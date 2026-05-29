La UE cambia las reglas: junio será el último mes que podrás comprar barato en Shein y Aliexpress por culpa de la nueva tasa que entrará en vigor en julio
Bruselas eliminará desde julio de 2026 la exención aduanera para los pedidos de menos de 150 euros procedentes de fuera de la Unión Europea
Comprar barato en plataformas como Shein, AliExpress, Temu o similares puede dejar de ser tan barato. La Unión Europea ha aprobado una nueva tasa para los paquetes procedentes de terceros países, una medida que encarecerá muchos pedidos de bajo coste. Por eso, quienes quieran comprar en estas plataformas, deberán tener en cuenta que sus envíos podrían sufrir sobrecargos adicionales cuando entre en vigor esta nueva regulación en julio.
Este cambio en las normas aduaneras afectará directamente a millones de consumidores españoles que compran habitualmente en webs de China o u otros países. La medida entrará en vigor el 1 de julio de 2026 y supondrá la desaparición de la actual exención de aranceles para los paquetes de bajo valor enviados desde países extracomunitarios.
Hasta ahora, los pedidos inferiores a 150 euros podían entrar en territorio europeo sin pagar derechos aduaneros. Con el nuevo sistema, cualquier envío procedente de fuera de la UE quedará sujeto a un recargo, incluso aunque el producto apenas cueste unos pocos euros.
La tasa no se aplicará por pedido, sino por tipo de producto
Uno de los aspectos que más dudas está generando entre los consumidores es la forma en la que se calculará el recargo.
La nueva normativa establece una tasa fija de 3 euros por cada categoría arancelaria incluida dentro del mismo envío. Eso significa que un único pedido puede generar varios cargos distintos dependiendo de los artículos que contenga.
Por ejemplo, comprar varias camisetas iguales supondrá un único recargo de 3 euros. Sin embargo, si el paquete mezcla ropa, accesorios y artículos electrónicos, el coste aumentará porque cada grupo tributa por separado. Incluso, dos prendas similares pueden considerarse categorías diferentes si están fabricadas con materiales distintos. Una camiseta de algodón y otra de poliéster podrían generar dos tasas independientes.
El objetivo es frenar el aluvión de paquetes asiáticos
La Comisión Europea justifica esta reforma por varios motivos económicos y logísticos. Uno de ellos es el enorme volumen de paquetes de bajo coste que llegan cada día a las aduanas europeas.
Bruselas dice que actualmente entran millones de envíos diarios beneficiándose de la exención para productos inferiores a 150 euros, un sistema que, según las autoridades comunitarias, ha favorecido prácticas de infravaloración y competencia desigual frente al comercio europeo.
Los pedidos almacenados dentro de la UE quedarán fuera
No todos los compradores se verán afectados de la misma manera. La tasa solo se aplicará a mercancías enviadas directamente desde fuera del territorio comunitario.
Eso significa que muchos productos almacenados en centros logísticos europeos de plataformas como Shein o AliExpress podrían librarse del recargo, ya que habrán pasado previamente el control aduanero antes de ponerse a la venta.
En los últimos años, estas compañías han reforzado sus almacenes en países como España, Francia o Polonia precisamente para acelerar entregas y reducir problemas logísticos.
La previsión es que grandes operadores integren automáticamente esta tasa en el precio final mostrado al usuario antes de confirmar la compra.
Sin embargo, si el vendedor no está adherido al sistema europeo de importación simplificada, el consumidor podría encontrarse con un escenario mucho más incómodo, el paquete retenido en aduanas y gastos adicionales de gestión.
En esos casos, empresas de transporte podrían cobrar no solo el recargo europeo, sino también costes administrativos extra por tramitar la liberación del envío.
Bruselas prepara un sistema definitivo para 2028
La tasa fija de 3 euros será una solución temporal. La Unión Europea prevé sustituirla a partir de 2028 por un nuevo sistema de aranceles porcentuales ligados al valor y tipo de producto. En el caso del sector textil, las primeras estimaciones apuntan a gravámenes cercanos al 12%.
Con esta reforma, Bruselas pretende endurecer el control sobre las importaciones masivas de bajo coste y reducir la ventaja competitiva que hasta ahora tenían muchas plataformas extracomunitarias frente al comercio minorista europeo.
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