Ni 50 ni 1.000 euros: Hacienda y el Banco de España recomiendan tener esta cantidad de dinero en efectivo en casa

Aunque el dinero en efectivo se usa cada vez menos, el Banco de España y Hacienda recomiendan tener siempre una cantidad en casa. Ambos organismos aconsejan tener a mano siempre billetes y monedas para afrontar posibles emergencias o situaciones en las que no sea posible pagar con tarjeta o por medios digitales. Esta recomendación ha ganado fuerza tras los fallos tecnológicos registrados en los últimos años, como el gran apagón de 2025 o las caídas de servidores de los operadores.

Los datos del Banco de España son muy claros. Cada vez son más los ciudadanos que realizan prácticamente todos sus pagos con tarjeta, móvil o aplicaciones como Bizum. Sin embargo, depender exclusivamente de estos sistemas puede convertirse en un problema.

El Banco de España confirma que la deuda pública bajó al 107,7 % del PIB en 2023 / ED

Por este motivo, el organismo bancario aconseja mantener una pequeña cantidad de dinero en efectivo en casa para poder afrontar gastos básicos durante estas situaciones excepcionales.

El Banco de España recomienda tener unos 100 euros por persona

Según las orientaciones difundidas por el Banco de España, lo recomendable es guardar entre 70 y 100 euros por persona en efectivo. En el caso de un hogar formado por tres miembros, la cantidad ascendería a entre 210 y 300 euros.

La cifra propuesta por el BdE no es casual. Está basada en el estándar de las 72 horas, un periodo que también utilizan organismos de protección civil y autoridades europeas para planificar respuestas ante emergencias.

La idea es que cada persona disponga de recursos suficientes para cubrir necesidades esenciales durante tres días sin depender de infraestructuras tecnológicas o financieras.

Los expertos explican que el gasto diario de esos 70 o 100 euros son aproximadamente entre 23 y 33 euros al día por persona. Con esa cantidad sería posible comprar productos básicos como: agua, alimentos no perecederos, medicamentos urgentes, pilas o artículos de primera necesidad en establecimientos que puedan seguir operando incluso si los sistemas informáticos no funcionan con normalidad.

Los economistas recomiendan que el dinero no se guarde en billetes de gran valor. En una situación de emergencia, muchos comercios podrían tener dificultades para devolver cambio.

Por ello, el Banco de España aconseja que la hucha que tengas en casa sea de billetes de 5, 10 y 20 euros, además de algunas monedas. Esta distribución facilita realizar pagos exactos y evita problemas cuando los sistemas de cobro electrónicos están fuera de servicio.