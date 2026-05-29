La gasolina 95 más barata de Tenerife este viernes se encuentra en Santa Cruz de Tenerife por 1,290 euros el litro

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Para llenar tu vehículo hoy, viernes 29 de mayo, con Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, es la mejor opción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La Gasolina 98 está a 1,380€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, en Polígono Industrial El Mayorazgo. Allí, la estación TGAS-TU TRÉBOL tiene la Gasolina 98 a 1,397€ el litro.

El gasoil más barato de la provincia de Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, estación SHELL EL RAMONAL de Carretera Santa Cruz - La Laguna km 3. Allí tiene un precio de 1,445€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio DISA EL MAYORAZGO en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, CALLE JESUS HERNANDEZ GUZMAN, 12, donde el precio del Gasóleo A es de 1,469€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la estación de la isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo del municipio de Santa Cruz de Tenerife es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 1,290€. La segunda opción más económica de la provincia está en San Cristóbal de La Laguna, en la isla de Tenerife, estación OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20, donde la Gasolina 95 está a 1,298€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Tenerife

El gasoil al mejor precio de Tenerife se encuentra hoy en Santa Cruz de Tenerife, estación SHELL EL RAMONAL de Carretera Santa Cruz - La Laguna km 3, donde sale a 1,445€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Santa Cruz de Tenerife, estación de DISA EL MAYORAZGO en CALLE JESUS HERNANDEZ GUZMAN, 12, donde se puede encontrar el gasoil a 1,469€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Tenerife, la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife tiene el carburante Gasolina 98 a 1,380€ el litro en Calle Subida al Mayorazgo. En Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,397€ el litro.

Para llenar el tanque hoy viernes 29 de mayo con Gasolina 95 al mejor precio en Tenerife, hay que ir hasta Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo a la estación de servicio CANARY OIL, S.L. para llenar el tanque por 1,290€ el litro. Otra opción sería ir hasta San Cristóbal de La Laguna, a CALLE SANTA AMELIA, 20, donde la estación de OCÉANO TACO ofrece la Gasolina 95 a 1,298€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en La Palma

El Gasóleo A más barato de La Palma está en la estación de servicio PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma a 1,519€ el litro. La segunda opción más barata es la estación SHELL PUNTALLANA de Carretera General km 8 en Puntallana a 1,539€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Palma se encuentra en el municipio de Puntagorda, en la estación de servicio REPSOL en Carretera LP-114 km 78, a 1,640€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24 de Fuencaliente de la Palma a 1,669€ el litro.

La estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma es la más barata de La Palma para la Gasolina 95, a 1,519€ el litro, seguida por la estación REPSOL de Carretera LP-114 km 78 del municipio de Puntagorda a 1,560€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en El Hierro

El gasoil más barato lo encontraremos en Frontera, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. en CALLE EL MATORRAL, 55, donde el diésel está a 1,719€ el litro. La segunda mejor opción está en Valverde, a 1,779€ el litro en DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22.

Para la Gasolina 98 más barata de El Hierro hay que ir hasta Valverde, Calle de la Constitución, 22, a la gasolinera DISA VALVERDE, donde el litro está a 1,869€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la DISA FRONTERA, que está a 1,869€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en El Hierro de hoy viernes 29 de mayo, está en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L., donde está a 1,657€ el litro. La otra opción está en Valverde, Calle de la Constitución, 22, a 1,719€ el litro en la estación DISA VALVERDE.

La gasolina más barata de este viernes en La Gomera

El Gasóleo A más barato de La Gomera está en la estación de servicio SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón en el municipio de San Sebastián de la Gomera a 1,789€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA MUELLE GOMERA de Paseo Fred Olsen, 3 en San Sebastián de la Gomera a 1,789€ el litro de Gasóleo A.

La estación SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón en el municipio de San Sebastián de la Gomera es la más barata de La Gomera para la Gasolina 95, a 1,689€ el litro, seguida por la estación DISA MUELLE GOMERA de Paseo Fred Olsen, 3 del municipio de San Sebastián de la Gomera a 1,689€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Gomera se encuentra en el municipio de San Sebastián de la Gomera, en la estación de servicio SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón, a 1,809€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA MUELLE GOMERA en Paseo Fred Olsen, 3 de San Sebastián de la Gomera a 1,809€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Santa Cruz de Tenerife

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Carretera Santa Cruz - La Laguna km 3, donde la estación de servicio SHELL EL RAMONAL ofrece el diésel a 1,445€ el litro. La estación DISA EL MAYORAZGO de CALLE JESUS HERNANDEZ GUZMAN, 12 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,469€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en Calle Subida al Mayorazgo, con un precio de 1,380€ el litro de Gasolina 98 en la estación CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción está en la estación TGAS-TU TRÉBOL, en Polígono Industrial El Mayorazgo, con un precio de 1,397€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en la estación de servicio CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, donde está a 1,290€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Polígono Industrial El Mayorazgo, en la estación TGAS-TU TRÉBOL que tiene la Gasolina 95 a 1,338€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en San Cristóbal de La Laguna

Para la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna habrá que ir a la estación PCAN, en Avenida Los Menceyes, 223, donde encontrarás a 1,498€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera OCÉANO TACO también ofrece la Gasolina 98 a 1,499€ el litro en CALLE SANTA AMELIA, 20.

La estación OCÉANO TACO del municipio de San Cristóbal de La Laguna en CALLE SANTA AMELIA, 20 ofrece hoy, viernes 29 de mayo, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio OCÉANO, que ofrece el mismo carburante a 1,359€ el litro en Carretera TF-111 km 8.

La estación de servicio DISA VISTABELLA de Calle la Milagrosa, 2 ofrece el gasoil a 1,529€ el litro, siendo el diésel más barato de San Cristóbal de La Laguna, mientras que se puede conseguir a 1,545€ el litro en la estación DISA BAJAMAR en Avenida Bajamar 103.

Consulta aquí, al detalle, el precio del carburante, en cada de tu municipio o isla en nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y compara entre ellas para permitirte así el mayor ahorro de dinero posible.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [29/05/2026 8:11:18]