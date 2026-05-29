Galán vuelve a criticar el doble rol de Red Eléctrica como transportista y operador del sistema

Hace dos años, Iberdrola abrió el debate sobre la posibilidad de abrir la red de alta tensión española, que gestiona en régimen de monopolio Red Eléctrica, a la iniciativa privada. Y en los últimos meses ese debate se ha acelerado en boca de su presidente, Ignacio Sánchez Galán, hasta el punto de que el directivo ha aprovechado su intervención durante la junta general de accionistas, marcada por la celebración de los 125 años de la compañía, para volver a criticar el doble rol de Red Eléctrica como transportista y operador del sistema eléctrico.

"En nuestro país esta actividad (la gestión de la red de transporte) sigue reservada en exclusiva a Red Eléctrica de España, que combina la operación del sistema eléctrico, un servicio público, con otra puramente de negocio, como la inversión y la gestión de las redes de transporte. Y además formando parte de un grupo cotizado que invierte en distintos negocios en España y en otros mercados. Es una situación que no se da en ningún otro país en el que tenemos redes eléctricas", ha afirmado Galán después de recordar que en 2028 la compañía aspira a tener activos regulados por valor de 70.000 millones de euros, de los cuales 50.000 serán redes de distribución y 20.000 serán redes de transporte en Reino Unido, Estados Unidos, Brasil y Australia.

El directivo ha pedido una mayor inversión en redes eléctricas y ha recordado que actualmente hay "situaciones" en la que la compañía no puede suministrar la energía que le demandan sus clientes "por restricciones regulatorias" a esa mayor inversión. "Es imprescindible incrementar de forma urgente las inversiones en redes eléctricas (...) No solo para atender a los nuevos consumos, sino también para reducir nuestra dependencia exterior e impulsar la competitividad, el crecimiento económico y el empleo, y al mismo tiempo mejorar la seguridad energética entre posibles crisis como la que estamos viviendo actualmente", ha defendido.

La junta, con un quórum de asistencia del 73,63% del capital social, ha aprobado todas las propuestas incluidas en el orden del día con una media de votos a favor del 97,88%. Y en ella el directivo salmantino ha querido "honrar y agradecer" el legado de quienes le han precedido a lo largo de estos 125 años, pero también poner en valor la apuesta de la compañía por la electrificación y la expansión internacional desde su llegada hace más de dos décadas.

"Si fuimos capaces de hacerlo entonces, a pesar de un marco regulatorio desincentivador y con el escepticismo de muchos hacia nuestra estrategia, hoy que hemos entrado de lleno en la era de la electricidad y tenemos el apoyo de la sociedad y políticas energéticas más favorables nuestro crecimiento será imparable", ha dicho.

Galán se incorporó a Iberdrola en mayo de 2001 como vicepresidente ejecutivo y consejero delegado y en 2006 fue nombrado presidente ejecutivo de la compañía, cargos que acumuló hasta 2022 cuando Iberdrola recuperó la figura de consejero delegado. En estos 25 años, la eléctrica ha superado los 135.000 millones de euros de capitalización bursátil, unos 120.000 millones más que en 2001, ha repartido 47.000 millones de euros en dividendos y ha realizado inversiones por valor de 170.000 millones de euros.

En los próximos tres años (2026-2028) Iberdrola prevé repartir 15.000 millones de euros, casi un 50% más que los 10.500 millones repartidos en los últimos tres años, invertir 43.000 millones de euros y obtener un beneficio neto de 21.000 millones de euros. La compañía repartirá este año un dividendo de 0,68 euros por acción.