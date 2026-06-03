La Gasolina 98 más asequible de Santa Cruz de Tenerife este miércoles se encuentra a 1,379 euros el litro

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Santa Cruz de Tenerife para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, donde la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo tiene la Gasolina 98 a 1,379€ el litro. También puedes optar por la estación CANARY OIL, S.L., de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, con la Gasolina 98 a 1,380€ el litro.

Hoy, miércoles 3 de junio, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, en la estación de servicio CANARY OIL, S.L., Calle Subida al Mayorazgo, donde la Gasolina 95 está a 1,290€ el litro. La estación OCÉANO TACO de San Cristóbal de La Laguna en la isla de Tenerife, CALLE SANTA AMELIA, 20, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 1,298€ el litro.

Para el diésel más asequible en Santa Cruz de Tenerife hay que irse hasta Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife. Allí, la estación SHELL EL RAMONAL de Carretera Santa Cruz - La Laguna km 3, tiene el gasoil a 1,419€ el litro. En San Cristóbal de La Laguna, Tenerife, la estación de servicio DISA VISTABELLA, Calle la Milagrosa, 2, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 1,419€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este miércoles en Tenerife

La estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife es la más barata de Tenerife para la Gasolina 95, a 1,290€ el litro, seguida por la estación OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 del municipio de San Cristóbal de La Laguna a 1,298€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Tenerife está en la estación de servicio SHELL EL RAMONAL de Carretera Santa Cruz - La Laguna km 3 en el municipio de Santa Cruz de Tenerife a 1,419€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA VISTABELLA de Calle la Milagrosa, 2 en San Cristóbal de La Laguna a 1,419€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Tenerife se encuentra en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo, a 1,379€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo de Santa Cruz de Tenerife a 1,380€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en La Palma

La Gasolina 95 más barata en La Palma de hoy miércoles 3 de junio, está en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación PLENERGY, donde está a 1,519€ el litro. La otra opción está en Puntagorda, Carretera LP-114 km 78, a 1,560€ el litro en la estación REPSOL.

Para la Gasolina 98 más barata de La Palma hay que ir hasta Puntagorda, Carretera LP-114 km 78, a la gasolinera REPSOL, donde el litro está a 1,640€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, en la PCAN, que está a 1,669€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de la Palma, en la estación PLENERGY en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde el diésel está a 1,519€ el litro. La segunda mejor opción está en Puntagorda, a 1,560€ el litro en REPSOL en Carretera LP-114 km 78.

La gasolina más barata de este miércoles en El Hierro

El gasoil al mejor precio de El Hierro se encuentra hoy en Frontera, estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55, donde sale a 1,719€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Valverde, estación de DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, donde se puede encontrar el gasoil a 1,789€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de El Hierro, la estación de servicio DISA VALVERDE de Valverde tiene el carburante Gasolina 98 a 1,859€ el litro en Calle de la Constitución, 22. En Frontera, Carretera General Tigaday, la estación de servicio DISA FRONTERA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,859€ el litro.

Para llenar el tanque hoy miércoles 3 de junio con Gasolina 95 al mejor precio en El Hierro, hay que ir hasta Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55 a la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. para llenar el tanque por 1,657€ el litro. Otra opción sería ir hasta Valverde, a Calle de la Constitución, 22, donde la estación de DISA VALVERDE ofrece la Gasolina 95 a 1,729€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en La Gomera

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Gomera se encuentra en el municipio de San Sebastián de la Gomera, en la estación de servicio SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón, a 1,809€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA MUELLE GOMERA en Paseo Fred Olsen, 3 de San Sebastián de la Gomera a 1,809€ el litro.

El Gasóleo A más barato de La Gomera está en la estación de servicio SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón en el municipio de San Sebastián de la Gomera a 1,779€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA MUELLE GOMERA de Paseo Fred Olsen, 3 en San Sebastián de la Gomera a 1,779€ el litro de Gasóleo A.

La estación SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón en el municipio de San Sebastián de la Gomera es la más barata de La Gomera para la Gasolina 95, a 1,679€ el litro, seguida por la estación DISA MUELLE GOMERA de Paseo Fred Olsen, 3 del municipio de San Sebastián de la Gomera a 1,679€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Santa Cruz de Tenerife

La estación CANARY OIL, S.L. es la más barata de Santa Cruz de Tenerife para la Gasolina 95 de Calle Subida al Mayorazgo, a 1,290€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación GMOIL a 1,299€ el litro en Calle Laura Grote de la Puerta, 2.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo es la que tiene más barato el litro en Santa Cruz de Tenerife, a 1,379€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo a 1,380€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) de este miércoles 3 de junio está en la estación de servicio SHELL EL RAMONAL a 1,419€ el litro de diésel en Carretera Santa Cruz - La Laguna km 3. La segunda opción más barata es la estación TGAS-TU TRÉBOL a 1,425€ el litro de Gasóleo A en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La gasolina más barata de este miércoles en San Cristóbal de La Laguna

En cuanto a la Gasolina 98, la estación DISA VISTABELLA de Calle la Milagrosa, 2 es la que tiene más barato el litro en San Cristóbal de La Laguna, a 1,475€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación SHELL LA LAGUNA en Avenida Calvo Sotelo a 1,479€ el litro.

La estación OCÉANO TACO es la más barata de San Cristóbal de La Laguna para la Gasolina 95 de CALLE SANTA AMELIA, 20, a 1,298€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación DISA VISTABELLA a 1,355€ el litro en Calle la Milagrosa, 2.

El Gasóleo A más barato de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) de este miércoles 3 de junio está en la estación de servicio DISA VISTABELLA a 1,419€ el litro de diésel en Calle la Milagrosa, 2. La segunda opción más barata es la estación CEPSA LOS ANDENES a 1,499€ el litro de Gasóleo A en Avenida El Paso, 108.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [03/06/2026 8:07:23]