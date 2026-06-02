El empleo público impulsa la creación de puestos de trabajo en Canarias en mayo

Canarias no perdió puestos de trabajo en el mes de mayo. De hecho, incrementó en 1.076 su número de afiliados a la Seguridad Social. Pero este aumento del empleo en el Archipiélago no hay que buscarlo en la pujanza de la economía de la región, o al menos, del sector privado. Si se pone la lupa sobre los datos puede comprobarse cómo es la contratación de la administración pública la que ha tirado del empleo en el quinto mes del año y la única responsable de que Canarias no tenga ahora menos ocupados que en abril. Mientras que las ramas más vinculadas al sector público, como la de sanidad o educación, ganaron 1.415 efectivos, aquellas como la hostelería o las actividades administrativas y los servicios auxiliares anotaron una pérdida de 2.639. Mayo también dejó buenas noticias respecto al paro, que cayó por debajo de las 145.000 personas por primera vez desde diciembre de 2007.

El incremento del empleo en el Archipiélago, en un mes tradicionalmente flojo para las principales actividades que mueven con mayor intensidad el mercado laboral de las Islas es a grosso modo una buena noticia. Con el fin de la temporada alta en el turismo y tratándose mayo de un mes valle en el que todavía no se ha activado la actividad veraniega es habitual que no suela dar buenas noticias en lo que al mercado laboral se refiere. Por lo tanto, el incremento en el número de ocupados solo puede explicarse gracias al tirón de la administración pública. Y esta situación, pese a que no tendría que ser negativa per se, sí que es un síntoma que puede llegar a preocupar. ¿Por qué? Porque un escenario en el que empleo público engorda mientras retrocede el privado suele ser señal de desequilibrio económico, ya que las empresas deberían ser el principal motor de creación de empleo y de riqueza. Una riqueza que, a su vez, es que la debería revertir en la administración y, entonces sí, puede dotar de más servicios y personal, en caso de que sean necesarios.

Si se analizan los datos de afiliación puede comprobarse cómo la educación y los servicios sanitarios son las ramas de actividad que ganaron en mayo más empleo: 682 y 733 puestos de trabajo, respectivamente. También destaca la construcción que el mes pasado sumó 696 nuevos trabajadores. En cambio, la hostelería pierde 1.431 empleados y la sangría en las actividades administrativas y los servicios auxiliares alcanzó los 1.208 ocupados. Cifras que junto al resto de las ramas de actividad dejan una ganancia de empleo del 0,1% en el mes de mayo. En el conjunto del país también se registraron buenos datos de afiliación, que avanzó un 1% respecto al mismo mes de 2025. Eso sí, si se comparan las cifras con las del año anterior, Canarias cuenta hoy con 25.804 afiliados a la Seguridad Social más que entonces, lo que supone un incremento del 2,8%.

Baja el desempleo

Canarias también salvó los muebles en lo que al paro se refiere. El desempleo cayó en 763 personas en mayo, lo que supone un descenso del 0,52% respecto al mes anterior, algo más limitada que la de abril, cuando ya se tomó como una buena noticia, teniendo en cuenta de que se trata de los peores meses del año por el fin de la temporada alta turística. En España, por el contrario, la disminución fue de mayor intensidad, el paro bajó un 1,54%, lo que se tradujo en 36.323 personas menos.

Pero esa limitada bajada permitió que el desempleo en el Archipiélago cayese hasta las 144.598 personas, quedándose por debajo de las 145.0000. Un escalón que no se descendía en Canarias desde el mes de diciembre de 2007, cuando la crisis financiera apenas estaba comenzando a dejarse intuir.

El pasado mes de mayo, las cifras se redujeron en todos los sectores de actividad, siendo el de servicios el que anotó un mayor descenso con 655 personas que salieron de su situación de desempleo. También se redujo en la construcción, la industria y la agricultura. La única salvedad la puso el colectivo de aquellos que se encuentran en las listas del paro sin haber tenido un empleo anterior. Este grupo se incrementó en 148 personas el mes pasado. En términos interanuales, el desempleo en las Islas se redujo a razón de un 4,98%, con 7.573 parados menos que doce meses antes.

Crece el número de demandantes de empleo que no figuran como parados en los datos ‘oficiales’

Sin embargo, los datos reales de paro podrían estar infraestimados, ya que tal y como recalca la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), los demandantes de empleo ocupados, aquellos que aunque figuran como personas que están en búsqueda de un trabajo, no paran de aumentar. Este grupo no se contabiliza estrictamente como parados y es donde se incluye, por ejemplo, a los fijos discontinuos. El colectivo, Canarias ha acumulado en los cinco primeros meses del año un incremento de 2.926 demandantes de empleo ocupados.