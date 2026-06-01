Canarias pierde turistas y noches en apartamentos, aunque continúa como principal destino nacional

Menos visitantes y menos noches de hospedaje en alojamientos extrahoteleros. El número de noches que los turistas decidieron disfrutar en un hotel de Canarias en el mes de abril cayó en un 4,42%. Sin embargo, el segmento extrahotelero –apartamentos y bungalós– no se redujo con tanta sutileza. Las pernoctaciones en este tipo de establecimientos crecieron en destinos cuyo motor económico es también el turismo, como Baleares, hasta en un 29,6% y en el conjunto del país aumentó en una media del 0,37%, pero no así en las Islas, donde se registró una caída del 11,9%. Los altos precios de los vuelos y la inestabilidad geopolítica son, a decir del sector, responsables.

“Lamentablemente, es un dato negativo y desde principios de año veníamos anunciando una ralentización", advierte la presidenta de la Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote (Asolan), Susana Pérez. En cuanto a los motivos, apunta al "contexto geopolítico como elemento muy importante en este cambio de dinámica". Pérez explica que desde hace un tiempo se vienen arrastrando las consecuencias de las políticas arancelarias de Trump que "han impactado negativamente en las economías de otros países, entre ellas mercados europeos emisores de turistas como Alemania o Reino Unido". Es por ello que los visitantes extranjeros limitan más sus escapadas en gasto o en el tiempo que pasan en el destino.

La caída fue más intensa en las noches que en el número de viajeros, lo que refleja estancias más cortas

No obstante, pese al fuerte descenso, Canarias se mantuvo como el principal destino de España en apartamentos turísticos, con más de 1,9 millones de pernoctaciones y 285.497 huéspedes. Por zonas turísticas, Gran Canaria lideró el ranking, con más de 646.000 noches, mientras que San Bartolomé de Tirajana, Mogán y Arona fueron los puntos turísticos con mayores estancias medias.

También cayó el número de turistas que eligieron un apartamento o un bungaló como su residencia durante sus vacaciones en las Islas. En abril de 2025 fueron 303.275 viajeros, frente a los 285.497 registrados en el mismo mes de 2026, lo que supone un descenso del 5,9%. La caída, eso sí, fue más intensa en las pernoctaciones que en el número de visitantes. Es decir, menos turistas optaron por este tipo de hospedaje –17.778 menos que un año antes–, pero, además, permanecieron menos tiempo en las Islas. La estancia media pasó de 7,3 noches por viajero a 6,87 noches. Además, el peso del turismo extranjero siguió siendo mayoritario en este segmento. En apartamentos y bungalós, el 79,2% de los visitantes procedía de fuera de España y concentró el 88,2% del total de las pernoctaciones registradas.

Precios al alza

Y, ¿dónde se percibe el encarecimiento de los precios? Por un lado, el Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) subió un 6,3% en abril respecto al mismo mes de 2025 mientras que el Índice de Precios de Campings (IPAC) lo hizo en un 4,3% y el Índice de Precios de Turismo Rural (IPTR) un 0,8%. Al mismo tiempo, la inflación en Canarias se incrementó –también durante el mes de abril– en el grupo de "Restaurantes y servicios de alojamiento" y el de los "Alimentos". En estas categorías se anotó un crecimiento interanual en los precios del 4,9% y del 2,2% (respectivamente) en comparación con abril de 2025.

Otro elemento importante a tener en cuenta es que las restricciones derivadas de la guerra impulsada por Trump en Irán han encarecido el queroseno –el combustible que emplean los aviones– y, con ello, los costes operativos de las aerolíneas, una consecuencia que apunta directamente al bolsillo de los viajeros. Aunque sus efectos todavía no se perciben con toda intensidad, el precio de viajar a Canarias comenzará a notar a partir del próximo mes los primeros impactos del conflicto en Oriente. En este contexto, el coste de los paquetes turísticos para disfrutar de unas vacaciones en el Archipiélago podría encarecerse hasta un 9% en las próximas semanas. Así lo vaticina la alianza empresarial Excelcan, que recuerda que el combustible representa alrededor del 27% del coste total de los paquetes turísticos.

Las casas rurales suman visitantes en Canarias pese a la caída de las pernoctaciones

Por otro lado, las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural también bajaron. Lo hicieron de 27.009 en abril de 2025 a 26.205 en abril de 2026. Esto supone una caída de 804 pernoctaciones, equivalente a una variación de 2,9%. Si se compara con el Total Nacional, que bajó un 1,3%, Canarias tiene un descenso más acusado, aunque no se sitúa entre las comunidades con mayores caídas. En este ranking se encuentran el País Vasco con un tropiezo del 14,9%.

En este sentido, "estamos satisfechos porque el turismo rural vive un momento alentado por el turista que se quiere alejar de la masificación y busca una tranquilidad que no encuentra en las grandes ciudades", explica Pedro Carreño, presidente de la Asociación Española de Turismo Rural (Asetur). Pues bien, a diferencia de las estancias en los apartamentos, donde descienden tanto el número de personas como de noches, en el turismo rural el número de visitantes entre abril y abril fue positivo, de un ligero 1%. En cambio, las pernoctaciones si se redujeron mínimamente y pasaron de una media de 4,28 noches a unas 4,11.

En la apuesta por presentar a las Islas como un destino sostenible y menos dependiente del turismo de masas, los alojamientos rurales juegan un papel cada vez más relevante. Este tipo de hospedaje permite diversificar la oferta turística del Archipiélago, llevar actividad económica a municipios del interior y reforzar el vínculo entre turismo, naturaleza y patrimonio local. Según Carreño, el turismo rural "ofrece una apuesta de gran valor que mantiene el patrimonio de nuestros pueblos". Además, este segmento no se ve tan expuesto al encarecimiento de factores como los billetes de avión, ya que, asegura, "en el turismo rural participan bastante los propios canarios". Esa mayor presencia del visitante residente o nacional actúa como cierto colchón frente a las tensiones que afectan al turismo internacional.