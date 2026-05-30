Olivia Llorca: «Somos el único supermercado en Canarias con entrega casi inmediata a domicilio»

Vinculada a HiperDino desde 2005, Olivia Llorca ha desempeñado desde 2022 la responsabilidad de Directora General de esta cadena de supermercados 100% canaria. A un día de haberse conmemorado el Día de Canarias, la directiva reflexiona sobre la situación del retail de la alimentación en las Islas, los próximos proyectos de HiperDino y su posicionamiento en un mercado cada vez más competitivo.

El retail alimentario en el Archipiélago está experimentado un ligero proceso de transformación y de segmentación, impulsado especialmente por el cambio de comportamiento del consumidor, el cual opta por la cercanía y por el producto local para definir su cesta de la compra. La radiografía del sector del pasado 2025 refleja que los supermercados regionales experimentaron un importante crecimiento de su cuota de mercado hasta alcanzar el 25,7%.

En Canarias, HiperDino se ha consolidado durante sus 41 años como líder indiscutible del sector del retail de la alimentación, siendo a su vez la cadena de supermercados con mayor notoriedad entre los canarios. Según el último estudio realizado por AM Research Investigación de Mercados, la notoriedad de la marca HiperDino alcanzó a cierre de 2025 al 99% de los consumidores de las islas, de los cuales un 35,7% la reconocen (Top Of Mind) como la cadena de supermercados de referencia, lo que representa un aumento del 6,7% con respecto a 2024.

Este vertiginoso crecimiento se debe, entre otros factores, y según apunta el propio estudio, a los precios, a la calidad de las instalaciones y a la variedad de productos que ofrecen las 293 tiendas HiperDino.

Fachada de la tienda HiperDino Triana. / La Provincia

¿Cómo se presenta este 2026 para una cadena que ha conseguido mantener su posición como líder del sector en las islas durante tantos años?

Las expectativas son positivas, al igual que lo fue el cierre de 2025 en donde alcanzamos una facturación de 1.682 millones de euros, un 7,5% más que el año anterior. Lo cierto es que mantenerse durante cuatro décadas como uno de los principales supermercados de referencia de los canarios, exige un nivel de rigor, de calidad y de auto exigencia muy elevado, sobre todo en un sector como es el del retail de la alimentación que está en constante evolución acorde al comportamiento del consumidor. Este último ha experimentado un cambio de comportamiento a la hora de organizar la cesta compra pasando en la actualidad a preocuparse más por una alimentación sana, variada y contrastando los precios ante la elevada competitividad que presenta el mercado. Por eso, para nosotros como cadena de tiendas es muy importante conocer el perfil de nuestros clientes, y brindarles una oferta comercial a la medida, teniendo las premisas de ofrecer productos frescos, locales, de calidad y a los mejores precios y para ello, somos la única cadena de alimentación en la islas que cuentan con un departamento de pricing integrado por cerca de una treintena de personas que chequean al día los precios de más de 40.000 referencias para ajustar nuestra oferta comercial y ofrecer los mejores precios, algo que es una realidad y no un eslogan.

Las cadenas de supermercados regionales van ganando terreno en la cuota de mercado, frente a grandes nacionales. ¿A qué cree que se debe este cambio del comportamiento del consumidor?

Precisamente a lo que apuntaba anteriormente, el consumidor ha comprobado que para prolongar la esperanza de vida es fundamental mantener una dieta equilibrada y sana, sin ir más lejos según el último estudio “Habitos de consumo de alimentos en España” de TDB EducationBarcelona, apuntaba que en el periodo comprendido entre 2019 a 2023, Canarias aumentó un 29,4% el consumo de alimentos saludables, siendo la séptima Comunidad Autónoma de todo el país, en el consumo de productos saludables. Por lo tanto, es un hecho que los cambios de hábitos de alimentación de los consumidores están ahí y lo han hecho para bien, para apostar por los productos frescos, que al final son los que garantizan los proveedores locales, y especialmente las cadenas de alimentación regionales. La tendencia, además, apunta a que ese comportamiento no solo se estabiliza sino que incluso va en aumento.

¿Qué aporta HiperDino a sus clientes para mantener esa fidelización?

Durante estas últimas cuatro décadas, la incertidumbre económica ha estado planeando en distintas etapas sobre los hogares canarios. La manera de hacer las cosas de nuestra cadena de supermercados ha transmitido confianza y seguridad a nuestros clientes en todas esas épocas, y eso es lo que en mayor medida ha impulsado esa fidelización. Desde el año de apertura de nuestra primera tienda, en 1985 nuestra premisa de ofrecer los mejores precios de Canarias, siempre ha marcado nuestra hoja de ruta, y ello, sin perder en calidad. Eso, nos ha llevado a que los clientes confíen en nosotros por nuestra coherencia y nuestra profesionalidad en todos los procesos de la cadena de suministro, en donde nunca hemos renunciado a la calidad.

Lo cierto es que la revolución I+D+I ha llegado para quedarse en todos los sectores ¿Cómo se ha sumado HiperDino a ese fenómeno?

Hoy día no se entiende la modernización, sin la transformación digital. En ese sentido, HiperDino no ha permanecido ajena a la incorporación de la innovación en todos nuestros procesos. Internamente, y especialmente externamente. La más visible se aprecia en el Ecommerce, en donde HiperDino no solo dispone de una app ágil e intuitiva para nuestros clientes, sino que además cuenta con un eficaz servicio a domicilio que posibilita que las compras sean entregadas en unos plazos casi inmediatos. En este 2026, además, nuestra cadena de supermercados hará una sólida apuesta por la modernización y la mejora del potencial de nuestras propias plataformas. También, este año nos volcaremos en lanzar nuestra propia IA. Esto supondrá un antes y un después en los procesos internos del grupo pero también en los relacionados con los clientes de nuestra cadena de tiendas, ya que tanto vía web como a través de la app o como asistente, ayudará a los clientes y también a los empleados en la resolución más eficiente de los procesos y de las actividades diarias de este gran grupo del sector de la alimentación de las islas.

Clienta en una de las tiendas de HiperDino en Gran Canaria / La Provincia

HiperDino dio el salto fuera de las islas, el pasado 2025, con la apertura de 19 tiendas en Mallorca. ¿qué planes tiene la empresa para este 2026?

2025 fue un año de expansión y de implantación en nuevos territorios, no solo en Mallorca sino también en la isla de El Hierro en donde HiperDino no tenía presencia y hoy por hoy mantenemos 4 supermercados. Este año 2026, será un año de siembra como se suele decir en el argot económico, porque al final tan importante es crecer como mantenerse y hacerse fuerte, y para ello, nuestro grupo empresarial tiene previsto este año hacer una fuerte apuesta por la mejora y la reforma de varias de sus tiendas. Invertiremos algo más de 90 millones de euros en obras este año, de los cuales 30 irán a reformas en algunos casos integrales y en otros parciales. Las realizaremos en varias de nuestras tiendas de Mallorca como la de Peguera; Port Alcudi o la de Magaluf y también en Canarias. Con ello, no solo ofreceremos unas instalaciones eficientes, modernas y amables a nuestros clientes, sino que también se facilitará la operativa del día a día a nuestro personal, algo que es fundamental en nuestra cadena de valor.

Para finalizar ¿qué diferencia a HiperDino del resto de cadenas de supermercados?

No es tanto lo que nos diferencia, sino lo que nos distingue. Con más de 10.000 empleados, HiperDino es la principal fuente generadora de empleo en el Archipiélago canario, tras el propio gobierno autonómico. Nos distingue precisamente eso, nuestro personal; su cualificación y su profesionalización; nuestro esfuerzo por apostar por crear talento; nuestra excelencia en los procesos de la cadena de suministro en los que intentamos cuidar hasta el mínimo detalle y, entre lo que se encuentra el producto, tanto su variedad, su calidad, como el precio final. En definitiva y como apunté anteriormente es como cada uno de nuestros empleados hace las cosas y desempeña su tarea y suma en nuestra cadena de valor que es muy potente y sólida.