Encuentra la gasolina 95 más económica de Tenerife en Santa Cruz de Tenerife este jueves por 1,290 euros el litro

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

El gasoil más barato de la provincia de Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, estación DISA EL MAYORAZGO de CALLE JESUS HERNANDEZ GUZMAN, 12. Allí tiene un precio de 1,469€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio PLENERGY en San Miguel de Abona, isla de Tenerife, CALLE MENCEY ADJONA, S/N, donde el precio del Gasóleo A es de 1,469€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la estación de la isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo del municipio de Santa Cruz de Tenerife es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 1,290€. La segunda opción más económica de la provincia está en San Cristóbal de La Laguna, en la isla de Tenerife, estación OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20, donde la Gasolina 95 está a 1,298€ el litro.

Para llenar tu vehículo hoy, jueves 28 de mayo, con Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, es la mejor opción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La Gasolina 98 está a 1,380€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, en Polígono Industrial El Mayorazgo. Allí, la estación TGAS-TU TRÉBOL tiene la Gasolina 98 a 1,397€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Tenerife

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de Tenerife, en la estación DISA EL MAYORAZGO en CALLE JESUS HERNANDEZ GUZMAN, 12, donde el diésel está a 1,469€ el litro. La segunda mejor opción está en San Miguel de Abona, a 1,469€ el litro en PLENERGY en CALLE MENCEY ADJONA, S/N.

La Gasolina 95 más barata en Tenerife de hoy jueves 28 de mayo, está en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, en la estación CANARY OIL, S.L., donde está a 1,290€ el litro. La otra opción está en San Cristóbal de La Laguna, CALLE SANTA AMELIA, 20, a 1,298€ el litro en la estación OCÉANO TACO.

Para la Gasolina 98 más barata de Tenerife hay que ir hasta Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, a la gasolinera CANARY OIL, S.L., donde el litro está a 1,380€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, en la TGAS-TU TRÉBOL, que está a 1,397€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en La Palma

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Palma, la estación de servicio PCAN de Fuencaliente de la Palma tiene el carburante Gasolina 98 a 1,669€ el litro en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24. En Puntagorda, Carretera LP-114 km 78, la estación de servicio REPSOL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,670€ el litro.

Para llenar el tanque hoy jueves 28 de mayo con Gasolina 95 al mejor precio en La Palma, hay que ir hasta Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,519€ el litro. Otra opción sería ir hasta Fuencaliente de la Palma, a Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde la estación de PCAN ofrece la Gasolina 95 a 1,589€ el litro.

El gasoil al mejor precio de La Palma se encuentra hoy en Santa Cruz de la Palma, estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde sale a 1,519€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Puntallana, estación de SHELL PUNTALLANA en Carretera General km 8, donde se puede encontrar el gasoil a 1,539€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en El Hierro

La Gasolina 95 más barata en El Hierro de hoy jueves 28 de mayo, está en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L., donde está a 1,657€ el litro. La otra opción está en Valverde, Calle de la Constitución, 22, a 1,729€ el litro en la estación DISA VALVERDE.

Para la Gasolina 98 más barata de El Hierro hay que ir hasta Valverde, Calle de la Constitución, 22, a la gasolinera DISA VALVERDE, donde el litro está a 1,879€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la DISA FRONTERA, que está a 1,879€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Frontera, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. en CALLE EL MATORRAL, 55, donde el diésel está a 1,719€ el litro. La segunda mejor opción está en Valverde, a 1,789€ el litro en DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22.

La gasolina más barata de este jueves en La Gomera

Para llenar el tanque hoy jueves 28 de mayo con Gasolina 95 al mejor precio en La Gomera, hay que ir hasta San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón a la estación de servicio SAN SEBASTIAN para llenar el tanque por 1,699€ el litro. Otra opción sería ir hasta San Sebastián de la Gomera, a Paseo Fred Olsen, 3, donde la estación de DISA MUELLE GOMERA ofrece la Gasolina 95 a 1,699€ el litro.

El gasoil al mejor precio de La Gomera se encuentra hoy en Alajeró, estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Carretera TF-713 km 38, donde sale a 1,789€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Vallehermoso, estación de ESTACION SERVICIO CHIPUDE en Carretera Los Apartaderos km 1, donde se puede encontrar el gasoil a 1,789€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Gomera, la estación de servicio SAN SEBASTIAN de San Sebastián de la Gomera tiene el carburante Gasolina 98 a 1,839€ el litro en Avenida de Colón. En San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, la estación de servicio DISA MUELLE GOMERA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,839€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Santa Cruz de Tenerife

En cuanto a la Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo es la que tiene más barato el litro en Santa Cruz de Tenerife, a 1,380€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo a 1,397€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) de este jueves 28 de mayo está en la estación de servicio DISA EL MAYORAZGO a 1,469€ el litro de diésel en CALLE JESUS HERNANDEZ GUZMAN, 12. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. a 1,470€ el litro de Gasóleo A en Calle Subida al Mayorazgo.

La estación CANARY OIL, S.L. es la más barata de Santa Cruz de Tenerife para la Gasolina 95 de Calle Subida al Mayorazgo, a 1,290€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación TGAS-TU TRÉBOL a 1,338€ el litro en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La gasolina más barata de este jueves en San Cristóbal de La Laguna

En cuanto a la Gasolina 98, la estación PCAN de Avenida Los Menceyes, 223 es la que tiene más barato el litro en San Cristóbal de La Laguna, a 1,498€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación OCÉANO TACO en CALLE SANTA AMELIA, 20 a 1,499€ el litro.

La estación OCÉANO TACO es la más barata de San Cristóbal de La Laguna para la Gasolina 95 de CALLE SANTA AMELIA, 20, a 1,298€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación OCÉANO a 1,359€ el litro en Carretera TF-111 km 8.

El Gasóleo A más barato de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) de este jueves 28 de mayo está en la estación de servicio DISA VISTABELLA a 1,529€ el litro de diésel en Calle la Milagrosa, 2. La segunda opción más barata es la estación CEPSA LOS ANDENES a 1,549€ el litro de Gasóleo A en Avenida El Paso, 108.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [28/05/2026 8:27:31]