Juan Díez, asesor laboral, revela que la jubilación anticipada tiene un mes más rentable para hacerla: "Los 16 meses es la cifra mágica"

Cuando se acerca el momento de la jubilación, muchos trabajadores empiezan a tener dudas sobre cómo dar el paso y si realmente les compensa acogerse al retiro anticipado. Aunque normalmente se produce una pérdida en la pensión, adelantar el retiro puede salir rentable en determinados casos si se elige bien el momento. Así lo explica el asesor laboral Juan Díez, que detalla cuándo puede convenir solicitarla.

La jubilación anticipada voluntaria permite a miles de trabajadores retirarse antes de alcanzar la edad legal fijada por la Seguridad Social. Aunque suena bien, esta decisión lleva una reducción permanente de la pensión y el momento exacto en el que se solicita marca una diferencia significativa en la cuantía final que se cobrará durante toda la vida.

Juan Díez asegura que, tras los cambios introducidos en la reforma del sistema de pensiones, existen determinados meses de adelanto que son mucho más favorables que otros. "No es lo mismo prejubilarse con dos meses, con tres, con 18 o con 15", señala el experto. Según explica, un estudio elaborado por la Seguridad Social permite identificar cuáles son los momentos en los que el impacto de los coeficientes reductores es menor.

Los requisitos para acceder a la jubilación anticipada

Actualmente, la jubilación anticipada voluntaria permite adelantar hasta dos años la salida del mercado laboral respecto a la edad ordinaria de jubilación. Para ello es necesario acreditar al menos 35 años cotizados a la Seguridad Social. Además, dos de esos años deben encontrarse dentro de los 15 inmediatamente anteriores al momento de solicitar la jubilación. Quienes cumplen estas condiciones pueden optar por retirarse antes, aunque asumiendo una reducción en la pensión que dependerá tanto de los años cotizados como de los meses de adelanto.

Los 16 meses son la cifra más ventajosa

Juan Díez sostiene que la última reforma de las pensiones generó situaciones en las que algunos periodos de adelanto resultan más beneficiosos que otros. Según explica, los trabajadores con menos de 38 años y seis meses cotizados encuentran su mejor escenario al adelantar la jubilación 16 meses. Según él mismo, esta es "la cifra mágica donde actualmente mejoramos las pérdidas".

"Actualmente con 16 meses el recorte es de un 7,30%, cuando anteriormente era del 12%", afirma Díez. Además, identifica otros dos momentos especialmente favorables, 13 y 19 meses antes de la edad ordinaria.

En estos casos, asegura que los coeficientes también mejoran de forma notable. "Con 13 meses el recorte pasa del 10% al 5,33%, mientras que con 19 meses baja del 14% al 9,78%", dice el asesor laboral.

El patrón se mantiene en prácticamente todos los grupos de trabajadores analizados. Para quienes acumulan entre 38 años y seis meses y 41 años y seis meses cotizados, el adelanto de 16 meses vuelve a ser el más beneficioso.

"Las jubilaciones anticipadas con 16 meses de adelanto son las más favorecidas tras la aprobación de esta nueva ley", asegura el asesor. Según sus cálculos, el recorte en este grupo pasa del 11,3% al 7%.

La situación es similar entre quienes acreditan entre 41 años y seis meses y 44 años y seis meses cotizados. En este caso, el coeficiente reductor asociado a los 16 meses de adelanto baja del 10,5% al 6,67%. También, entre quienes superan los 44 años y seis meses de carrera laboral, el experto continúa diciendo que ese mismo periodo es el más interesante. Según explica, el recorte desciende del 9,8% al 6,33%.

La elección del momento para jubilarse anticipadamente sigue siendo una decisión muy personal que depende de factores económicos, laborales y familiares. Por ello, antes de presentar la solicitud, los expertos recomiendan realizar simulaciones personalizadas y estudiar detenidamente los coeficientes reductores aplicables en cada caso.