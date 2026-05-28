Cuenta con 1.700 empleados
Indra acuerda la venta de su filial de consultoría estratégica al fondo neerlandés Waterland
La cotizada busca con la venta de Minsait Business Consulting centrar sus esfuerzos en ámbitos como la defensa, el espacio, la gestión de trafico aéreo y la movilidad
Indra ha alcanzado un acuerdo con el fondo neerlandés Waterland Private Equity para vender el 100% de Minsait Business Consulting (MBC), la división de consultoría estratégica de negocio de Minsait. La operación incluye también las marcas ALG y NAE, así como el traspaso de alrededor de 1.700 profesionales, localizados principalmente en España y México.
La compañía mantendrá bajo su control el resto del perímetro de Minsait, que seguirá formando parte de las áreas estratégicas del grupo.
La desinversión se enmarca en el plan estratégico “Leading the Future” de Indra y responde a la voluntad de concentrar recursos, inversión y capacidad de gestión en los negocios considerados prioritarios para la nueva etapa de la compañía. Entre ellos figuran defensa, espacio, tráfico aéreo, movilidad, IndraMind y Minsait, así como capacidades industriales y tecnológicas avanzadas vinculadas a ciberdefensa, radares, sistemas antidrón, UAVs, satélites, inteligencia artificial, nube, ciberseguridad y computación cuántica.
Con esta operación, Indra busca poner el foco en las áreas con mayor contribución a su crecimiento futuro y aprovechar el interés inversor existente en el mercado por el negocio de consultoría. La venta permitirá a la compañía liberar recursos para reforzar sus prioridades estratégicas y acelerar su transformación hacia un grupo con mayor peso industrial y tecnológico.
Según la compañía, se han previsto las medidas necesarias para garantizar una transición ordenada, con especial atención a la protección del empleo y a la continuidad de los equipos. Indra y MBC mantendrán además una relación de colaboración en aquellos proyectos y oportunidades conjuntas con clientes comunes, con el objetivo de preservar el ecosistema generado entre ambas partes.
El cierre de la operación está previsto para el último trimestre del año, sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales en este tipo de transacciones.
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