La economía canaria crece pero comienza a tocar techo

Canarias continúa entre las economías más dinámicas de España, pero los primeros síntomas de agotamiento del modelo empiezan a ser visibles. Esa es la principal lectura del informe presentado por Miguel Cardoso, economista jefe de BBVA Research, que mantiene un diagnóstico positivo para el Archipiélago, aunque con una advertencia: las Islas crecen, pero se aproximan a sus límites de capacidad.

Según las previsiones del servicio de estudios de BBVA, el PIB canario habría aumentado un 3,4% en 2025, por encima de la media nacional, y seguirá avanzando un 2,5% en 2026 y un 2,0% en 2027. Son tasas superiores al promedio histórico de la economía regional, pero también reflejan una desaceleración tras el fuerte rebote de los últimos años. En el primer trimestre de 2026, el crecimiento se habría situado en el 0,7%, por debajo del dinamismo mostrado en los trimestres anteriores.

El informe subraya que el Archipiélago ha resistido mejor de lo previsto gracias al empleo, al consumo interno y a los servicios, pero también constata que el turismo, el gran motor económico, pierde empuje. El gasto presencial total con tarjeta en Canarias creció un 9,8% en 2024 y un 7,5% en 2025, pero se moderó hasta el 3,8% en el primer trimestre de 2026. La señal es más clara en el gasto de extranjeros y en las pernoctaciones, que muestran caídas o estancamiento al inicio del año.

Cardoso interpreta que los sectores que mejor resisten son los vinculados al consumo de los hogares canarios, como grandes superficies, supermercados y determinados servicios privados.

El problema es que ese avance convive con cuellos de botella cada vez más evidentes. El primero es la vivienda. Desde 2021 se han creado en Canarias unos 50.000 hogares, pero solo se han construido 17.400 viviendas.

El segundo límite es la capacidad turística. El número de plazas hoteleras disponibles se sitúa un 7% por encima de 2019, pero la inversión en edificios destinados a turismo, recreo y deportes se debilitó en 2025. El informe apunta que el sector puede estar alcanzando un techo físico y operativo: más visitantes no siempre son posibles sin más inversión, más vivienda para trabajadores, más infraestructuras y más productividad.

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El tercer riesgo es la falta de mano de obra. La economía canaria sigue creando empleo, pero muchas empresas encuentran dificultades para cubrir puestos, sobre todo en construcción, algunos servicios y actividades con demanda de perfiles cualificados. La inmigración sostuvo el crecimiento laboral —casi el 40% del empleo creado desde 2022—, pero las proyecciones demográficas anticipan una moderación de esos flujos.