Confirmado por el SEPE: los desempleados tinerfeños cobrarán el paro la semana que viene

Los desempleados de Tenerife están pendientes de saber cuándo recibirán el ingreso de su prestación por desempleo. A diferencia de las pensiones, el paro no se abona a mes vencido, sino durante los primeros días del mes, normalmente antes de que termine la primera quincena. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) mantiene su calendario habitual y ya tiene fijada la fecha en la que realizará el pago.

Miles de desempleados en España esperan cada mes la llegada del ingreso del paro y de los distintos subsidios gestionados por el SEPE. La fecha oficial fijada por el organismo público sigue siendo la misma. El organismo abona las prestaciones y subsidios por desempleo el día 10 de cada mes o el siguiente día hábil cuando coincide con un fin de semana o una jornada festiva.

Oficina de empleo / EUROPA PRESS

En junio de 2026, el calendario es favorable para los beneficiarios. El día 10 de junio cae en miércoles, por lo que la administración emitirá las órdenes de pago en esa fecha sin necesidad de retrasos ni ajustes. Sin embargo, eso no significa que todos los desempleados cobren el mismo día.

Algunos beneficiarios cobran antes que otros

Aunque el SEPE tramita los pagos de forma simultánea, la fecha en la que el dinero aparece en la cuenta depende de cada entidad financiera. Durante los últimos años, varios bancos adelantan el ingreso utilizando sus propios recursos, una medida que permite a sus clientes disponer de la prestación varios días antes de que el dinero llegue oficialmente desde la Administración. Por este motivo, mientras algunos beneficiarios tendrán que esperar hasta el día 10, otros podrían recibir el ingreso durante la primera semana de junio.

Las previsiones basadas en el comportamiento habitual de los bancos ponen los pagos en estas fechas:

Entre el 4 y el 6 de junio: Banco Santander y Openbank

Banco Santander y Openbank Entre el 5 y el 9 de junio: Unicaja

Unicaja Desde el 10 de junio: BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell, Bankinter e ING

BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell, Bankinter e ING Entre el 10 y el 11 de junio: Ibercaja

Estas fechas son orientativas y pueden variar ligeramente en función de los procedimientos internos de cada entidad.

El motivo por el que el SEPE no paga el día 1

Muchos beneficiarios se preguntan por qué la Administración no realiza los ingresos al comienzo de cada mes. La respuesta se encuentra en el propio funcionamiento del sistema.

Las prestaciones se pagan a mes vencido. Esto significa que en junio se abonan los derechos generados durante mayo. Antes de emitir la nómina, el organismo necesita cerrar todos los expedientes del mes anterior, revisar nuevas altas, reanudaciones o suspensiones y calcular las cuantías definitivas. A ello se suma un proceso de comprobación con otras administraciones públicas.

Además, los nuevos beneficiarios deben tener en cuenta que para entrar en la nómina de junio, el expediente debía estar aprobado antes de la fecha de cierre correspondiente al mes de mayo.

Si la prestación fue reconocida después de ese momento, lo más probable es que el primer pago llegue en la siguiente remesa, junto con los atrasos generados desde la fecha de reconocimiento del derecho.

La normativa establece además que el abono de las prestaciones puede realizarse legalmente entre los días 10 y 15 de cada mes, aunque en la práctica la mayoría de los pagos suelen quedar resueltos desde el día 10 o incluso antes en aquellas entidades que mantienen el adelanto de las prestaciones por desempleo.