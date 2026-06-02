El paro registrado bajó en mayo en Canarias en 763 personas, un 0,52 %, respecto al mes anterior, lo que representó un descenso interanual del 4,98 %, al reducirse en 7.573 personas respecto al quinto mes de 2025, con lo que el número de desempleados de las islas quedó en los 144.598.

Según los datos difundidos este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el archipiélago contabilizaba al cierre de mayo 216.129 demandantes de empleo, de los que 38.090 eran ocupados, 22.662 demandantes de empleo con condiciones especiales de trabajo y 155.377 no ocupados, entre los que figuraban 10.779 trabajadores eventuales agrarios subsidiados y 144.598 desempleados.

El paro por provincias en Canarias

Este último grupo llegó a las 74.448 personas en la provincia de Las Palmas, donde el paro registrado bajó en mayo en 397, un 0,53 %, en términos mensuales y en 4.541 personas, un 5,75 %, en términos interanuales.

En Santa Cruz de Tenerife los parados ascendieron a 70.150 personas al término de mayo tras bajar en 366, un 0,52 %, respecto a abril y en 3.032, un 4,14 %, respecto al quinto mes de 2025.

El desempleo por sectores de actividad

Por sectores de actividad, la agricultura aglutinó en mayo en Canarias 2.329 parados, la industria 5.290, la construcción 11.632, los servicios 114.583, y el colectivo sin empleo anterior lo conformaron 10.764 personas.

Con respecto al mes anterior, el paro registrado en cada uno de estos sectores productivos bajó en 22 personas, en el caso de la agricultura, en 57 en la industria, en 177 en la construcción, en 655 en los servicios, y subió en 148 respecto a las personas que no habían trabajado antes.

Un colectivo este último conformado por 10.764 personas, de las cuales 4.756 tenían 44 o más años.

Contratos en mayo en Canarias

En mayo se suscribieron en Canarias 51.926 contratos, 1.104 menos que en abril y 2.577 menos que en el quinto mes del pasado año, y de los que 51.926 fueron indefinidos y 29.118 temporales.

Los de la primera modalidad bajaron en 1.279, un 5,31 %, respecto a los firmado en abril y en 300, un 1,30 %, respecto a los del mismo mes de 2025, mientras que los contratos temporales aumentaron en 175, un 0,60 %, en términos mensuales, y descendieron en 2.277, un 7,25 %, en términos interanuales.

En abril se solicitaron en Canarias 29.561 prestaciones por desempleo, de las que 28.363 recibieron el alta en un plazo medio de 0,43 días, y el número de beneficiarios llegó a los 93.766, lo que elevó el gasto público destinado a sufragar estas ayudas a los 102.941.000 euros.