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Cajasiete exhibe salud financiera y responsabilidad con la sociedad canaria

La entidad isleña destina 500 millones de euros a crédito hipotecario durante el pasado año

Luis Díaz, este martes durante la presentación de los resultados.

Luis Díaz, este martes durante la presentación de los resultados. / J. PÉREZ CURBELO

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Julio Gutiérrez

Julio Gutiérrez

Las Palmas de Gran Canaria

Cajasiete tiene 2.788 millones de euros en créditos, un incremento del 14% con respecto al ejercicio anterior que eleva hasta el 55% la cuota que los préstamos dentro de la tarta común de los activos. Solo en el pasado curso, la cooperativa canaria puso en manos de los clientes 1.000 millones de euros, la mitad de ellos para que 1.800 familias hayan podido acceder a comprar una casa.

"Seguramente nosotros no somos la solución del problema habitacional en Canarias, pero creemos que aportamos nuestro granito de arena". En estos términos se ha expresado este martes el director general de Cajasiete, Luis Díaz, durante la presentación de las cuentas correspondientes a 2004, aprobadas recientemente por los socios en asamblea.

Inestabilidad geopolítica

Díaz Dorta ha reconocido que el escenario actual no es el más propicio para los negocios dada la alta inestabilidad geopolítica. "El crecimiento del precio del petróleo está afectando ya a todas las cadenas de valor y está llegando hasta el último usuario", ha reconocido.

A ello añadió la "incertidumbre" que genera el efecto de la "inflación latente que se puede dar" y que él estima que "va a condicionar" hasta conducir a la desaceleración que pronostica el Gobierno de Canarias.

Compromiso y resultado

Contra ello, el director general resaltó el firme compromiso de todos los empleados de Cajasiete con los canarios desde un modo de hacer banca "diferente", según una nota hecha pública por la propia entidad. A este respecto se refirió a la repercusión en la sociedad -formación, medio ambiente, deporte...- de la riqueza generada.

El volumen de negocio -depósitos (4.358 millones de euros, un 12% más que en 2024) y créditos (2.788 millones, 14% más)- revelado por Luis Díaz supera ya los 7.600 millones de euros, con una cuota de mercado que les lleva a poseer el 15% de las oficinas, el 7,67% de los préstamos y el 8,61% del ahorro dentro del sector bancario del Archipiélago. "Y creciendo", ha apuntado el director general sobre el conjunto de las variables.

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