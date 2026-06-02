Gonzalo Bernardos, economista, cuestiona la nueva jubilación en la que podrás trabajar como autónomo y cobrar una pensión: "Va a salir ganando la Seguridad Social"

A partir del 28 de agosto, los jubilados podrán acogerse a una nueva modalidad de jubilación flexible que les permitirá compatibilizar el cobro de su pensión con los ingresos obtenidos por una actividad como autónomos. Con esta reforma, el Gobierno busca favorecer el envejecimiento activo y aprovechar la experiencia de los trabajadores que desean seguir en activo tras retirarse. Sin embargo, el economista Gonzalo Bernardos se muestra crítico con la medida y considera que, tal y como está planteada, podría no resultar tan beneficiosa para los pensionistas como pretende el Ejecutivo.

El experto ha participado en el programa Más Vale Tarde de La Sexta y ha advertido de que "los jubilados tienen que hacer cuentas" para saber si realmente les sale rentable acogerse a esta modalidad de retiro. Según anunciaba la Seguridad Social, quienes opten por trabajar voluntariamente como autónomos a estas edades recibirían el 25% de su pensión si trabajan un 75% de la jornada laboral. Esto permite que quienes se acojan a la jubilación flexible puedan adaptar su horario según sus necesidades.

Hasta ahora, la jornada parcial debía estar entre el 25% y el 75%, pero cuando la normativa entre en vigor la horquilla se abrirá, pudiendo trabajar entre un 33% y un 80% de la jornada. Además, durante este tiempo se continúa cotizando, pudiendo aumentar su pensión según el horario laboral que escoja:

Del 33% a menos del 55%: +15% adicional

adicional Del 55% al 80%: +25% adicional

Por ejemplo, si un pensionista vuelve a trabajar al 70% de jornada (por lo que inicialmente le correspondería cobrar el 30% de su pensión), al superar la franja del 55%, se le sumaría un 25% adicional, cobrando en total un 55% de su pensión más su nuevo salario.

Gonzalo Bernardos no ve muy clara la nueva medida

Pese a que el economista piensa que esta es una buena medida, porque "todo lo que sea que te jubiles más tarde es positivo, ya que significa que durante ese tiempo la Seguridad Social paga menos y, por tanto, el agujero en las pensiones es inferior".

Según explicaba el experto, desde la reforma de las pensiones, las personas que han optado por retrasar su jubilación 4,9% al 11,1%, y con esta nueva jubilación flexible, "es muy probable que siga aumentando", dice Bernardos.

Sin embargo, el experto también asegura que "aunque la gente está loquísima por jubilarse, desde la reforma del ministro Escrivá, hacerlo anticipadamente cuesta bastante más de lo que sucedía antes".

Además, con esta nueva medida que entrará en vigor en agosto la factura será más positiva para la Administración. Gonzalo Bernardos lo explicaba con cifras: "Si demoras un año la jubilación, te dan un 4% más, pero dejas de cobrar la pensión. Por tanto, a la Seguridad Social sí que le sale rentable. Sin embargo, para ti, solo te sale rentable si tu esperanza de vida supera los 25 años tras jubilarte, y ahora mismo es de 21".

El experto concluye asegurando que "cuando la Seguridad Social te da este incentivo como este es porque va a salir ganando ella. Pero oye, si tú no estás conforme con tu pensión, tienes ganas de trabajar y crees que tu mejor momento es el actual, pues ánimo que te recompensarán con un 4% anual o con un dinero que es una cuantía que depende de muchas variables".