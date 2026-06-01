El croata Vujcic sustituye a De Guindos como vicepresidente del BCE

El economista croata Boris Vujcic, hasta ahora gobernador del Banco de Croacia y defensor de una política monetaria orientada a contener la inflación mediante tipos de interés más elevados, asume la vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE) en sustitución del español Luis de Guindos. Su mandato será de ocho años y no podrá ser renovado.

Vujcic llega al comité ejecutivo del BCE casi tres años y medio después de la entrada en circulación del euro en Croacia, que tuvo lugar el 1 de enero de 2023, y en un momento especialmente delicado para la política monetaria de la zona euro. La entidad prevé elevar el precio del dinero para hacer frente al repunte de los precios provocado por el encarecimiento de la energía a raíz de la guerra en Irán.

Considerado un halcón moderado, Vujcic es partidario de mantener la inflación bajo control con una política de tipos de interés más restrictiva. Los mercados y analistas esperan que el BCE incremente de forma moderada el tipo que aplica a los depósitos bancarios, actualmente situado en el 2%, en su reunión del próximo 11 de junio.

En su última reunión, celebrada a finales de abril, el Consejo de Gobierno del BCE optó por mantener los tipos sin cambios y esperar a disponer de más información antes de tomar una nueva decisión. Aunque todos los miembros respaldaron esa postura al considerar que no existía una urgencia inmediata para subir los tipos, algunos no se habrían opuesto a un incremento si la opción hubiera estado formalmente sobre la mesa.

Vujcic conoce bien el funcionamiento del BCE, ya que durante años ha formado parte de su Consejo de Gobierno como gobernador del Banco de Croacia. Con su nombramiento, un representante de un país pequeño vuelve a ocupar la vicepresidencia de la institución, cargo que anteriormente desempeñaron el español Luis de Guindos entre 2018 y 2026, el portugués Vítor Constâncio entre 2010 y 2018, el griego Lukas Papademos entre 2002 y 2010 y el francés Christian Noyer entre 1998 y 2002.

De Guindos deseó recientemente suerte a su sucesor y advirtió de que “las dificultades y los nuevos eventos van a estar ahí”. En una entrevista con el diario español Expansión, publicada el domingo, destacó que Vujcic reúne “todas las cualidades para ser un gran vicepresidente del BCE”, al subrayar que es “proeuropeo”, conoce los bancos centrales y ha pasado mucho tiempo en el Consejo de Gobierno.

Nacido en Zagreb en 1964, Vujcic es economista y ha sido profesor universitario. Su carrera en la banca central comenzó en 1996 como jefe del departamento de investigación del Banco de Croacia. En 2000 fue nombrado vicegobernador y, doce años después, en 2012, accedió al cargo de gobernador. Desde esa posición dirigió el proceso de introducción del efectivo en euros en Croacia.

Vujcic se impuso a las candidaturas de Madis Müller, de Estonia; Martins Kazaks, de Letonia; y Rimantas Sadzius, de Lituania. Fue elegido por los ministros de Finanzas de la zona euro pese a que los países bálticos adoptaron la moneda única mucho antes que Croacia.

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Con la salida de Guindos, España vuelve a quedarse sin representante en el comité ejecutivo del BCE, al menos durante un año, hasta que finalice el mandato del economista jefe de la institución, el irlandés Philip Lane. Después concluirán los mandatos de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, el 31 de octubre de 2027, y de la economista alemana Isabel Schnabel, el 31 de diciembre de ese mismo año.