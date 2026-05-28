Crece la recaudación por el IBI en Canarias pero el recibo medio se abarata en los últimos cinco años

Los 88 ayuntamientos de las Islas recaudaron el pasado año 481.995.047 euros por el IBI (impuesto de bienes inmuebles) urbano (viviendas, plazas de garajes, trasteros, comercios...). Nunca antes se había alcanzado dicha cantidad. Y eso que en los últimos cinco años el recibo medio -ingresos totales divididos entre el número de liquidaciones- se ha abaratado 9,5 euros hasta quedar fijado en los 291 euros.

Según los datos de la Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda, un incremento del 3,78% en el número de recibos expedidos y pagados es lo que permitió mantener la línea creciente de la recaudación (0,49%) desde 2021. La diferencia de ingresos obtenidos por los ayuntamientos en aquella ocasión y el presente asciende a 2,36 millones de euros.

Récord en España

En toda España, en las arcas municipales entraron 13.412 millones de euros (urbano y rústico), cantidad que también es récord. Desde la salida de la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus, el incremento relativo de esta variable es del 5,5%. El continuo crecimiento de la recaudación viene explicado en su mayor parte por la revisión del valor catastral de los inmuebles que se realiza cada diez años, casi siempre al alza.

Otro de los condicionantes que elevan el coste medio de este impuesto para las familias es la entrada en el registro de nuevas propiedades. Se trata en su mayoría de construcciones a estrenar, con lo que la base imponible del impuesto se sitúa por encima de la media.

La regularización

El salto grande lo dieron los ayuntamientos durante la pasada década, cuando se puso en marcha un proceso de regularización en toda España. En 2016, cuando solo se habían revisado 56 de los municipios de la comunidad autónoma, Hacienda cifró en 92.813 el número de inmuebles aflorados, una cifra que representaba el 8,6% del padrón existente antes de que comenzara la inspección.

La regularización puesta en marcha la pasada década propició un intenso incremento de la recaudación

El fisco trataba de esa manera de aumentar el universo de pagadores que hasta ese momento habían afrontado obras que nunca se habían dado de alta en el registro. El objetivo se consiguió con creces. De tal manera que la recaudación que era de 274 millones de euros en 2006, primer año de la serie ofrecida por la Dirección General del Catastro, se ha incrementado en 208 millones; o, lo que es lo mismo, es ahora un 75,8% mayor.

Subidas del impuesto

Ese gigantesco salto viene determinado en buena medida por la incorporación de 414.469 nuevos pagadores (inmuebles), pero no solo, porque en términos relativos el crecimiento de esta variable es del 33,3%. Los 40 puntos que restan para terminar de explicar el aumento de la recaudación los propicia el encarecimiento del impuesto. Revisiones deceniales al margen, en 2021 Hacienda dio una vuelta a esta figura fiscal que gran parte de los expertos, técnicos del ministerio incluidos, calificaron como un aumento de la presión fiscal encubierto.

El nuevo valor de referencia comenzó a operar en 2022, aumentó el valor de la base imponible y mereció el sobrenombre de "catastrazo" para sus detractores. Es el agente definitivo para entender por qué hoy el IBI cuesta, de media, 70,34 euros más a los canarios. El incremento hasta los actuales 220,74 euros es del 31,8%.

Por provincias

El incremento del coste no ha sido homogéneo en las dos provincias canarias durante los dos últimos decenios. Más bien al contrario, mientras en la de Las Palmas el encarecimiento medio ha sido de 148 euros por recibo, en la de Santa Cruz de Tenerife la subida se queda en 72,59 euros. El coste medio de ponerse al corriente con la oficina de recaudación municipal en la primera es hoy de 308 euros y en la segunda, de 272,47 euros.

El coste medio del recibo es 35 euros más barato en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Teniendo en cuenta que la posición de partida en 2006 ya era desigual -240 euros en la provincia oriental y 220,74 en la occidental-, unas también muy diferentes subidas en Las Palmas (61,6%) y Santa Cruz de Tenerife (36,3%) no han hecho sino agrandar la brecha hasta el momento presente.

Situación en las capitales

En las dos capitales canarias, sin embargo, la diferencia del tipo aplicado sobre la base imponible es favorable a Las Palmas de Gran Canaria. Recientemente se redujo en cinco centésimas hasta quedar en el actual 0,62%, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se mantiene en el 0,63%. El recorte en la capital grancanaria supone un ahorro medio de entre 20 y 40 euros por recibo.

El periodo de pago voluntario es también diferente. Mientras los regidores santacruceros ya abrieron la ventanilla el pasado 6 de mayo y la bajarán el 17 de julio, en Las Palmas de Gran Canaria no se puede abonar el impuesto hasta el 24 de julio. El último día para pagar en este último caso es el 27 de noviembre.