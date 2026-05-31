Olga Sanfiel: «No salen los números para hacer viviendas»

¿Por qué el número de contratos de obra pública que quedan desiertos no para de aumentar?

En el tema de las licitaciones que quedan desiertas es claro y absoluto: los precios. Las empresas no llegan con los precios que están establecidos en los módulos. Si no se revisa y se actualiza a lo que realmente demanda el mercado es imposible que las empresas se puedan presentar. Y eso lo saben las administraciones públicas. La revisión de precios es la única forma de que las licitaciones públicas no queden desiertas.

¿Y por qué no se licita a precios reales?

Creo que la base de datos que se está utilizando para aplicar los pliegos no está actualizada. Algo que se une a la tardanza en la tramitación de proyectos. En la actualidad, en el mercado hay precios que cambian casi cada día. Si hay licencias que se piden hoy y se otorgan dentro de tres años, llegamos tarde.

Una parte del problema son los contratos que quedan desiertos, pero ¿qué hay de las obras que ya están empezadas?

Todas aquellas obras que se firmaron antes de la crisis ahora mismo están teniendo bastantes problemas. Porque tú has firmado un contrato con unos precios de salida y tu compra de material es cada vez más costosa. Hay que intentar regularlo de alguna manera porque muchas empresas están trabajando en negativo y esto es muy peligroso. Hay que ser conscientes de que esa revisión de precios debe ser constante.

Pero ya existe un mecanismo de revisión de precios, ¿no está funcionando?

No está actualizado a la demanda que tenemos.

Existe una necesidad de viviendas en la que todo el mundo parece estar de acuerdo, ¿por qué el ritmo de construcción no despega?

Las islas necesitan liberar suelo para poder construir porque tenemos una emergencia de la que todo mundo habla que es la habitación. Yo no soy partidaria de coger terreno que no sea propio para esto. El terreno ya está. Llevamos más de 40 años con una planificación de cómo se tiene que construir. Hay que darle viabilidad a todos aquellos espacios donde sí se puede construir

¿Y por qué no se está haciendo, si hay una emergencia habitacional de la que todo el mundo habla?

Un escollo es que no somos capaces de ponernos todos de acuerdo en una mesa para decir qué necesidades tenemos. Tenemos que ser capaces, todas las personas, todas las organizaciones y todos los elementos que tengan que entrar dentro de esta negociación, de decir qué se necesita para poner solución a eso y dar viabilidad. Mientras permanezcamos cada uno en un extremo de la mesa mirando hacia otro lado esto no va a funcionar. Y hay que ser valiente para tomar decisiones. Y llegado el momento, hay que tomarlas.

Pero, ¿y esto no se ha hecho ya? Llevamos años hablando de incrementar la colaboración público-privada en este asunto.

Si se hubiera hecho no tendríamos esta conversación. El problema está en que cada uno habla desde una tribuna distinta. Yo pienso que la solución está en sentar a todo el mundo en el mismo espacio. Ahí se detectan todos los escollos que puede haber.

¿Por parte de los constructores qué necesidades tienen? ¿Por qué con la demanda de vivienda que hay no se está construyendo mucho más?

Suelo, licencia, burocracia y financiación. Te acabo de resumir el problema del promotor o el constructor en este caso. El problema que tenemos es que nos encontramos con una parálisis de que no hay suelo para desarrollar. Sí lo hay, pero no está desarrollado, vamos a matizarlo. Nos encontramos con unas licencias que llegan tarde, con una burocracia que nos ahoga y tenemos que dar 50 vueltas para mover un solo papel. Y luego tenemos una financiación que también tiene que sentarse a la mesa y ayudar, porque necesitamos financiación para todo esto, tanto el ciudadano que necesita una hipoteca como los promotores para poder construir.

Pero, ahora mismo, ¿es rentable construir? Porque se ha dicho que con los costes actuales, los precios a los que se tienen que vender las casas no los puede pagar el canario medio...

Los costes han subido, la mano de obra ha subido, todo ha subido. Es cierto que no salen los números, pero ni para los promotores, ni para los constructores, ni para los ciudadanos de a pie. Hay que regularlo y hay que poner medidas.

¿La falta de mano de obra continúa siendo un problema para el sector?

El sector se tiene que actualizar y ya estamos en ello. En la Fundación Laboral de la Construcción estamos impartiendo cursos donde ya se visualiza una nueva forma de construir, mucho más profesional y con oportunidades brillantes. Estamos haciendo un trabajo de fondo, necesitamos que se conozca que la construcción ya no es el señor de antaño que pasaba calor. No. Hay una producción más controlada en fábrica y los riesgos laborales se han minimizado. ¿Falta mano de obra? Muchísima.

¿Existe una estimación de cuánto personal hace falta?

Decirte una cantidad es asustar. Son muchos. Solamente con saber que tenemos una emergencia habitacional te puedes hacer una imagen de las necesidades del sector. Mucha gente. Porque no es solo para construir viviendas, necesitamos geriátricos, colegios, sanidad y mucha infraestructura. Las posibilidades que tiene el sector son infinitas. Tenemos que ser capaces de atraer el talento.

¿Cuál es el estado de salud del tejido empresarial? Porque cada vez cuesta más tiempo conseguir que venga alguien a hacer obras en casa...

Ha cambiado mucho. Antes tú como ciudadana tenías la opción de optar a cinco presupuestos y tú elegías. Ahora no, ahora el proveedor elige al cliente. ¿Por qué? Porque hemos hecho que las condiciones cambien. Antes como elegías, igual no tratabas tan bien a la persona que iba, perdía su tiempo, te hacía un presupuesto...Ahora al haber tanta demanda y tan poca oferta, eliges. Esas son las condiciones. Y es triste que estemos invertidos. Se debería equilibrar. Son las cosas que pasan cuando perdemos el foco y dejamos que toda la ola vaya hacia un lado.

El absentismo, ¿está siendo un problema tan grave para las empresas de la construcción?

Es muy grave. Y no se está diciendo que no se atienda una necesidad. Cuando uno está malo, está malo. Eso no es negociable. El problema es que hemos saturado la sanidad pública. Solucionemos esto. Están las mutuas que son igual de competentes que un médico de la Seguridad Social. ¿Por qué no empezamos a usar esos recursos para curar a la gente? Esa es la misión que tenemos para poder solucionar esto de forma inmediata, porque tampoco es que tengamos demasiadas posibilidades. La forma más inmediata que tenemos son las mutuas que pueden colaborar para eso. Vamos a dejar de buscar culpables y centrémonos en curar a la gente.