Confirmado por Hacienda: la Agencia Tributaria abre hoy la atención presencial para presentar la Declaración de la Renta:
Los contribuyentes que prefieran realizar la declaración con ayuda de un técnico ya pueden acudir a las oficinas de Hacienda, aunque la cita previa sigue siendo obligatoria
Los contribuyentes tinerfeños ya pueden acudir a las oficinas de la Agencia Tributaria para presentar la Declaración de la Renta de forma presencial. Desde este 1 de junio está activo el servicio de atención en oficinas para la Campaña de la Renta 2025, una modalidad pensada para quienes prefieren realizar el trámite cara a cara o necesitan ayuda para revisar su situación fiscal antes de presentar la declaración.
El acceso a este servicio exige haber solicitado previamente una cita, que se abrió el pasado viernes 29 de mayo. La campaña de la Renta encara una de sus fases más importantes, ya que miles de ciudadanos optan cada año por acudir personalmente a las oficinas para resolver dudas sobre deducciones, cambios familiares, venta de inmuebles o cualquier otra circunstancia que pueda afectar al resultado final de la declaración.
Qué ocurre durante la cita presencial
La atención presencial permite que un técnico de la Agencia Tributaria revise junto al contribuyente toda la información fiscal disponible. Durante la cita se comprueban datos personales, rendimientos obtenidos durante el ejercicio del IRPF y posibles beneficios fiscales que puedan aplicarse.
Además, es el momento de comunicar circunstancias que no siempre aparecen reflejadas automáticamente en el borrador, como determinadas deducciones autonómicas, gastos deducibles o situaciones familiares que puedan influir en la cuota final. Una vez revisada toda la documentación, el funcionario confecciona la declaración y si el contribuyente está conforme, la presenta en ese mismo momento ante la Administración tributaria.
Los ciudadanos que tengan una cita asignada deben acudir con toda la documentación necesaria para evitar incidencias o retrasos en la tramitación. Entre los documentos básicos figuran:
- DNI original del titular.
- Copia de la documentación identificativa de los miembros de la unidad familiar que aparezcan en la declaración.
- Número IBAN de la cuenta bancaria.
- Justificantes relacionados con posibles deducciones o beneficios fiscales.
- Certificados de donativos, alquileres, cuotas sindicales u otros documentos que puedan afectar al resultado de la declaración.
La ausencia de documentación importante puede impedir que el expediente quede cerrado durante la cita y obligar al contribuyente a realizar gestiones adicionales.
Las fechas que no conviene olvidar
Aunque la atención presencial comienza hoy, el calendario fiscal mantiene varias fechas importantes para los contribuyentes. La campaña finalizará el próximo 30 de junio, fecha límite para presentar la Declaración por cualquiera de las vías habilitadas por la Agencia Tributaria.
Sin embargo, existe una excepción para quienes obtengan un resultado a ingresar y quieran domiciliar el pago en su cuenta bancaria. En estos casos, el plazo concluye el 25 de junio.
A partir de esa fecha todavía será posible presentar la declaración hasta el día 30, pero ya no podrá utilizarse la domiciliación bancaria y será necesario emplear otros sistemas de pago autorizados.
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