Nuevo Bintazo de Binter: todos los destinos nacionales e internacionales a los que puedes viajar desde 23 euros

La aerolínea Binter ha puesto en marcha una nueva edición de su campaña promocional conocida como Bintazo, una iniciativa que permitirá adquirir billetes a precios reducidos para viajar desde Canarias a diversos destinos nacionales e internacionales durante los próximos meses.

La promoción estará disponible para la compra de billetes hasta el próximo 15 de junio, mientras que el periodo de viaje se extenderá entre el 15 de septiembre de 2026 y el 31 de marzo de 2027, lo que abarca gran parte de la temporada de otoño, invierno y el inicio de la primavera.

Según ha informado la compañía este martes, esta campaña incluye conexiones con ciudades españolas y algunos destinos internacionales operados por la aerolínea.

Billetes desde 23 euros para residentes canarios

Entre las tarifas anunciadas destacan los vuelos a Sevilla y Valencia, que podrán adquirirse desde 23 euros por trayecto, siempre que el pasajero tenga la condición de residente en Canarias y compre un billete de ida y vuelta.

En el caso de Madrid, los precios promocionales parten desde los 27 euros por trayecto bajo las mismas condiciones.

La compañía señala que las tarifas y disponibilidad pueden variar en función de las fechas elegidas, la demanda existente y las plazas disponibles dentro de la promoción.

Los interesados podrán consultar todas las condiciones y formalizar la compra a través de los distintos canales habilitados por la aerolínea.

Destinos nacionales e internacionales incluidos en la campaña

La promoción no se limita únicamente a rutas nacionales. Binter también ha incluido algunos de sus destinos internacionales dentro de esta campaña, ampliando así las opciones de viaje para los pasajeros que deseen desplazarse fuera del archipiélago durante los próximos meses.

La compañía recomienda consultar la disponibilidad específica de cada ruta antes de realizar la reserva, ya que los precios promocionales están sujetos a determinadas condiciones comerciales.

Los billetes pueden adquirirse mediante la página web oficial de la aerolínea, su aplicación móvil, oficinas aeroportuarias, agencias de viajes autorizadas y el servicio telefónico de atención al cliente, el teléfono 922/928 32 77 00.

Servicios incluidos en todas las tarifas

Uno de los aspectos destacados por la aerolínea es que las tarifas promocionales mantienen los servicios habituales incluidos en sus vuelos.

Entre ellos figura el transporte de equipaje de mano en cabina, acceso al sistema de entretenimiento a bordo y un aperitivo ofrecido durante el trayecto.

Conexiones desde todas las islas

La compañía destaca que esta fórmula permite que viajeros procedentes de cualquier isla del archipiélago puedan acceder a las tarifas promocionales en igualdad de condiciones, gracias a la integración de los vuelos de conexión dentro de la red regional.

Los pasajeros de estos vuelos de Binter disfrutarán de las ventajas diferenciales del #ModoCanario que ofrece la aerolínea: el confort de sus aviones Embraer E195-E2, -el reactor de pasillo único más silencioso, limpio y eficiente de su clase, con una configuración que permite más espacio entre filas y la comodidad de no tener asiento de en medio-, y de sus ATR 72, en el caso de los vuelos con Madeira, a lo que se suma un servicio a bordo de alta gama, con amplias prestaciones para todos los pasajeros, como un aperitivo gourmet de cortesía y equipaje de mano siempre a bordo, entre otras.

Además, en el caso de las rutas nacionales, la compañía aérea facilita sin coste los vuelos en conexión dentro de Canarias, haciendo posible disfrutar de estas ofertas desde todas las islas del archipiélago por el mismo precio.