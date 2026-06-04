El Estatuto de los Trabajadores y los asesores laborales coinciden: si te escriben del trabajo mientras comes, ese tiempo puede contar como jornada laboral y te lo tienen que devolver

La pausa para el bocadillo o el café es uno de los momentos más esperados de la jornada laboral. En muchos trabajos, este descanso está integrado en el día a día, pero el problema surge cuando, mientras estás desconectando con tus compañeros o comiendo, no dejas de recibir mensajes de tu jefe. Si eso te impide disfrutar realmente del descanso, los expertos laborales coinciden en que ese tiempo puede considerarse tiempo efectivo de trabajo.

Esta escena se repite cada día en miles de empresas: un trabajador aprovecha su pausa para comer, pero el teléfono no deja de sonar. Le llegan mensajes por WhatsApp, correos electrónicos urgentes o avisos a través de aplicaciones internas de la empresa.

Ante esto, la normativa laboral española es bastante clara. Cuando un empleado debe permanecer disponible para atender instrucciones, responder comunicaciones o resolver cuestiones laborales durante su pausa, ese periodo pierde su consideración de descanso efectivo y pasa a convertirse en tiempo de trabajo. La cuestión afecta tanto al cómputo de la jornada, como al derecho a la desconexión digital reconocido por la legislación.

El descanso debe ser real y efectivo

El artículo 34.4 del Estatuto de los Trabajadores establece que, cuando la jornada continuada supera las seis horas, el empleado tiene derecho a una pausa mínima de 15 minutos. Sin embargo, los expertos recuerdan que para que ese descanso tenga validez jurídica debe disfrutarse de forma efectiva.

Esto es lo que ocurre cuando no te dejan descansar en la pausa para comer / ED

Por eso, no basta con dejar de realizar tareas durante unos minutos, el trabajador debe poder utilizar ese tiempo libremente, sin estar sometido a órdenes empresariales ni obligado a permanecer pendiente de posibles comunicaciones. Cuando la empresa exige disponibilidad durante ese periodo, la naturaleza del descanso cambia.

La jurisprudencia laboral ha establecido un criterio claro para justificar estos casos, la disponibilidad del trabajador. Tanto los tribunales españoles como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han emitido en distintas resoluciones que el elemento para distinguir entre tiempo de descanso y tiempo de trabajo es si el empleado se encuentra a disposición de la empresa. Si durante la comida existe la obligación de atender llamadas, responder mensajes o consultar constantemente el móvil corporativo, el trabajador continúa sometido al poder de dirección empresarial. Por ello, ese periodo puede ser considerado tiempo de trabajo efectivo.

Si no desconectas, puedes estar generando horas extras

La consecuencia para la empresa va más allá de una simple cuestión teórica. Si un trabajador tiene una jornada de ocho horas y dedica parte de su pausa para comer a atender asuntos laborales, ese tiempo podría computarse dentro de la jornada efectiva. Esto provoca que se superen las horas pactadas en el contrato y que el exceso tenga la consideración de horas extraordinarias, con la correspondiente compensación económica o mediante descansos equivalentes. Además, los expertos recuerdan que la finalidad de los descansos no es únicamente organizativa, sino también preventiva, ya que permiten reducir la fatiga física y mental derivada de la actividad laboral.

El Estatuto de los Trabajadores protege también el derecho de los trabajadores a desconectar fuera de los periodos de trabajo efectivo. Este derecho reconoce que los empleados no tienen obligación de responder llamadas, correos electrónicos, mensajes instantáneos o comunicaciones corporativas durante sus descansos, permisos o vacaciones. Por tanto, una empresa no puede exigir disponibilidad permanente ni imponer represalias por no contestar durante una pausa destinada al descanso.

Las compañías que vulneran de forma reiterada los tiempos de descanso o el derecho a la desconexión digital pueden enfrentarse a actuaciones de la Inspección de Trabajo. La más común son multas económicas. La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social contempla sanciones de hasta 7.500 euros para las empresas que incumplan las obligaciones relacionadas con la jornada laboral y los descansos de sus empleados.

Los expertos recuerdan que un empleado puede silenciar las notificaciones laborales durante su tiempo de comida y no está obligado a responder mensajes que lleguen durante ese momento. Si la situación se convierte en una práctica habitual, es recomendable comunicarlo por escrito a la empresa o al departamento de recursos humanos para dejar constancia de la incidencia, porque la pausa para comer es para eso, comer y descansar.