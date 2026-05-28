Los pensionistas de Tenerife ya conocen cuándo se pagará la extra de verano que el gasto de la Seguridad Social: casi 29.000 millones de euros para 9,5 millones de personas

Los pensionistas de Tenerife ya saben cuándo cobrarán la paga extra de su pensión, un ingreso que supone un importante refuerzo económico para miles de beneficiarios, pero también un fuerte aumento del gasto público en pensiones. Aun así, el Gobierno defiende que el sistema seguirá siendo sostenible en los próximos años, pese al envejecimiento de la población y al elevado desembolso mensual que asume la Seguridad Social.

El mes de junio es uno de los más esperados del año para los jubilados de toda España, ya que supone el cobro de la paga extra de verano. Los pensionistas que reciben su prestación en 14 mensualidades ingresan una doble paga en dos momentos clave del año, Navidad y verano, periodos en los que los gastos suelen aumentar. Por eso, la notificación del banco con este ingreso adicional siempre supone un alivio para miles de beneficiarios.

Cuándo se paga la extra de las pensiones

Aunque oficialmente la Seguridad Social realiza el pago entre el 1 y el 3 de julio, la mayoría de bancos adelantan el pago a los últimos días de junio. Este ingreso incluirá tanto la mensualidad ordinaria de junio como la paga extraordinaria de verano, por lo que los pensionistas recibirán prácticamente el doble de lo habitual. Las entidades bancarias ya manejan un calendario aproximado para el ingreso de las pensiones.

Las fechas previstas de cobro

Entre el 22 y el 25 de junio: Bankinter, Unicaja y Caja de Ingenieros prevén realizar el pago.

Bankinter, Unicaja y Caja de Ingenieros prevén realizar el pago. Miércoles 24 de junio: CaixaBank, Santander y Banco Sabadell, la previsión apunta a este día.

CaixaBank, Santander y Banco Sabadell, la previsión apunta a este día. Jueves 25 de junio: BBVA, Ibercaja, ING, Abanca, Kutxabank y Cajamar suelen retrasar el ingreso hasta ese día.

La cuantía de esta paga extraordinaria incorpora la revalorización del 2,7% aplicada a las pensiones contributivas desde enero de 2026.

Cuánto cobrarán los pensionistas

La paga extra equivale a una mensualidad ordinaria completa. Eso significa que un pensionista que cobre 1.200 euros mensuales recibirá alrededor de 2.400 euros en un único ingreso. Según los últimos datos oficiales del Ministerio de la Seguridad Social, la pensión media de jubilación se sitúa actualmente en 1.572 euros mensuales.

Cuantía de las pensiones 2026 / El Día / Seguridad Social

Por tanto, quienes perciban una pensión media de jubilación ingresarán cerca de 3.144 euros en junio sumando ambas pagas. La pensión media del sistema alcanza los 1.370,70 euros, lo que deja un ingreso aproximado de 2.741 euros este mes.

En el caso de las pensiones de viudedad, cuya cuantía media ronda los 975 euros, el pago conjunto superará ligeramente los 1.950 euros.

No todos los pensionistas tienen paga doble

Aunque la mayoría de pensionistas sí cobrará una paga extraordinaria completa, existe una excepción importante. Las pensiones derivadas de accidente laboral o enfermedad profesional no se abonan en 14 pagas, sino en 12 mensualidades prorrateadas. Eso significa que estos beneficiarios ya tienen las pagas extras repartidas durante todo el año y por tanto, no reciben un ingreso doble en junio ni en noviembre.

La paga extraordinaria de verano se genera además por semestres completos, concretamente entre el 1 de diciembre y el 31 de mayo. Quienes hayan empezado a cobrar la pensión durante ese periodo recibirán únicamente la parte proporcional correspondiente a los meses generados.

Un gasto récord para la Seguridad Social

El pago extraordinario de junio representa uno de los mayores esfuerzos económicos del año para el sistema público de pensiones. La nómina ordinaria de mayo alcanzó ya un récord histórico de 14.365 millones de euros mensuales. Con la llegada de la paga extra, la Seguridad Social prácticamente duplicará esa cifra. El gasto adicional de la extraordinaria supera los 14.000 millones de euros y el desembolso total previsto rondará los 28.700 millones. Se trata de una de las mayores inyecciones de liquidez directas a los hogares españoles, justo en el arranque del verano.

La factura de las pensiones continúa creciendo impulsada por dos factores principales. Por un lado, la actualización automática ligada al IPC elevó este año las prestaciones contributivas un 2,7%. Por otro, el denominado efecto sustitución sigue presionando al alza el gasto estructural del sistema.

Las nuevas generaciones que se jubilan acceden con carreras de cotización más elevadas y salarios superiores, lo que genera pensiones iniciales más altas. Las nuevas altas de jubilación registradas esta primavera ya superan los 1.644 euros mensuales de media.

Todo ello está elevando progresivamente el coste del sistema y consolidando una tendencia de crecimiento continuo en la nómina de las pensiones.