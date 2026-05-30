Canarias y Euskadi, más cerca a través de Vitoria-Gasteiz

El verano invita a descubrir destinos auténticos, ciudades con identidad propia y experiencias capaces de conectar con la esencia de un territorio. Este año, Binter acerca aún más a los viajeros canarios a Euskadi con vuelos directos entre Vitoria-Gasteiz y Canarias, conectando el Archipiélago con la capital verde de Euskadi.

Estratégicamente situada en el centro de Euskadi, Vitoria-Gasteiz es la base ideal desde la que descubrir el territorio vasco. Bilbao se encuentra a apenas 45 minutos y Donostia / San Sebastián a poco más de una hora, permitiendo recorrer cómodamente algunos de los principales atractivos turísticos de Euskadi.

Además de su excelente ubicación, Vitoria-Gasteiz ofrece las ventajas de una ciudad cómoda, accesible y fácil de recorrer, donde todo sucede a poca distancia. Su tamaño humano, unido a una amplia oferta hotelera y gastronómica, permite disfrutar de una estancia práctica, relajada y con una excelente relación calidad-precio para el visitante.

A menos de tres horas de vuelo espera una ciudad tranquila, verde y monumental que conquista por su autenticidad. Vitoria-Gasteiz enamora por el equilibrio entre patrimonio, calidad de vida y naturaleza urbana, ofreciendo una forma de viajar mucho más pausada y cercana.

Su casco histórico conserva intacta la esencia medieval de la ciudad. Sus calles empedradas, iglesias góticas y palacios señoriales trasladan al visitante a otra época en uno de los conjuntos históricos mejor conservados del norte peninsular. La Catedral de Santa María, una de las grandes joyas del patrimonio vasco, es uno de esos lugares que dejan huella en quien la visita.

La ciudad también presume de una intensa vida cultural. Museos como el Museo Artium, dedicado al arte contemporáneo, o el complejo Bibat Museoa, que reúne arqueología y la famosa colección Fournier de naipes, convierten cualquier paseo urbano en una experiencia cultural completa.

Más allá del patrimonio, Vitoria-Gasteiz representa además una de las ciudades más sostenibles de Europa. Sus parques urbanos y el Anillo Verde permiten disfrutar de kilómetros de naturaleza integrada en la ciudad, algo poco habitual en una capital europea. Es un destino ideal para quienes buscan desconectar, caminar y descubrir Euskadi desde una perspectiva diferente.

Y si hay algo que termina de conquistar al visitante es la gastronomía. La tradición culinaria vasca alcanza aquí uno de sus mejores exponentes. Desde los clásicos pintxos hasta las carnes, quesos y productos de temporada, cada comida se convierte en una celebración del producto local.

Muy cerca de la ciudad se encuentra Rioja Alavesa, una de las zonas vinícolas más prestigiosas del país. Localidades como Laguardia añaden aún más encanto a la escapada con sus murallas, bodegas y paisajes de viñedos, mientras que bodegas emblemáticas como Marqués de Riscal o Bodegas Ysios combinan arquitectura espectacular, tradición y experiencias enoturísticas únicas, ofreciendo una imagen inolvidable del interior vasco.

Binter: viajar en #ModoCanario

Binter conecta este verano Canarias y Vitoria-Gasteiz con vuelos directos los lunes y jueves, acercando Euskadi a los viajeros canarios con su característico servicio diferencial.

La experiencia a bordo mantiene las señas de identidad de la compañía: menú gourmet de cortesía, entretenimiento durante el vuelo, equipaje de cabina incluido y una mayor comodidad gracias a la configuración de dos asientos por fila de sus modernos aviones Embraer E195-E2.

Además, quienes viajen desde otras islas podrán beneficiarse de los vuelos interinsulares en conexión sin coste adicional, facilitando así el acceso a esta ruta directa hacia Euskadi desde cualquier punto del Archipiélago.