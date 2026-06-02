Un abogado laboralista cambia las normas: "La empresa no te puede obligar a fichar con tu móvil personal"

La mayoría de los trabajadores canarios están obligados a fichar al inicio y al final de su jornada laboral para que la empresa pueda llevar un control preciso del tiempo de trabajo y acreditar el cumplimiento del horario. Los sistemas de registro han evolucionado con los años, adaptándose a las nuevas tecnologías y a las necesidades de las compañías. Sin embargo, algunos métodos han sido cuestionados e incluso prohibidos por posibles vulneraciones de la privacidad de los empleados. El abogado laboralista Juanma Lorente ha explicado por qué utilizar el teléfono móvil personal para fichar puede generar problemas y no siempre es una práctica recomendable.

En los últimos años, se ha extendido el uso de aplicaciones móviles para fichar la entrada y salida del trabajo, un método muy cuestionado por el experto. Lorente advierte de que las empresas no pueden obligar a los trabajadores a utilizar su teléfono móvil personal para registrar la jornada, pese a que asegura que ve esta situación con frecuencia en numerosos empleos.

El problema de utilizar dispositivos privados

Según explica Lorente, muchas compañías optan por aplicaciones instaladas en los teléfonos particulares de sus empleados para gestionar el registro horario. Sin embargo, considera que esta solución traslada al trabajador una obligación que corresponde asumir a la empresa. Por ello, el experto insiste en que si quieren implantar un sistema de fichaje móvil debe proporcionar los medios necesarios para ello: "Si la empresa quiere que fiches con el móvil, tendrá que darte un móvil y que tú fiches con ese móvil de empresa".

El experto insiste en que esta interpretación no responde a una opinión personal, sino a criterios que ya han sido respaldados por distintas resoluciones administrativas y judiciales relacionadas con la protección de datos y los derechos laborales.

Sanciones e indemnizaciones

El abogado explica que algunas empresas han tenido que pagar multas por mantener este tipo de sistemas. Según revela, algunas compañías han sido sancionadas por continuar exigiendo a sus trabajadores el uso de dispositivos personales para fichar: "Han puesto sanciones de más de 200.000 euros a empresas que siguen haciendo que sus trabajadores fichen con el móvil". Además, algunos empleados han obtenido compensaciones económicas tras reclamar por esta práctica.

La crítica del abogado no se limita al uso del móvil personal. En su vídeo también pone el foco en otro tipo de sistemas cada vez más extendidos: los que utilizan datos biométricos para verificar la identidad del trabajador."No deberías tener un registro de jornada con tu reconocimiento facial o con tu huella biométrica, menos en casos superexcepcionalísimos", advierte Lorente.

El uso de huellas dactilares, reconocimiento facial o incluso reconocimiento de iris ha sido objeto de debate en los últimos años debido a las exigencias que impone la normativa de protección de datos, especialmente cuando existen alternativas menos invasivas para controlar la jornada laboral. El experto considera que muchos empleados desconocen sus derechos en esta materia y terminan aceptando procedimientos que podrían ser cuestionables desde el punto de vista legal.

Para el abogado, el método más adecuado pasa por sistemas mucho más sencillos: "El fichaje debería ser con un código personal o directamente en una aplicación pulsando".