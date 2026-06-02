La gasolina más barata de este martes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, Carretera Santa Cruz - La Laguna km 3 en la isla de Tenerife, a 1,419€ el litro en la estación de servicio SHELL EL RAMONAL y la siguiente más barata la puedes encontrar Tenerife, a 1,425€ el litro en la estación de servicio DISA VISTABELLA en Calle la Milagrosa, 2 del municipio de San Cristóbal de La Laguna.

Hoy martes 2 de junio las gasolinas más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife las puedes encontrar en Tenerife para la Gasolina 98 a 1,380€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, seguida de la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL a 1,397€ el litro, situada en el municipio de Santa Cruz de Tenerife en Polígono Industrial El Mayorazgo en la isla de Tenerife.

En la isla de Tenerife podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife a 1,290€ el litro en CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo del municipio de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, seguida de la gasolinera OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 de Tenerife situada en el municipio de San Cristóbal de La Laguna con un precio de 1,298€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Tenerife

El Gasóleo A más barato de Tenerife está en la estación de servicio SHELL EL RAMONAL de Carretera Santa Cruz - La Laguna km 3 en el municipio de Santa Cruz de Tenerife a 1,419€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA VISTABELLA de Calle la Milagrosa, 2 en San Cristóbal de La Laguna a 1,425€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Tenerife se encuentra en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo, a 1,380€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo de Santa Cruz de Tenerife a 1,397€ el litro.

La estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife es la más barata de Tenerife para la Gasolina 95, a 1,290€ el litro, seguida por la estación OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 del municipio de San Cristóbal de La Laguna a 1,298€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en La Palma

El gasoil al mejor precio de La Palma se encuentra hoy en Santa Cruz de la Palma, estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde sale a 1,519€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Puntallana, estación de SHELL PUNTALLANA en Carretera General km 8, donde se puede encontrar el gasoil a 1,559€ el litro.

Para llenar el tanque hoy martes 2 de junio con Gasolina 95 al mejor precio en La Palma, hay que ir hasta Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,519€ el litro. Otra opción sería ir hasta Puntagorda, a Carretera LP-114 km 78, donde la estación de REPSOL ofrece la Gasolina 95 a 1,560€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Palma, la estación de servicio REPSOL de Puntagorda tiene el carburante Gasolina 98 a 1,640€ el litro en Carretera LP-114 km 78. En Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, la estación de servicio PCAN encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,669€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en El Hierro

Para llenar el tanque hoy martes 2 de junio con Gasolina 95 al mejor precio en El Hierro, hay que ir hasta Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55 a la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. para llenar el tanque por 1,657€ el litro. Otra opción sería ir hasta Valverde, a Calle de la Constitución, 22, donde la estación de DISA VALVERDE ofrece la Gasolina 95 a 1,729€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de El Hierro, la estación de servicio DISA VALVERDE de Valverde tiene el carburante Gasolina 98 a 1,879€ el litro en Calle de la Constitución, 22. En Frontera, Carretera General Tigaday, la estación de servicio DISA FRONTERA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,879€ el litro.

El gasoil al mejor precio de El Hierro se encuentra hoy en Frontera, estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55, donde sale a 1,719€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Valverde, estación de DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, donde se puede encontrar el gasoil a 1,789€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en La Gomera

La Gomera tiene hoy, martes 2 de junio, la Gasolina 95 más barata en San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, en la estación de servicio DISA MUELLE GOMERA a 1,679€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Gomera estaría en Hermigua, DISA HERMIGUA, en Carretera TF-711 km 22, donde el litro está a 1,679€.

En cuanto el diésel más barato de La Gomera, la estación de servicio DISA MUELLE GOMERA de San Sebastián de la Gomera en Paseo Fred Olsen, 3 tiene un precio de 1,779€ el litro.

La estación de SAN SEBASTIAN en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Gomera, a 1,809€ el litro. Otra opción está en San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, en la estación DISA MUELLE GOMERA a 1,809€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Santa Cruz de Tenerife

La estación CANARY OIL, S.L. es la más barata de Santa Cruz de Tenerife para la Gasolina 95 de Calle Subida al Mayorazgo, a 1,290€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación GMOIL a 1,299€ el litro en Calle Laura Grote de la Puerta, 2.

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) de este martes 2 de junio está en la estación de servicio SHELL EL RAMONAL a 1,419€ el litro de diésel en Carretera Santa Cruz - La Laguna km 3. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. a 1,470€ el litro de Gasóleo A en Calle Subida al Mayorazgo.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo es la que tiene más barato el litro en Santa Cruz de Tenerife, a 1,380€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo a 1,397€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en San Cristóbal de La Laguna

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna está a 1,475€ el litro, en Calle la Milagrosa, 2 en la estación de servicio DISA VISTABELLA. La estación PCAN ofrece la segunda mejor opción, a 1,498€ el litro, en Avenida Los Menceyes, 223.

El diésel más barato está en DISA VISTABELLA, a 1,425€ el litro, situada en Calle la Milagrosa, 2. La segunda opción más barata es la estación CEPSA LOS ANDENES que ofrece el gasoil a 1,519€ el litro en Gasóleo A en Avenida El Paso, 108.

La Gasolina 95 más barata de hoy, martes 2 de junio, está en la estación de servicio OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 a 1,298€ el litro de Gasolina 95, situada en San Cristóbal de La Laguna. La estación de servicio DISA VISTABELLA de Calle la Milagrosa, 2 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,355€ el litro.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [02/06/2026 8:16:58]