El marketing con 'influencers' crece en Canarias con campañas de más de 10.000 euros

Desde 700 hasta 10.000 euros por una campaña en Canarias. Los influencers o creadores de contenido en redes sociales se han profesionalizado y ya conforman un área madura dentro del ámbito publicitario: el influencer marketing. A través de sus perfiles en internet, estos usuarios comparten sus viajes, su día a día, sus rutinas de gimnasio o sus recomendaciones literarias de la semana. Entre esas interacciones cercanas con su audiencia, también muestran productos y marcas con una naturalidad que la publicidad tradicional no siempre consigue, lo que se ha convertido en una oportunidad para las empresas.

"Digamos que consiste en personificar un producto o un concepto de marca en una persona", explica David Hernández, CEO de la compañía de comunicación canaria Notecopies. No en vano, el sector ha crecido un 26% en el último año y ya mueve en España 158,4 millones de euros, según el Estudio de Inversión Publicitaria en Medios Digitales 2026, elaborado por IAB Spain —la asociación de publicidad, marketing y comunicación digital en España— en colaboración con PwC.

Las empresas aprovechan la cercanía de los creadores con sus seguidores para presentar sus productos

No se trata de un crecimiento aislado. La previsión es que la inversión en marketing con influencers siga aumentando, lo que respalda que este sector no solo se presente como una opción publicitaria eficaz, sino también como un motor económico en sí mismo. Las redes sociales acaparan ya una parte importante de la atención de las audiencias, especialmente entre los jóvenes, que siguen en sus perfiles a personas con gustos, intereses y estilos de vida similares. Es ahí donde las marcas han encontrado una oportunidad: las comunidades ya están creadas y el mensaje comercial puede integrarse de forma más natural. "Lo que atrae al usuario no es la publicidad, es el contenido que genera el influencer", asegura Hernández. Por ello, el informe prevé para 2026 un crecimiento de la inversión de entre el 20% y el 40%.

En esta línea, el CEO de Notecopies confirma que la previsión es "ir sacando más este tipo de colaboraciones". Esta apuesta coincide con el avance general de la inversión publicitaria en redes sociales, un ámbito que creció un 13,2% entre 2024 y 2025 y alcanzó los 1.832 millones de euros. Con esta cifra, se consolida como la segunda disciplina con mayor volumen de inversión dentro del ecosistema digital. En este sentido, Sara Vicioso, directora de Influencer Marketing en WPP Media y líder del Grupo de Influencers & RRSS de la Comisión Content de IAB Spain, destaca cómo se ha transformado radicalmente el proceso de compra. "Ahora el descubrimiento de un producto y su compra pueden estar separados por apenas unos segundos y el propio consumidor se convierte, en muchas ocasiones, en nuevo prescriptor".

Inversión en publicidad digital

No solo crece la apuesta por los influencers, sino también la inversión en publicidad digital en España. De hecho, ya supera los 6.211 millones de euros, tras registrar un crecimiento del 11,2% respecto a 2024 y del 24,8% en comparación con 2023. Este incremento se explica, principalmente, por el avance de segmentos clave como la TV Conectada —publicidad en entornos televisivos conectados a internet— y la publicidad con creadores de contenido, uno de los grandes focos de futuro del sector. Esta última categoría se sitúa como la segunda disciplina con mayor crecimiento, con un aumento del 25,9% respecto a 2024 y por el que se invierte en España unos 158,4 millones de euros, lo que evidencia su relevancia y su creciente potencial para los anunciantes.

Pero, ¿en qué consiste exactamente este trabajo para los influencers? Como explica Vicioso, las colaboraciones pueden adoptar múltiples formas, desde probar productos y crear contenido en coordinación con la marca hasta asistir a eventos, darles difusión o compartir códigos con descuentos especiales. "Las posibilidades son infinitas", detalla, y añade que, "si somos flexibles con los creadores, ellos aportarán ideas y dinámicas". La clave está en que esa colaboración no rompa la relación que el influencer mantiene con su comunidad. "Tampoco le interesa que su contenido esté lleno de publicidad", apunta Hernández. Al fin y al cabo, lo que sostiene el valor de estos perfiles es precisamente la confianza que han construido con sus seguidores, por lo que resulta imprescindible que sus redes no se perciban como simples espacios publicitarios.

Las redes sociales se consolidan como el segundo destino de la inversión publicitaria digital con 1.832 millones

Se trata, además, de un trabajo "bien remunerado", afirma Vicioso. En Canarias, las campañas pueden partir de unos 700 euros y alcanzar los 10.000, según Hernández, (sin contar con los gastos extra de la producción) aunque la cifra varía en función del perfil del creador, su repercusión, el tipo de contenido, la duración de la campaña y las necesidades concretas de la marca. En este aspecto, para atraer marcas no importa la cantidad de seguidores, sino la calidad de las interacciones con la audiencia. Se pueden diferenciar entre distintas categorías: megainfluencers (más de un millón de seguidores) o microinfluencers (entre 1.000 y 10.000 seguidores), pero siempre "medimos la calidad del usuario con la repercusión que tiene", anota el CEO que asegura que para algunas marcas concretas "trabajar con influencers de 5.000 seguidores te permite llegar a públicos muy particulares".

Además, en pleno boom de los creadores de contenido el reto está en la diferenciación. Para Sara Vicioso "solo aquellos creadores capaces de conectar con la comunidad a través de la creatividad seguirán siendo relevantes para las marcas".