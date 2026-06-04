Las dudas jurídicas complican que la RIC ‘engorde’ el parque de vivienda

¿Pueden los hoteleros que quieren ofrecer vivienda a sus empleados materializar estos proyectos a través de la Reserva Canaria de Inversiones (RIC)? ¿Puede una persona física emplearla a través del arrendamiento de un inmueble a un familiar? ¿Se puede aplicar con la compra de suelo? ¿O en inmuebles de alquiler temporal? La modificación introducida por la Ley 6/2025, -que permite desde el año pasado inversiones vinculadas a la vivienda asociadas a este incentivo fiscal con el objetivo de aliviar la emergencia habitacional que viven las Islas- está plagada de dudas jurídicas que no hacen otra cosa que complicar que este instrumento pueda desplegarse al máximo de su capacidad. El inspector de Hacienda del Estado, Roque Florido, se encargó ayer de desgranar las principales novedades de la norma y también los escollos y lagunas que el legislador plasmó en el texto y que obstaculizan su aplicación. Lo hizo durante la ponencia que realizó en el foro Claves, contexto y cambios fiscales de la RIC en 2025, organizado por Cajasiete y Prensa Ibérica, empresa editorial de los periódicos EL DÍA y La Provincia.

La Reserva para Inversiones en Canarias es uno de los principales incentivos fiscales del Archipiélago, que permite a las empresas reducir su base imponible en un 90%, revirtiendo sus beneficios directamente en las Islas. Desde el año pasado, facilita las inversiones vinculadas a la puesta en disposición de vivienda en el mercado del alquiler, siempre que se cumplan una serie de requisitos específicos. Pero, la redacción del texto no solo incluye modificaciones que pueden generar dudas jurídicas que hagan valorar a los empresarios invertir en este sector, sino también algunas limitaciones que, a juicio de Florido, no son demasiado acertadas para atender a la finalidad social que se buscaba con la puesta en marcha de este mecanismos. Entre ellas, el ponente citó que el plazo de mantenimiento del inmueble en arrendamiento en el mercado sea de «solo» de cinco años. «Cuando pase ese periodo tendremos un parque inmobiliario que habrá estado subvencionado de manera considerable, que estará a libre disposición de sus propietarios» y podrían dedicarlo tanto a fines inmobiliarios como a vivienda vacacional. Y eso, «no atiende a la finalidad social que se buscaba».

Florido también criticó que no se haya excluido de alguna manera a las viviendas suntuarias, es decir, aquellas que, por sus características, dimensiones, calidad constructiva o valor, se consideran viviendas de lujo o de alto nivel económico. La norma «permite materializar la RIC en un chalé o mansión de lujo para una personas que no tiene ningún problema en encontrar vivienda», señaló.

Las viviendas deben permanecer en el mercado al menos cinco años y arrendarse antes de seis meses

Aunque sí valoró que las viviendas que vayan a materializarse a través de la RIC tengan que estar alquiladas en un plazo máximo de seis meses desde que son adquiridas. «Antes no había incentivo, se ponían en el mercado pero no se alquilaban porque ya estaban rentando a través del ahorro fiscal», apuntó. Y añadió que esta limitación de seis meses fomenta además que arrienden a precios de mercado.

La ponencia de Roque Florido estuvo precedida por la presentación a cargo del director general de Cajasiete, Luis Alberto Díaz Dorta, quien señaló que este tipo de foros siguen la filosofía del compromiso que tiene la entidad con las empresas. «Nuestro papel no es solo financiar proyectos, es el de acompañar y que seamos un aliado real», indicó. Por eso, insistió en que la entidad financiera quiere «estar presente en los momentos clave y también generar espacios como este, donde compartir este conocimiento».

Lo cierto es que la ponencia desgranó los principales aspectos de la norma, antes de resolver las dudas de los asistentes. En primer lugar, Florido desarrolló las modificaciones de la ley y las fórmulas más efectivas para materializar la RIC en forma de vivienda, para después desgranar cómo se aplican estas modificaciones en el arrendamiento de vivienda libre y sus principales limitaciones y dudas jurídicas.

«Desde 2007 quedaron muy restringidas las actividades inmobiliarias en la RIC», explicó Florido, antes de añadir que se limitó «porque son muy intensivas en el uso del suelo». Pero a partir de 2025, la modificación amplía los supuestos, no solo a través de la materialización en vivienda de forma directa, sino también a través de de duda pública canaria que se dedique a financiar inversiones inmobiliarias en Canarias.

Existen lagunas jurídicas respecto a si puede aplicarse a alquileres temporales o a la compra de suelo

La medida nace con una finalidad concreta: contribuir a aumentar el parque de viviendas disponibles para quienes necesitan una residencia estable. No se trata, por tanto, de un incentivo pensado para el alquiler turístico, sino para inmuebles que pasen a formar parte del mercado residencial y que constituyan el domicilio habitual del inquilino. En un territorio como Canarias, donde la presión sobre la vivienda se ha intensificado en los últimos años -con una oferta cada vez más escasa y una subida de los precios desorbitada, tanto en el alquiler como para la compra- la orientación social de este instrumento fiscal adquiere especial relevancia.

El nuevo régimen permite que la RIC se invierta en inmuebles situados en Canarias que se destinen al alquiler de vivienda libre, con o sin opción de compra. De manera que, la norma busca que la inversión genere una aportación real al mercado del alquiler y pretende, en definitiva, que haya más viviendas disponibles para residencia habitual.

Para acogerse a esta vía, la vivienda deberá estar efectivamente arrendada en un plazo máximo de seis meses desde su adquisición o desde que se encuentre en condiciones de habitabilidad. Este plazo es uno de los elementos centrales de la regulación. La intención es evitar que la inversión quede en una operación meramente formal, sin impacto inmediato sobre la oferta residencial. Si el inmueble no se alquila dentro de ese período, no sería apto para materializar la reserva, aunque el contribuyente podría intentar cumplir con la RIC mediante otras inversiones alternativas.

El director general de Cajasiete valora este tipo de foros como fórmula para estar al lado de las empresas

La norma también exige que no exista vinculación directa o indirecta entre el propietario y el arrendatario. Es decir, el incentivo está orientado al mercado real de alquiler y no a operaciones entre familiares, socios, administradores o personas relacionadas en los términos previstos por la normativa tributaria. Otro aspecto relevante es el mantenimiento de la inversión. La vivienda deberá permanecer destinada al alquiler durante un período general de cinco años, que comenzará a contar desde el inicio del arrendamiento efectivo. Si el inmueble queda vacío de forma temporal, no se considera interrumpida la cesión siempre que se formalice un nuevo contrato en el plazo de seis meses desde la desocupación. No obstante, el tiempo en que la vivienda permanezca sin inquilino prolongará el período de mantenimiento exigido.

El concepto de vivienda es especialmente importante en este régimen. La disposición se refiere a inmuebles destinados a residencia y habitación de las personas, utilizados de forma efectiva, continuada y estable por el arrendatario. La vivienda debe responder a una necesidad habitacional real, no a una estancia ocasional ni a un aprovechamiento vinculado al mercado turístico.

La directora de Empresas de la entidad canaria señala que la RIC permite que el esfuerzo de las sociedades se quede aquí

Pese a su finalidad social, el nuevo régimen plantea todavía dudas interpretativas. Entre ellas, cómo debe entenderse exactamente el concepto de domicilio habitual en casos como alquileres a estudiantes, traslados temporales por motivos laborales o situaciones en las que el inquilino conserva otro centro principal de vida. También quedan cuestiones abiertas sobre el tratamiento de determinados elementos de la inversión, como el suelo o el mobiliario, así como sobre el alcance de algunos supuestos en los que el inmueble ya hubiera tenido un uso previo.

La jornada se cerró con la intervención de la directora de Empresas de Cajasiete, Esther Clemente Bello, quien consideró que la RIC «es una palanca de generación de riqueza y actividad en Canarias» y que permite «que una parte del esfuerzo empresarial se quede aquí, en Canarias». Además, señaló que el Archipiélago necesita empresas fuertes y también entidades como Cajasiete tienen la responsabilidad de apoyarlas