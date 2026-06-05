Hacienda cambia las normas: no podrás recibir ayudas públicas si tienes deudas con la Agencia Tributaria y se comprobará en el Punto Neutro de Embargos

Hacienda ha endurecido el control sobre los contribuyentes que quieren pedir ayudas y subvenciones públicas. Para ello, la Agencia Tributaria ha puesto en marcha el Punto Neutro de Embargos (PNE), una herramienta digital que permite a las distintas administraciones compartir información sobre deudas pendientes y pagos previstos. Gracias a este sistema, se podrá detectar de forma inmediata si una persona, autónomo o empresa mantiene obligaciones impagadas con alguna administración, evitando que reciba fondos públicos mientras siga teniendo deudas pendientes.

Hasta ahora, esta falta de conexión entre organismos permitía que algunos pagos llegaran a su destinatario aunque existieran deudas con ayuntamientos, comunidades autónomas, la Seguridad Social o Hacienda.

Varias personas en el interior de una oficina de la Agencia Tributaria. / E.D.

Con el nuevo sistema, eso desaparece y antes de autorizar una transferencia pública, el organismo pagador consultará automáticamente la base de datos centralizada para comprobar si el beneficiario figura como deudor.

Así funciona el nuevo sistema de control

El procedimiento es automático: las administraciones que reclaman una deuda incorporan al sistema los datos de los contribuyentes afectados; los organismos que van a realizar un pago comunican previamente quiénes serán los destinatarios de ese dinero.

Si el cruce de información detecta que existe una deuda pendiente en periodo de apremio, el pago queda paralizado. A continuación, la administración acreedora recibe un aviso para formalizar electrónicamente el embargo y aplicar el importe retenido al pago de la deuda.

Esto significa que una subvención autonómica, una ayuda pública o una factura pendiente de cobro por parte de una administración pueden convertirse en la vía para saldar una deuda contraída con otro organismo completamente distinto.

La medida afecta especialmente a autónomos y pequeñas empresas que trabajan con contratos públicos o reciben ayudas de las administraciones. Una deuda con la Seguridad Social, una sanción tributaria o incluso determinados impagos municipales podrían bloquear el cobro de cantidades mucho más elevadas.

Uno de los principales objetivos del Punto Neutro de Embargos es actuar sobre subvenciones y fondos públicos como programas de ayudas empresariales, subvenciones autonómicas, fondos europeos o incentivos económicos concedidos por cualquier administración podrán ser objeto de retención si el beneficiario mantiene deudas pendientes.

Con la nueva plataforma, el control pasa a ser nacional y prácticamente inmediato.