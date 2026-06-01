Las bolsas inician junio con cautela por el escaso progreso en las negociaciones de paz en Oriente Próximo
El crudo supera los 93 dólares ante la incertidumbre por el conflicto en Oriente Próximo y la cercanía de los 100 días de guerra
Los mercados financieros reciben el mes de junio con prudencia por el estancamiento de las negociaciones de paz en Oriente Próximo. El petróleo vuelve a la senda alcista este lunes, con un alza del 2,70%, hasta superar los 93 dólares por barril. En Norteamérica, el West Texas Intermediate (WTI) asciende con mayor fuerza, un 3%, hasta los 90 dólares. El cierre del estrecho de Ormuz vuelve a estar en el foco de los inversores, a medida que la guerra se acerca a los 100 días.
El repunte del petróleo sigue lastrando a los parqués en Europa. El índice paneuropeo, el Euro Stoxx 50, apunta a la baja en la preapertura de los mercados. Este pesimismo ha contagiado al Palacio de la Bolsa. El Ibex 35 cede un 0,17% en la apertura del mes, al igual que Fráncfort (-0,02%), París (-0,04%) y Londres (-0,22%). Milán se aparta del resto del continente y sube un 0,17%.
Asia celebra el tirón de la IA
El ánimo ha sido alcista en Asia. En Tokio, el índice Nikkei volvió a pulverizar un nuevo máximo histórico, al igual que el Kospi surcoreano, al calor de mayor optimismo con respecto a la inversión en inteligencia artificial (IA). Parte de este optimismo se vio impulsado por el nuevo lanzamiento de Nvidia, que ha anunciado este lunes que entrará en el mercado de portátiles con Windows y plantará cara a rivales como Intel y Advanced Micro Devices (AMD).
Wall Street apunta a números verdes. Los futuros del S&P 500, considerado el índice de referencia del mercado, se disponen a estrenar el mes de junio con un alza del 0,28%. El Nasdaq, por su parte, apunta a una subida del 0,55%.
- Guía práctica para moverse durante la visita del papa León a Tenerife: cortes en la autopista del Norte, Vía de Ronda y se podrá aparcar en la TF-4
- El fuerte de los esclavos: la lucha por proteger una joya del patrimonio histórico de Tenerife con decenas de propietarios
- Carlos Ruiz ya no pertenece a la estructura deportiva del CD Tenerife
- Pedri mira al futuro del FC Barcelona y señala a un jugador que se enfrentó al CD Tenerife y a la UD Las Palmas: «Es muy bueno»
- Tragedia en el barranquismo de Tenerife: muere un hombre tras sufrir una grave caída en el barranco Bujame de Teno
- El refugio del futbolista Pedri (23 años) está en una de las islas más bonitas de España: declarado Bien de Interés Cultural, el pueblo conserva un importante conjunto de cuevas de la cultura guanche
- La crisis de la vivienda sitúa a Santa Cruz en el principal foco de exclusión residencial extrema de Tenerife
- Las vacaciones de Pedri en Tenerife antes del Mundial: pádel, entrenamientos en el Top Training y mucho tiempo con sus amigos de siempre