Pero, más allá de eso, uno de los problemas esenciales es la falta de suelo en producción, es decir, la falta de suelo urbanizable. Llevar a cabo la reforma de un plan general de urbanismo en este país puede durar años, incluso 15 años. Por eso es esencial que las comunidades autónomas, y también el Estado, mediante la reforma de la Ley del Suelo, establezcan procedimientos mucho más ágiles para tramitar y aprobar el planeamiento urbanístico. El objetivo es ampliar el suelo urbanizable, lo que ayudaría a disminuir el precio del suelo y, finalmente, el precio de la vivienda.

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Se ha aprobado un nuevo decreto ley por el que se flexibiliza el uso de los superávits municipales, ¿permitirá de verdad a los ayuntamientos promover más vivienda pública?

Hasta ahora, esos recursos solo podían emplearse en inversiones financieramente sostenibles con un plazo de ejecución de un año, lo que hacía inviable promover vivienda pública, ya que su construcción requiere varios ejercicios. El nuevo real decreto ley atiende esta reivindicación al ampliar el plazo de ejecución al año corriente y cuatro años más. Esto permitirá que los ayuntamientos puedan utilizar miles de millones de euros de remanentes para construir vivienda en los suelos municipales disponibles. Se trata de una medida importante y con efectos positivos, aunque el problema de la vivienda es complejo y requiere más actuaciones.