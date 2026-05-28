El crudo se acerca a los 100 dólares
El petróleo rebota con fuerza y las bolsas giran a la baja tras el ataque iraní a una base de EEUU
Los índices europeos apuntan a números rojos y los futuros de Wall Street señalan caídas ante un mayor entorno de riesgo geopolítico
Los mercados se han despertado a otra jornada de altibajos este jueves. Los precios del petróleo han frenado las brsucas caídas de la víspera y vuelven a revalorizarse de forma veloz al calor de mayores preocupaciones en el estrecho de Ormuz. Los inversores vuelven a dudar de que Teherán y Washington puedan sellar su acuerdo paz de 14 puntos, que parecía estar avanzando a principios de esta semana.
El Ibex 35 retrocede un 0,21% en el primer tramo de la sesión, a medida que los inversores vuelven a acelerar las ventas.
El barril de Brent vuelve a repuntar un 3% y se sitúa por encima de los 97 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) escala otro 3% en Norteamérica hasta los 91 dólares. En Europa, los índices apuntan a números rojos este jueves, al igual que Wall Street, cuyos futuros apuntan a caídas en un contexto de mayor aversión al riesgo. El índice paneuropeo Euro Stoxx 50, se dispone a ceder un 0,73%.
Los fuertes movimientos en el mercado petrolero se producen después de que la Guardia Revolucionaria iraní informara este jueves del ataque contra una base aérea de Estados Unidos, según la agencia de noticias iraní, Tasnim.
El contraataque iraní llega después de una nueva ofensiva lanzada por parte de la Casa Blanca en Irán.
- El TSJC confirma la incapacidad absoluta a una limpiadora con dolor de cabeza crónico que la Seguridad Social le negaba
- Es oficial: Hacienda permite deducirte mucho dinero en la Declaración de la Renta si has donado a asociaciones culturaes, deportivas o a investigación
- Hacienda avisa: ya se han terminado de pagar las devoluciones del IRPF a mutualistas aunque 860.000 jubilados no han recibido su dinero
- Las monjas clarisas de La Laguna dedican su oración a la confección del mantel para la misa del papa León XIV en Tenerife
- Santa Cruz garantiza la continuidad del Mercado de La Abejera con una solución provisional
- Plan de choque en Canarias ante la visita del papa León XIV: el Estado fomenta el teletrabajo el 12 de junio para evitar el colapso del tráfico, 'equivalente al de un día festivo
- Al 'playoff' al ritmo de los colosos: el Canarias repite en la pelea por la Liga Endesa y mantiene el pulso a Madrid, Barça y Valencia
- El Real Club Náutico de Santa Cruz de Tenerife asume la adaptación a la normativa y se desmarca del Real Casino