FUND GRUBE impulsa su crecimiento en Canarias con la integración de nuevos activos procedentes de ALLKAUF 2000, S.L.

FUND GRUBE, S.A. continúa avanzando en su estrategia de crecimiento en Canarias con la incorporación de determinados activos, stock y recursos vinculados a la actividad retail desarrollada hasta ahora por ALLKAUF 2000, S.L.

Como consecuencia de esta adquisición, FUND GRUBE pasará a gestionar directamente las relaciones comerciales y operativas asociadas a dicha actividad, incluyendo la emisión de pedidos, recepción de mercancías, facturación, condiciones comerciales, pagos, incidencias y devoluciones relacionadas con los nuevos pedidos emitidos por la compañía.

La compañía ha destacado que el objetivo principal de esta nueva etapa es garantizar una integración “ordenada, transparente y con la máxima continuidad posible” para proveedores, colaboradores y clientes.

La integración permitirá reforzar la estructura comercial de FUND GRUBE y consolidar su presencia en el sector retail en Canarias, garantizando al mismo tiempo la continuidad operativa durante el proceso de transición.

Con esta adquisición, FUND GRUBE amplía significativamente su red comercial y pasa a contar con un total de 63 puntos de venta en Canarias, consolidándose como una de las compañías líderes del sector retail en el archipiélago.

En concreto, el grupo dispone actualmente de 47 establecimientos bajo el rótulo FUND GRUBE, 3 tiendas operando bajo la marca WALK —también enseña propia de la compañía— y 1 establecimiento especializado en gafas de sol bajo la marca LOOK SUNGLASSES. Asimismo, en el ámbito de franquicias, FUND GRUBE opera 2 tiendas GAP y 9 establecimientos AWLAB, especializados en calzado y moda urbana.

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Sobre FUND GRUBE

FUND GRUBE es una de las principales compañías del sector retail en Canarias, especializada en perfumería, moda, accesorios y lujo, con una sólida presencia en enclaves turísticos y comerciales del archipiélago. La empresa mantiene una estrategia de crecimiento y diversificación comercial basada en marcas propias, franquicias internacionales y una fuerte implantación regional.