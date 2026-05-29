Hacienda abre hoy el plazo para pedir cita previa y presentar la Declaración de la Renta de forma presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria

El plazo para presentar la declaración de la Renta de este año encara ya su recta final y la Agencia Tributaria abrirá esta semana el periodo para solicitar cita previa si se quiere realizar el trámite de forma presencial en una de sus oficinas. Hacienda sigue avanzando en la Campaña de la Renta 2026 y pone a disposición de los contribuyentes este servicio, una modalidad utilizada cada año por muchas personas que prefieren recibir atención directa para presentar su declaración.

El próximo viernes 29 de mayo se abrirá el plazo para solicitar cita previa y presentar la declaración del IRPF de forma presencial desde el 1 de junio en las oficinas de la Agencia Tributaria. Muchos contribuyentes optan por esta modalidad para recibir atención directa y que un técnico de Hacienda les ayude a hacer y presentar la declaración.

Desde ese día, los contribuyentes podrán reservar turno para acudir presencialmente a una oficina y confeccionar allí su declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 2025. El servicio presencial comenzará oficialmente el 1 de junio y se mantendrá activo hasta el final de la campaña, fijado para el 30 de junio de 2026. Existe una excepción importante para quienes tengan que pagar a Hacienda y quieran domiciliar el ingreso en su cuenta bancaria. En esos casos, el plazo terminará el 25 de junio.

No todos los casos pueden tramitarse en oficina

La Agencia Tributaria recuerda que el servicio presencial tiene limitaciones y no cubre determinadas declaraciones consideradas complejas. Por ejemplo, Hacienda no confeccionará en oficina declaraciones de contribuyentes con actividades económicas en estimación directa, más de dos inmuebles alquilados o ventas múltiples de bienes patrimoniales. En esos supuestos, el contribuyente deberá recurrir a asesoramiento especializado o utilizar directamente Renta Web para completar la presentación.

Calendario de la Renta 2026 / El Día / Agencia Tributaria - Hacienda

Cómo pedir la cita previa para presentar la Declaración de la Renta

La reserva de la cita podrá hacerse por internet, mediante la aplicación móvil oficial de la Agencia Tributaria o también por teléfono. Los contribuyentes podrán gestionarla utilizando varios sistemas de identificación habituales, como: Cl@ve, certificado digital, DNI electrónico o número de referencia.

La administración tributaria mantiene el servicio telefónico 'Le Llamamos', que el pasado ejercicio permitió tramitar más de un millón de declaraciones sin necesidad de desplazarse físicamente a una oficina.

Aunque más del 90% de los contribuyentes ya presentan la Renta por vías telemáticas, la atención en oficina sigue siendo una herramienta muy utilizada por las personas mayores, contribuyentes con dudas fiscales o ciudadanos que quieren evitar errores.