La economía azul crea más de 21.100 empleos en Canarias y refuerza su peso económico

Canarias amplía su mirada al Atlántico y la economía azul se consolida como una fuente creciente de empleo en las Islas. Las actividades vinculadas al mar generaron 21.187 puestos de trabajo en 2024, un 3,2% más que el año anterior y alcanzaron una aportación económica de 1.690 millones de euros de Valor Añadido Bruto, según el informe del Instituto Canario de Estadística (ISTAC), que analiza la evolución del sector entre 2018 y 2024.

Este volumen de empleo representa el 2,3% del total de puestos de trabajo de Canarias y confirma el avance sostenido de un ámbito que gana protagonismo en la estrategia de diversificación económica de las Islas. Del total de empleos generados, 18.711 correspondieron a personas asalariadas y 2.476 a trabajadores autónomos.

Por otro lado, el informe refleja que el sector mantiene todavía una fuerte presencia masculina, con 15.930 hombres empleados frente a 5.257 mujeres. No obstante, el crecimiento del empleo fue más intenso entre las mujeres, especialmente en el colectivo autónomo, donde el incremento interanual alcanzó el 4,4%, frente al 1,3% registrado entre los hombres.

Además de su impacto laboral, la economía azul refuerza su aportación económica al Archipiélago. En 2024 generó 1.690 millones de euros de Valor Añadido Bruto (VAB), lo que equivale al 2,9% del PIB canario. Esta cifra supone un aumento de 159,6 millones de euros respecto a 2023, un 10,4% más, y sitúa al sector en el máximo de la serie analizada.

Transporte y actividades portuarias

El transporte marítimo y las actividades portuarias son los principales pilares de la economía azul en Canarias. Ambas ramas concentran cerca del 70% del Valor Añadido Bruto del sector: el transporte marítimo aporta el 36,6%, mientras que las actividades portuarias representan el 33,2%. A continuación se sitúan la construcción y reparación naval, el procesamiento y la distribución, y las actividades recreativas en el mar.

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, destacó que estos datos demuestran que la economía azul "ya no es una expectativa de futuro, sino una realidad que está contribuyendo de manera efectiva a la diversificación de la economía canaria". Domínguez subrayó que el Ejecutivo seguirá impulsando esta estrategia para "generar empleo de mayor valor añadido, atraer inversión y convertir el potencial de nuestros espacios marinos en una verdadera palanca de desarrollo para las islas".

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La evolución del sector confirma que la economía azul no solo aumenta su peso económico, sino que también abre nuevas oportunidades laborales ligadas al mar, la logística, la industria naval, los servicios portuarios y las actividades recreativas. Su crecimiento se suma al impulso de otros sectores emergentes en Canarias, como las nuevas tecnologías, las startups y los semiconductores, que avanzan en el proceso de diversificación del modelo productivo del Archipiélago.