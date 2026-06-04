Los precios más bajos de gasolina y diésel en la provincia de Santa Cruz de Tenerife este jueves 4 de junio

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife los mejores precios de carburante de hoy, jueves 4 de junio, son los siguientes.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, con la Gasolina 98 a 1,379€ el litro en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la CANARY OIL, S.L. de la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, con un precio de 1,380€ el litro de Gasolina 98.

Para el gasoil más barato en Santa Cruz de Tenerife hay que ir a la estación SHELL EL RAMONAL de Santa Cruz de Tenerife, Carretera Santa Cruz - La Laguna km 3, en la isla de Tenerife, con el Gasóleo A a 1,419€ el litro. La segunda opción más barata es a 1,419€ el litro en la estación de servicio DISA VISTABELLA de San Cristóbal de La Laguna, Calle la Milagrosa, 2, en la isla de Tenerife.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, donde la gasolinera CANARY OIL, S.L. tiene la Gasolina 95 a 1,290€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación OCÉANO TACO de San Cristóbal de La Laguna, CALLE SANTA AMELIA, 20 en la isla de Tenerife, con el litro de Gasolina 95 a 1,298€.

La gasolina más barata de este jueves en Tenerife

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de Tenerife, en la estación SHELL EL RAMONAL en Carretera Santa Cruz - La Laguna km 3, donde el diésel está a 1,419€ el litro. La segunda mejor opción está en San Cristóbal de La Laguna, a 1,419€ el litro en DISA VISTABELLA en Calle la Milagrosa, 2.

Para la Gasolina 98 más barata de Tenerife hay que ir hasta Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, a la gasolinera TGAS-TU TRÉBOL, donde el litro está a 1,379€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, en la CANARY OIL, S.L., que está a 1,380€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Tenerife de hoy jueves 4 de junio, está en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, en la estación CANARY OIL, S.L., donde está a 1,290€ el litro. La otra opción está en San Cristóbal de La Laguna, CALLE SANTA AMELIA, 20, a 1,298€ el litro en la estación OCÉANO TACO.

La gasolina más barata de este jueves en La Palma

El Gasóleo A más barato de La Palma está en la estación de servicio PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma a 1,519€ el litro. La segunda opción más barata es la estación REPSOL de Carretera LP-114 km 78 en Puntagorda a 1,560€ el litro de Gasóleo A.

La estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma es la más barata de La Palma para la Gasolina 95, a 1,519€ el litro, seguida por la estación REPSOL de Carretera LP-114 km 78 del municipio de Puntagorda a 1,560€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Palma se encuentra en el municipio de Puntagorda, en la estación de servicio REPSOL en Carretera LP-114 km 78, a 1,640€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24 de Fuencaliente de la Palma a 1,669€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en El Hierro

El Hierro tiene hoy, jueves 4 de junio, la Gasolina 95 más barata en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. a 1,657€ el litro. La segunda más económica de la isla de El Hierro estaría en Valverde, DISA VALVERDE, en Calle de la Constitución, 22, donde el litro está a 1,729€.

En cuanto el diésel más barato de El Hierro, la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de Frontera en CALLE EL MATORRAL, 55 tiene un precio de 1,719€ el litro.

La estación de DISA VALVERDE en Valverde, Calle de la Constitución, 22, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de El Hierro, a 1,859€ el litro. Otra opción está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la estación DISA FRONTERA a 1,859€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en La Gomera

Para la Gasolina 98 más barata de La Gomera hay que ir hasta San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, a la gasolinera SAN SEBASTIAN, donde el litro está a 1,809€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, en la DISA MUELLE GOMERA, que está a 1,809€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en La Gomera de hoy jueves 4 de junio, está en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, en la estación SAN SEBASTIAN, donde está a 1,679€ el litro. La otra opción está en San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, a 1,679€ el litro en la estación DISA MUELLE GOMERA.

El gasoil más barato lo encontraremos en San Sebastián de la Gomera, en la estación SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón, donde el diésel está a 1,779€ el litro. La segunda mejor opción está en San Sebastián de la Gomera, a 1,779€ el litro en DISA MUELLE GOMERA en Paseo Fred Olsen, 3.

La gasolina más barata de este jueves en Santa Cruz de Tenerife

La Gasolina 98 más barata está en Polígono Industrial El Mayorazgo, con un precio de 1,379€ el litro de Gasolina 98 en la estación TGAS-TU TRÉBOL. La segunda mejor opción está en la estación CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, con un precio de 1,380€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en la estación de servicio CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, donde está a 1,290€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Calle Laura Grote de la Puerta, 2, en la estación GMOIL que tiene la Gasolina 95 a 1,299€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Carretera Santa Cruz - La Laguna km 3, donde la estación de servicio SHELL EL RAMONAL ofrece el diésel a 1,419€ el litro. La estación TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo es una segunda opción barata para el gasoil, 1,425€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en San Cristóbal de La Laguna

El diésel más barato está en DISA VISTABELLA, a 1,419€ el litro, situada en Calle la Milagrosa, 2. La segunda opción más barata es la estación CEPSA LOS ANDENES que ofrece el gasoil a 1,529€ el litro en Gasóleo A en Avenida El Paso, 108.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna está a 1,475€ el litro, en Calle la Milagrosa, 2 en la estación de servicio DISA VISTABELLA. La estación PCAN ofrece la segunda mejor opción, a 1,478€ el litro, en Avenida Los Menceyes, 223.

La Gasolina 95 más barata de hoy, jueves 4 de junio, está en la estación de servicio OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 a 1,298€ el litro de Gasolina 95, situada en San Cristóbal de La Laguna. La estación de servicio DISA VISTABELLA de Calle la Milagrosa, 2 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,355€ el litro.

Puedes consultar los precios de los carburantes de tu municipio o isla en nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Disponemos de los precios actualizados de todas las gasolineras de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Consulta el listado de precios de tu municipio y ahorra al repostar.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [04/06/2026 8:11:54]