A un Binter de cualquier plan en Madrid

Hay tantos Madriles como formas de escaparse a la capital. El Madrid cultural, con sus musicales, conciertos y museos. El del ocio, las terrazas y compras. El de negocios, reuniones y eventos corporativos o, simplemente, el que invita a cambiar de rutina durante unos días.

Para sacar el mayor partido a cualquiera de ellos, Binter se ha convertido en la opción más valorada, a juzgar por la alta puntuación en la intención de recomendar y repetir que le otorgan sus pasajeros en sus desplazamientos a la capital y que se sitúa en 9,4 y 9,3 sobre diez, respectivamente, un sobresaliente alto según el último estudio de la empresa de investigación Ikerfel.

#ModoCanario: experiencia gastronómica, confort y atención

Uno de los aspectos más valorados por los pasajeros es el aperitivo gourmet de cortesía que se entrega durante el vuelo y que ha sido diseñado para ofrecer una propuesta equilibrada, sana y con mayor presencia de productos canarios, muestra del compromiso de la aerolínea canaria con la calidad, la salud y la economía de las islas.

En sus cajas blancas y verdes, ya habituales en las redes sociales, el pasajero encuentra ensaladas frescas inspiradas en recetas locales, aliños con esencia canaria; quesos de cabra y productos ibéricos de calidad; sorprendentes trufas de gofio, millo y chocolate de elaboración artesanal; o pata asada en hornos de piedra volcánica. Además, la compañía ofrece menús infantiles y, previa reserva con 48 horas de antelación, opciones sin gluten y ovolactovegetarianas.

Los pasajeros también destacan muy positivamente en este estudio el confort de los aviones y su limpieza. La comodidad de los Embraer E195-E2 con los que vuela la compañía en sus rutas nacionales viene dada por su configuración en bloques de dos asientos, sin el molesto asiento del centro, y por el amplio espacio entre filas de 79 centímetros.

Los participantes en la gran luchada institucional viajaron con Binter / La Provincia

Otro de los aspectos que siempre aparece entre los más valorados por los clientes es la excelencia en la atención recibida, tanto a bordo como en los distintos puntos de contacto con personal de la compañía. Esa cercanía canaria, el trato amable y la sonrisa permanente son sello distintivo de la aerolínea canaria.

La puntualidad percibida, el servicio de conexión con otras islas, que la compañía aérea canaria ofrece sin coste a sus pasajeros de las rutas nacionales beneficiando a todas las islas, o la atención del Call Center y Binter Vende reciben también una puntuación sobresaliente cercana al diez en las encuestas que periódicamente realiza la aerolínea para medir la satisfacción de sus clientes.

Sentirse como en casa en las alturas

En estos más de dos años de vuelos con la capital, los Embraer de Binter han trasladado a una gran variedad de pasajeros, desde los equipos participantes en la luchada histórica que organizó en pleno centro de Madrid el Gobierno de Canarias el año pasado en el Mes de Canarias, hasta los representantes de la nueva generación de artistas canarios que llenaron la Sala Riviera este año del flow insular.

También hemos visto volar en sus asientos a presentadores como Xuso Jones con el personal del programa Lo sabe, no lo sabe o Josep Pedrerol; actores, como Kira Miró, Patry Montero y Alex Adrover; deportistas, creadores de contenido y periodistas que en muchos casos han dejado constancia en sus redes sociales de su experiencia viajando con la compañía canaria y que se suman a todos los pasajeros anónimos que día a día eligen Binter para volar entre Canarias y Madrid.

Entre las cientos de felicitaciones que los viajeros han hecho llegar a la compañía destacan las que se refieren a “la excelente atención recibida”, el agradecimiento por el detalle del aperitivo gourmet y sus productos canarios; la limpieza; la comodidad; la puntualidad; y la cercanía de su personal, “que siempre tiene una sonrisa”.

“Hemos sido muy bien atendidos por la crew, el servicio a bordo es muy bueno. Ha sido nuestra primera experiencia con Binter y ha sido tan satisfactoria que lo hemos de recomendar”, asegura una de las numerosas reseñas. El de Binter es, “con diferencia, y son muchas las compañías aéreas que conozco, nacionales e internacionales, el mejor servicio y atención. Siempre pendientes, siempre amables, siempre con cuidado”, señala otro viajero que agradece a “todos y todas los que hacéis de una transición un momento de tranquilidad y buenas formas”.

“Nunca había volado desde la Península a Canarias con Binter y la experiencia ha sido extraordinaria, rayando la excelencia. La aeronave impoluta, muy limpio todo, el servicio de auxiliares de vuelo de diez, extraordinario. Las chicas simpáticas y atentas y siempre con la sonrisa y buena cara, pendientes de si necesitas cualquier cosa. Todo excelente”, señala este usuario que asegura que “Binter nos ha ganado” y concluye sentenciando que el catering es un acierto.

Artistas canarios rumbo al festival Canarias tiene el flow; Aperitivo Folias. / La Provincia

16 vuelos diarios entre Madrid y Canarias

Binter opera un total de 112 vuelos a la semana, 16 diarios, entre Madrid, desde la Terminal 2 del Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, y los aeropuertos de Tenerife Norte y de Gran Canaria.

Además, la aerolínea mantiene en esta ruta una de sus características diferenciales, que permite a sus pasajeros llegar por el mismo precio a cualquiera de las islas canarias, al ofrecer gratis los vuelos en conexión, aprovechando los 220 trayectos interinsulares diarios que la aerolínea realiza en el Archipiélago.